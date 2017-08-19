Мир для одного человека

Доктор Джеймс Стивенсон.

Лечащий врач пациента Роджера Колтсона».

Новость отредактировал A.Norton - Вчера, 22:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

kIllplay Просмотров: 43 Комментарии: 1 +3 Вчера, 22:44 by

Очередной день, очередное испытание, очередная безмолвная мольба тому, чтобы закончить эти сутки живым и, если повезет, здоровым. Каждый день, вставая с постели, я смотрю в окно и смотрю на разоренные улицы, будто надеюсь увидеть там давно потерянную жизнь. Я смотрю и размышляю о том, как многого я не ценил, будучи хирургом, семьянином, другом и товарищем. Мне казалось, что у каждого человека есть все это в той или иной степени, но теперь я готов отдать все те сомнительные ценности, которыми я обладаю, чтобы побыть со своими любимыми хотя бы пару часов. Хотел бы излить им душу, рассказать то, о чем не хотел или боялся говорить раньше, в прошлой жизни, но это лишь несбыточные мечты. Понимая эту простую истину, я одеваюсь и иду работать. Работы всегда полно, но это даже хорошо. Тяжелый труд помогает избавить разум от тяжелых мыслей.Я даже не осмелюсь предположить, когда все началось. Месяц назад, или десятилетие, сказать точно я не смогу. Время потеряло свой смысл, теперь для меня существуют только день и ночь. Но, как бы там ни было, однажды люди начали… меняться. В один миг все стали превращаться в уродливых, омерзительных и диких чудовищ, которые без жалости или сожаления кидались на своих же детей и супругов, сдирая с них плоть своими кошмарными когтями. За считанные минуты мир обратился в хаос. Машины съезжали с трасс и давили людей, отовсюду слышались крики боли и ужаса, улицы заполонили реки крови и обезображенные останки тех, кто не успел обратиться в монстров. Я был там, посреди этого ужаса, я видел все это, чувствовал вонь растерзанных тел и горящей техники. За эти несколько минут я потерял все. Своих детей, свою жену. Я смотрел на то, как их одежда разрывалась, а на ее месте вырастала склизкая бурая шкура, а глаза наполнялись первобытной злобой.Уж не знаю, как мне повезло не стать жертвой этих тварей, но я смог выбраться из кромешного ада и дойти до своего дома, где я оставался очень непродолжительное время. Твари ходили прямо под моими окнами. Любой лишний скрип или шорох мог привлечь их внимание и моей истории пришел бы конец. Я думал, что свихнусь, потеряю рассудок в этом новом мире кошмаров, но я сохранил трезвый ум и более того, я смог приспособиться. За считанные дни я отыскал новое жилье на отшибе цивилизации, новый способ пропитания, новую цель в жизни. И цель эта заключалась в том, чтобы спасти людей от нахлынувшей заразы.В первые дни своей бренной жизни я укреплял свой дом, добывал пищу и воду, соорудил орудия из разбросанного повсюду мусора, благо, свалка, что находилась в сотне метров от моей лачуги, послужила отличным местом для добычи материалов. Когда работа над первостепенной защитой и пропитанием была окончена, я стал все чаще думать и размышлять. Размышлять о том, что прожить оставшуюся жизнь в одиночестве и страхе еще хуже, чем погибнуть в когтях чудовищ, поэтому я медленно, но верно стал готовиться к вылазкам в город, надеясь отыскать выживших, а также необходимые ресурсы.С момента, когда начался этот кошмар, прошло много времени. За это время я часто рассматривал отдельных тварей через бинокль и думал, что готов увидеть все, однако то, что мне пришлось лицезреть во время моей первой вылазки, заставило мое сердце остановится на секунду. Это был ребенок. Голый, тощий, обезумевший ребенок, который рылся в мусорном баке в поисках съестного. Как только этот бедный человечек увидел меня, то осторожно подошел ко мне на четвереньках, будто вымаливая еду. Уж не знаю, что довело бедолагу до такого: чума, погубившая всех или просто дикие условия выживания в новом мире. Я бы мог долго думать, что мне делать дальше, но отчаяние и меланхолия, овладевшие мной, заставили меня вытащить нож и сделать аккуратный, но достаточно глубокий порез, чтобы несчастное создание отправилось к лучшей жизни.Все это было так давно, что уже и не вспомнить. Я могу лишь вспомнить горячие слезы, которые текли по грязным щекам и ненависть, которой я был переполнен по отношению ко всем бедам этого грешного мира. Божественная ли это кара или промыслы проклятых ученых, возомнивших себя создателями всего сущего, мне все равно. Главное, что эта чума отравила наш мир и я его ненавидел. Но все эти чувства сейчас кажутся нелепыми и даже, если так можно выразиться, смешными, ибо я стал тем человеком, который не сидит в темном углу, словно испуганная крыса. Я творю добро, пусть и довольно кровавой ценой.