Ночной патрульный

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 20:05

Сделано_в_СССР Просмотров: 29 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 20:05 by

Эта история произошла четыре года назад на федеральной трассе М4 "Дон". Немало воды утекло с той поры, но память часто возвращает меня к событиям той ночи.Служба ДПС. Она и опасна, и трудна. Вне всякого сомнения, инспектор ГИБДД - это звучит гордо. Они призваны наводить порядок на дорогах нашей необъятной страны и предотвращать аварии. Строгие полицейские шерстят хитрых дальнобойщиков, автоледи, ещё вчера получивших водительское удостоверение, а сегодня, путая педали, рысачащих на всю катушку, и прочих любителей быстрой езды, принявших "на грудь" сто пятьдесят.Много, очень много повидал я на своём веку гаишников. Но один патрульный спас мне жизнь. Я даже лица его не разглядел. А был ли он вообще? Он был, и нечёткую запись с видеорегистратора я храню у себя по сей день. На ней невозможно разглядеть даже звание на его погонах, и он всё время светил мне в лицо фонариком...Ночью я видел весьма необычный сон. Я за рулём (хоть бы уж по ночам не снилась эта чёртова баранка). Само собой в пути, и еду я по глухому, неосвещённому участку трассы. По обеим сторонам лес. Дорога пустынна. Ни встречных, ни попутных машин нет и в помине. Странно. Хоть бы одинокий дальнобойщик, что ли, попался. Свет фар выхватывает из темноты два полукруга дорожного покрытия. Оно неестественно ровное. Ещё одна странность? Таких идеально гладких дорог в нашей стране не может быть по определению. Это там, за бугром, их шампунями моют. Тем не менее, ехать - одно удовольствие, и я прибавляю газу. Впереди маячит огонёк и постепенно превращается в два задних габарита стоящего на обочине автомобиля. А рядом с ним - силуэт человека в форме со светоотражающими полосами. Без сомнения, это инспектор ДПС. Он поднимает жезл, и я начинаю плавно притормаживать. Я знаю, что превысил скорость, и сейчас он меня оштрафует. Паркуюсь на обочине, в аккурат за полицейской машиной, и опускаю боковое стекло. Он подходит и направляет свет фонарика прямо мне в лицо. И ничего не говорит. Стоит и светит. Ни представления, ни руки на козырёк фуражки. Ничего. Я щурюсь от яркого света, и никак не могу разглядеть его лица. На этом, весьма интересном моменте, я и просыпаюсь.- Мишка, иди, шеф зовёт, - выглянула из окна секретарша Лена в тот момент, когда я копался в моторе старенького служебного УАЗика во дворе ремонтно-механического цеха учхоза "Сельмаш".Я наспех вытер от мазута руки и направился в контору.- Михаил, тебе задание.- Слушаю, Сергей Алексеевич.- Поедешь в Ростов и отвезёшь вот эти накладные на запчасти в главный офис базы. Там зайдёшь к секретарю, заберёшь новую лицензию. Со дня на день приедет комиссия с проверкой. Давай в темпе, приведи себя в порядок и дуй. Ехать далеко. Заправь полный бак и к вечеру возвращайся. Получишь премиальные, если сработаешь оперативно. Всё понял?- Понял, как не понять.- Машина на ходу?- Да.- Тогда вперёд и с песней. Пропуск возьми на всякий случай, - он протянул мне пластиковую карточку.Этот разговор произошёл ещё утром, а к обеденному перерыву я входил в здание главного офиса автобазы. Дорога не заняла мнго времени, хотя путь был неблизкий. Трасса М4, на удивление, оказалась свободна. Были, конечно, и пробки, и посты при въезде в город, но всё как-то удачно рассосалось, и никто меня не остановил. Я отдал секретарю все бумажки и спросил:- Вам звонили про лицензию?- Сейчас посмотрю, - сказала девушка и стала листать страницы ежедневника. - Вы знаете, да, звонил ваш начальник, но шеф ещё не вернулся с совещания. Вам придётся подождать, все лицензии у него.- А сколько ждать-то?- Не знаю, честно, никто не знает. Бывает, что и за час все дела решат, а бывает - до ночи заседают. Кричат, ругаются, спорят. Один раз чуть не подрались, - она виновато улыбнулась.Я вышел в коридор и набрал номер начальника ремцеха.- Сергей Алексеевич, директора базы нет на месте. Лицензия у него, а он где-то на каком-то совещании заседает и неизвестно когда освободится.- