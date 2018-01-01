Воспоминания №1

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:14

Евгений Ч Просмотров: 43 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:14 by

Реально ли оно всё? Вот лежу сейчас и смотрю в потолок. Со мной ли оно всё случилось? Знаю ли я на самом деле всех своих друзей, знакомых, родственников, они ли это или плод моего воображения? Свою ли жизнь прожил?Жизнь человека делится на несколько частей: родился, работал, умер. Но это на первый взгляд, а на самом деле это далеко не так. Это как книга, у каждого своя история, иногда красочный быстрый меняющийся сюжет, но короткий, иногда монотонно идущий, разделённый на бесконечное количество глав, но главное не это, не количество и даже не качество, а сам автор. Сам ли ты пишешь её? Или кто-то придумал это за тебя?Когда солнце только начинает пробиваться сквозь листву деревьев, на дворе стоит ещё прохлада летнего утра, и голоса птиц с разных сторон разливаются с разных сторон. Именно в это время я любил выходить во двор во время летних каникул. Не потому что люблю одиночество, просто нравился сам период этого времени, эти минуты не забыть никогда.Даже сейчас, уже в преклонном возрасте, я помню запах ещё незагазованой машинами улицы, но через пару часов всё изменится. Люди начинают потихоньку выходить из своих железобетонных крепостей, садиться в трамваи, автобусы, троллейбусы и автомобили, и ехать каждый по своим делам. Как только это произойдёт, наш муравейник проснется окончательно.Я вижу, как сейчас перед собой вас, начало этого утра, будто все ещё сижу на этой лавочке у подъезда и смотрю на происходящее вокруг.В это утро я вышел так рано, чтобы встретить отца с работы, у него день рождения сегодня. Вчера весь день я выжигал на доске картинку, и мне хотелось непременно первым сделать подарок. Я представлял себе, как он обрадуется, но ожиданиям восьмилетнего ребёнка не суждено было сбыться. Он не пришёл ни в это утро, ни в следующее.А через лет десять, когда я вспомнил этот случай, мама сказала, что этого эпизода не было, потому что умер он ещё до моего рождения, и я никогда не выжигал ничего на дощечках.Хотя я точно помню, как он учил меня ездить на велосипеде, на рыбалку брал с собой, только лица не могу вспомнить, сколько бы ни пробовал - не получается.

Ключевые слова: Воспоминания семья призрак странности раздумья авторская история

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