Прощение

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

Kornelius Hadson Просмотров: 13 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:43 by

Наступила ночь. Огонь издавал потрескивания сгорающих черенков и веток. Ульф сидел на очищенном от снега бревне и протирал лезвие меча. Обмазав палец в углях, лежащих возле костра, он обвел символы, выбитые на мече. Над головой его горели сотни миллионов звезд, ярко светила луна. Хати по-прежнему не догнал ее. Северное сияние было ярко-зеленого цвета, и казалось, что вот-вот пойдет изумрудный дождь. Голубые глаза Ульфа смотрели на искры, исходящие от огня. Рядом послышались шаги. Он зажмурил глаза. Опять. Началось. Он открыл глаза, из леса на него смотрел темный силуэт. Он стоял среди деревьев и смотрел на него своими маленькими блестящими точками на месте глаз. Он был весь скрыт во тьме, но огоньки его были хорошо видны. Сердце Ульфа стало проситься выйти из его ребер. Дрожь пробежала по его телу. Он крикнул:- Каи, брат! Я виноват в том, что сделал, вечный мне стыд. Но прекрати ко мне являться. Я на уже в пути к священному месту. Я вымолю богов освободить тебя. Прости, брат... - он посмотрел туда, где стоял силуэт. Пусто, только ворона каркает над лесом.Некоторое время тому назад Ульф убил своего брата Каи. Тот был горячо влюблен в его жену. От ревности он вонзил ему нож в горло. С тех пор его брат стал являться к нему духом. Среди ночи стоял в окне и смотрел. Выжигал душу и рассудок своими яркими, как уголь, глазами. Боги не пустили его в Вальхалу из-за бесчестной смерти, теперь он на веки обречен быть духом, пока не станет жнецом и не отправится в бездну к Хелье.Ульф встал, засунул меч в ножны, зажег факел и пошел дальше. Идя по лесу, он услышал низкий, пронзительный рык. Он достал меч и стал настороженно слушать. То был Гарм, это Ульф понял сразу. Пес, что уже ждет его. Чем ближе к Хельхейму Ульф подходил, тем сильнее чуял его запах Гарм. Меч Ульфа был выкован Цвергами из осколка копья Всеотца и окроплен кровью из запястья Фенрира. Такое оружие пусть и не могло убить Пса ада, но навредить ему способно. Пес не собирался нападать на него. И Ульф это тоже понимал, но предосторожность не бывает лишней. Все стихло.Подходя к камню молитв, Ульф склонил одно колено и нарисовал три символа. Затем произнес:- Gud, la meg vende deg.Символы засветились ярко-желтым светом. Послышался голос богов:- Зачем ты пришел сюда?- Боги, Один, Фригг, я иду к Хелльхейму просить Хель освободить моего брата от проклятья, но и вы должны пустить его в Вальхалу, прошу, простите его и меня. Я готов платить за свое деяние, он же не заслужил вечных мук.- Если ты сможешь избавить брата от Хель, тогда мы согласны впустить его в Вальхалу, а пока что иди и верши свое дело.Символы погасли, боги больше не намерены говорить с Ульфом. Он встал. Оглядел местность с горы. Вид открывался на другие горы, кладбище внизу и яркую луну. Ульф спустился вниз к кладбищу. На кладбище был туман, идущий по земле, как одеяло. Стоял недобрый запах серы. Ульф шел между могилами. Здесь покоится войско храбрых воинов, погибших в боях с Саксонами. Ярлов и Конунгов отправляли в последний путь на горящих лодках, менее высоких в ранге, хоронили в маленьких ямках и помечали досочками. Ульф услышал тихий смех. "Ну, нет, - подумал он. - Только Хульдры мне не хватало". Он обернулся и увидел, что в темном углу кладбища, неосвещенном луной, стоит и смотрит на него существо с ногами коровы, загнутой спиной, белыми глазами и черным ртом. Ульф вытащил свой меч:- Ну давай! - крикнул он.