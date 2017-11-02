Туман холодный обнимает

Своими пальцами меня,

И звёзды все с небес стирает,

Святую тишину храня.

Моё дыханье стало реже.

Замолкли птицы все вокруг,

А воздух стал как будто свежим –о

Не пропускает крика звук.

Прохладный ветер, словно тая,ц

Вдруг появился и исчез...

И небольшая птичья стая

Летит в родной, знакомый лес...

(Платонов)



Явив свой ужас в мир привычный,

Дающий призракам тела,

Столкнулся с каждым из них лично

И навсегда лишился сна.

(Темный)



Ветер в окно стучит –

Грустью пропитанный звук.

В клетке сердце кричит.

Ах... замедляется стук.

(Коматоз)

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Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 00:17

Причина: Стилистика автора сохранена.