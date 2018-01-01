Королева плоти (Эпилог)

Эпилог

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:20

Nik_dk Просмотров: 18 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:20 by

Маленькие глазки Уолтера Клеменса почти прожгли на Монике дыру — так долго он смотрел на нее, стискивая в морщинистых руках экстренный выпуск «Манхэттен ревью». Она поежилась, стараясь устроиться поудобнее на жестком стуле, и уже подумывала выйти из кабинета, когда шеф наконец заговорил.— Хочу послушать ваш дальнейший план, мисс Блейк. Вчера вы имели наглость заявить, что сможете справиться с этой темой. Я дал вам шанс. Ну?Моника, напудренная, причесанная и одетая с иголочки, совсем не была похожа на ту всклокоченную фурию, влетевшую позавчера в кабинет Клеменса с кучей бумаг и криком «Срочно в номер!». Каким-то чудом, наперегонки со временем, им удалось сверстать и сдать в печать два разворота, выпустив номер с самой горячей новостью лета за два часа до «Таймс», после чего шеф, немного поддразнивая Монику, все же назначил ее на эту — ей открытую! — тему.Сейчас, бледная от напряжения, она раскрыла перед ним папку.— Здесь комментарии от начальника полицейского департамента. Завтра он устраивает пресс-конференцию. В пять вечера я беру интервью у Энди Стотча — он сам попросил о встрече. Вот это, — она извлекла из папки с десяток густо исписанных листов, — очерк от ассистента Натана Хилла. Очень эмоционально, но есть несколько любопытных моментов о подлоге тел, под которые я рекомендую выделить четверть полосы, — Моника сняла с шеи диктофон, достала из него кассету и положила на стол Клеменса. — Вчера вечером поймала адвоката Эмили Оуэн, он пытался договориться, чтобы ее выпустили под залог. На пленке его комментарии.— Ох, и дорого же она обошлась четвертому, — по толстым губам шефа пробежала неприятная усмешка.— Двадцатого пройдут слушания по поводу залога, — продолжала Моника. — К тому моменту у нас будет полная информация по всем делишкам «Милосердия без границ», — она выдохнула. — Кажется, на эту неделю все.— Ничего не забыли? — улыбка сползла с лица Клеменса. — Не вижу в вашем плане комментарии от жертв. Желательно тех, кто провел там больше времени.Моника стиснула в руках папку.— У нас есть Энди Стотч, — решительно произнесла она. — И при всем уважении, мистер Клеменс, я считаю, что мы должны сосредоточиться на культе и его участниках, а не жертвах.Шеф приподнялся в своем кресле и заинтересованно посмотрел на Монику.— Вы ведь понимаете, что если мы не станем этого делать, других это не остановит?— Да, — тихо произнесла она.— И все равно не хотите начать трепать жертв? Выпытать у них подробности? Разыскать их родственников? Сделать жалостливый материал?— Нет, — почти прошептала журналистка.Клеменс помолчал, а потом — Моника не поверила своим глазам — улыбнулся.— Джон Рут, чтоб его черти съели, всегда говорил, что я вас недооцениваю, мисс Блейк. И я начинаю думать, что он был прав, — он постучал пальцами по столу. — Работайте.Завидев Гарретта, толпа журналистов, второй день осаждавшая пожарную часть, кинулась к нему. Кое-как прорвавшись сквозь стену из тел, выкриков и вопросов, Гарретт въехал внутрь, захлопнул дверь, чуть не прищемив несколько рук с диктофонами, и шумно вздохнул.— Ох уж эта популярность!В приемной покоя тоже не было. Эдуардо и Кайли собирались на вызов, а Роланд помогал Жанин отвечать на звонки, пока она очень эмоционально выговаривала кому-то по запасному телефону.— Доктор Хейли, при всем уважении, у наших сотрудников не было никакой возможности сохранить алтарь… Потому что при помощи этого орнамента ваш сотрудник в числе своих сообщников призывал демона, ставшего причиной гибели многих… Что? Какая может быть компенсация? Рассудите здраво… Ах, халатность? А это не ваши сотрудники проявляют халатность, участвуя в каннибальских культах?! — Жанин рассерженно бросила трубку и тяжело вздохнула.Роланд тем временем объяснялся по другому телефону.— Нет, мы не даем комментарии по этому делу. Нет, передачи нас интересуют…— Спроси о рекламе, — громким шепотом подсказала ему Жанин.— …нас больше интересует возможность разместить рекламный ро… Повесили трубку, — Роланд пожал плечами.— И что, так весь день? — поинтересовался Гарретт у Эдуардо, уныло укладывающего оборудование в Экто. Тот кивнул. — Ну, а вы куда намылились? Что-то интересное?— Старик Митчелл опять чудит, — вздохнул Ривера. — На обратном пути мы еще заедем… э…— В прачечную, — уверенно сказала Кайли, высунувшись из окна машины. — После Митчелла мы заедем в прачечную. Так что не теряйте.