В тот же момент Хульдра налетела на него. Он парировал атаку. Размахнувшись, он нанес удар в колено твари. Затем пнув ее по больному колену, ударил мечом в глаз. Тварь взвыла. Он достал маленький рог и вонзил в пустую глазницу зверя. Затем, когда Хульдра упала, он произнес заклинание, и она тотчас же стала рассыпаться пеплом, вопя диким воплем. Хульдры - обычно безобидные существа, похожие на девушек, эту же кто-то потревожил, и она осталась в виде монстра. Все это было слишком дерзко для обычного торговца шкурой Ульфа. Вся эта сцена вызывала в нем страх. Он привык бороться с людьми на набегах, а здесь...Он развернулся, но тут прямо перед его лицом оказалось лицо его брата. Оно смотрело на него, искривленное в ужасной гримасе ненависти, рот был неестественно искривлен в оскале, глаза, светящиеся мертвенно желтым светом, были широко раскрыты, а брови нахмурились до предела. Кожа была белой и вся в венах, лицо разлагалось. Кровь застыла в жилах Ульфа. Лицо брата пропало. Ульф сел на землю и стал со слезами причитать и вспоминать мать, богов, молить о помощи, просил вернуть его домой. Но никто его не слушал. Некогда храбрый викинг сидит и плачет, зовя маму. Такого не должно быть. Он встал и пошел прочь с кладбища. Когда он дошел до священного места, которое представляло собой стол, на котором делались подношения Хель, он достал из маленького мешка кусок яблока, траву, нож и шкуру. Он положил все это на стол и стал молить Хель:- Хель, богиня преисподней. Прошу тебя, сними с моего брата проклятье. Я готов платить за его грехи и свои. Пусть он попадет в Вальхалу, он этого заслуживает.Тут же в стол ударила красная гроза. За столом был обрыв, который уходил так глубоко, что не видно, что было внизу. Из-за обрыва показалась темная фигура. Лицо ее было страшнее, чем Рагнарёк. Скулы были настолько худые, что все лицо выглядело, как череп, рот был полон длинных острых зубов, с которых стекала кровь. Глаз не было вовсе, только два черных уголька. Оно подлетело к Ульфу:- Ты просишь меня снять проклятие со своего брата? - железным голосом заговорила Хель.- Да, - с ужасом на глазах сказал Ульф. Раздался оглушительный смех.- А действительно ли ты готов заплатить за это?- Д-да, - с дрожью сказал Ульф.- Что ж. Я снимаю заклятие с твоего брата.В эту же секунду на столе оказался Каи. Он стал превращаться из нежити, похожей на живой труп, в обычного человека, с неба появился луч радуги, и Каи вознесся в Вальхалу, смотря на Ульфа. Он сказал ему "спасибо".- Теперь плата, - сказала Хель, взмахнув рукой.Вдруг тело Ульфа перестало его слушаться. Руки его поднесли пальцы к глазам, затем продавили плоть и выдавили ему глазные яблоки. Крики Ульфа были слышным над всем лесом. Его жена дома чувствовала это. Она, рыдая, сидела на полу, не обращая внимания на плачущего ребенка. Над лесом гремели красные молнии. Лицо Ульфа залило кровью, он тяжело дышал. Руки его взяли меч и стали отрезать ухо и рубить правую ногу. Ульф упал на землю, залитую кровью. После всего израненного Ульфа взяла на руки Хель, обхватила длинными костлявыми пальцами голову. Голова его стала гореть изнутри. Огонь вырывался из пустых глазниц. Вопли были непереносимые. Крик был уже нечеловеческим и диким.- Теперь ты вечно будешь мучиться за свои деяния, - сказала Хель. После чего она утащила его в Хельхейм и отдала как игрушку Гарму. Пес встретил свою добычу, которую уже давно ждал.

Ключевые слова: Убийство ужас расплата страх прощение авторская история

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