Впервые эта идея, которая впоследствии стала гениальной, пришла мне в голову, когда я пробрался в оружейный магазин, дабы запастись надежными средствами защиты. Удивительно, но ночью монстров на улицах почти не было. Вероятнее всего, эти твари отсыпались в своих мрачных берлогах, поэтому я мог передвигаться относительно спокойно. И вот, когда я собирал с полок нетронутые винтовки и боеприпасы, в магазин забралась одна из тварей, рыча и обливаясь слюной. Ужас, который я тогда испытал, вряд ли можно описать, но все же мне хватило самообладания, чтобы наставить одно из ружей в мохнатую голову монстра. Тогда то и произошел переломный момент. Чудовище и не думало на меня нападать! Оно склонилось передо мной, омерзительным ревом выкрикивая какие-то нечленораздельные слова. Я буквально ощущал, как в глубине души этого монстра все еще существовал человек, который отчаянно звал на помощь. И я сделал то, что должен был.Поскольку в лесах, полях и темных уголках города хватало свихнувшихся людей, которые больше походили на диких зверей, чем на венец эволюции, я отлавливал их и пытался научить быть человеком. Увы, все это бесполезно. Единственное, что волновало этих ублюдков – это еда и побег. В конце концов я так ничего и не добился, в отличие от ситуации с чудовищами. Держа ту самую тварь на мушке, я привел ее в свое жилище, посадив в клетку, оставшуюся от первого хозяина этого места. Изо дня в день я пытался наладить контакт с монстром, но большую часть времени он просто сидел и оглушительно ревел. Однажды этот рев привел сюда еще пару чудовищ, которых я, благо, вовремя заметил и застрелил еще на подходе к дому – слишком уж была напряженная ситуация. Но все-таки у меня получилось. Пусть я ничего не понимал, но было ясно, что зверь понимает меня и пытается ответить. Этот факт немало удивил меня и заставил задуматься, почему живые, не обратившиеся люди более глупы, чем мохнатые уродцы. Я долго думал, как же быть дальше и решил попробовать воплотить в жизнь ту безумную идею, которая запала в голову еще в оружейном магазине.Кто-то может назвать мои методы варварскими и чудовищными, однако я склонен не разделять таких мнений. Я нахожусь в здравом уме и полностью отдаю отчет своим действиям. Да и в конце концов, всех гениев некогда считали безумцами. Как я говорил ранее, я чувствовал в уродливых созданиях душу, которой совсем не чувствовал в выживших «людях». Бросив свои попытки привести выживших в их человеческое "я", я принялся воспитывать это в монстрах, которые были в разы покладистей бывших людей. И первым делом я решил вернуть монстру людской облик. Для этого я долго искал подходящего по размерам одичавшего, после чего усыпил его и аккуратнейшим образом снял кожу, которую эти животные не заслуживали. К сожалению, избавиться от шкуры монстра оказалось куда сложнее. Обрить тварь налысо было тяжело – волосы были толстыми и грязными, однако это не шло ни в какое сравнение со снятием склизкой и отвратительно смердящей кожи. Чудовища были восприимчивы к боли не слабее людей, поэтому даже неглубокий порез заставлял тварь истошно вопить и рычать. Лишь большие дозы наркоза заставляли этих бедолаг успокоиться и принять тяжелое испытание. Ох, первая операция прошла так давно, но я все еще не привык к этому. Мне невыносимо больно причинять страдания другим, однако лишь я один понимаю, что так лучше. В относительно разумных монстров этот факт я не смог вдолбить до сих пор.В любом случае, затраченные силы и нервы стоили того. Не сразу и нелегко, но гладкая человеческая кожа удивительным образом приживалась к оголенной твари, которая изо дня в день приобретала все более вменяемый облик. Разумеется, впереди еще стоят множество сложных задач по воспитанию из монстров настоящих людей, но учитывая их высокий интеллект и послушность, это должно быть легче, чем кажется на первый взгляд. Пусть эти бедолаги уже никогда не смогут говорить, но это не самая большая потеря в жизни. Увы, первый опыт прошел неудачно – монстр умер на третий день после пересадки кожи. Это расстроило меня, но ненадолго. Вскоре я уже решился добыть новое чудовище, которое можно исправить. Удачно ли это было? Не так удачно, как хотелось бы, но гораздо лучше, чем в прошлый раз. Тогда-то я и воспрянул духом! На мне лежала очень важная задача по возвращению людей из мрака нового мира! И я отдался ей полностью.Сейчас я имею полдюжины живых и относительно здоровых зверей, которых постепенно обучаю и тренирую. Конечно, мои методы пересадки с момента первой операции заметно улучшились, да и оборудование я добыл более современное и специализированное для трансплантации. Мои «ученики» улучшают свои навыки общения и морали с каждым днем. Возможно, когда-нибудь я перестану держать их на цепи и они будут моей новой… семьей. Думать о таком более чем странно, но все возможно в этом мире! Когда-нибудь, когда-нибудь я доведу технологию трансплантации кожи до совершенства, никто больше не погибнет, не будет страдать или испытывать боль. Когда-нибудь я воссоздам свой собственный, новейший мир, без пороков этого чудовищного апокалипсиса и все будут жить счастливо и в достатке. Ах, вот бы эта мечта не была просто мечтой, а воплотилась в реальности. Тогда бы я однозначно мог считать, что жизнь прожита не зря. И клянусь богом, я буду всегда идти к этому! Всегда!

Ключевые слова: Апокалипсис монстры выживший сумасшествие авторская история

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