— О, ну раз такое дело… — Гарретт хитро взглянул на Эдуардо и вполголоса бросил, отъезжая. — Когда будешь в прачечной, не забудь почистить джинсы от кошачьей шерсти, Эдди.Ривера густо покраснел и скрылся в Экто; Гарретт, беззлобно посмеиваясь, подкатил к столу Жанин.— Долго нам сидеть в такой осаде?— Пока не уляжется шумиха, — флегматично ответила секретарша. — Честно говоря, я сама не рассчитывала на такой ажиотаж, когда договаривалась о репортаже.— Ну ведь подружка Роланда чуть ли не национальными героями нас выставила, чему удивляться, — хмыкнул Гарретт. — Хотя в основном, конечно, его.Роланд поперхнулся.— Во-первых, она мне не подружка. Мы всего пару раз выпили кофе…— И завтра идете в кино, — многозначительно добавил Гарретт.— Во-вторых, нехорошо подслушивать телефонные разговоры, — терпеливо продолжил Джексон. — В-третьих, тебе ведь вроде понравилась статья?— Понравилась. Лучше уж быть «человеком, храбрость которого защищает наш город от властьимущих нелюдей, способных на все ради удовлетворения своих прихотей» чем «полоумным опасным маньяком» по версии многоуважаемой «Сан». Они все еще пытаются отмыть своего редактора.Жанин со вздохом поднялась из-за стола.— Игон должен позвонить директору музея и объясниться. Пойду обрадую его… Кстати, — она вытащила из ящика объемный бумажный конверт и передала его Гарретту, — это пришло на твое имя с экспресс-почтой.— Вот так сюрприз, — Миллер поискал на конверте адрес и не нашел. Он хотел вскрыть эту неожиданную посылку, но его отвлек Роланд.— Вчера Моника рассказала мне, что нашли тело Гранта.— И? — Гарретт постарался, чтобы его голос звучал ровно. Он не скрывал от друзей того, что произошло с ним и Кристин — умолчал только о некоторых деталях. Видимо, зря.— Ты говорил, что она убила Гранта, — Роланд подошел ближе. — Но не рассказывал как.Гарретт передернул плечами. На мгновение он словно опять очутился в тесной комнатке и увидел блестящие глаза Гранта, этого ненасытного монстра, так же, как и Пожирательница, питавшегося чужими страданиями.— Он заслужил это, — хмуро произнес он. — Как по мне, он мучился слишком мало.— Правда? — мягко спросил Роланд, и Гарретт чуть не взорвался от накатившей на него злости.— Адвокат Старлы Левинсон пытается выбить ей домашний арест до суда, — еле сдерживаясь, процедил он. — Парня из прокуратуры еще даже не задержали. Видите ли, его не было там в тот день! Хочешь знать, жалею ли я Гранта? А что насчет их жертв, Ролли? Как насчет жалости к ним? К их родным? Думаешь, теперь они спят спокойно, зная, что те, кто мучил их, получат только пару неприятных минут на электрическом стуле? И разве это правильно, Роланд? — увидев исказившееся лицо Джексона, Гарретт понял, что перегнул палку и умолк, нервно дергая края конверта.— Я сам не знаю как правильно, — наконец заговорил Роланд. — Но я точно знаю только то, что любая ненависть вызывает в ответ только ненависть, — он немного помолчал, глядя на Миллера, затем неловко похлопал его по плечу и поднялся наверх.Гарретт какое-то время сидел неподвижно, успокаиваясь после своей вспышки; он понимал, что Роланд не виноват в том, что произошло, что он не пытается оправдывать или защищать культистов, а просто верит в какую-то иную форму справедливости, и такая вера ему самому пока недоступна.Конверт чуть не выскользнул из рук, и Гарретт, вспомнив о нем, поспешно оторвал плотную бумажную полоску и вытряхнул содержимое. Его футболка, второе за сегодня напоминание о событиях, которые он предпочел бы забыть, выпала из конверта. Следом за ней ему на колени опустился полароидный снимок. Гарретт осторожно взял его в руки.На фотографии Кристин стояла возле маленького деревянного дома в окружении роскошного леса. В руках она сжимала ружье. На бледном лице не было улыбки — она смотрела прямо в камеру, и даже через несколько тысяч миль Гарретт как будто почувствовал этот взгляд. Он перевернул фото и прочитал надпись, выполненную крупным круглым почерком.«На случай, если решишь провести отпуск на Аляске: две мили к северу от Танакросс, у озера Фиш».Гарретт бережно спрятал фото в нагрудный карман и забросил футболку в свой шкафчик. Злость, с такой силой пылавшая в нем еще несколько минут назад, успокоилась. Вместо нее он ощущал умиротворение.Потому что, как и Роланд, верил в справедливость — но совсем иного толка.Автор: IRKQ.

Ключевые слова: Охотники за привидениями приключения ведущая демон

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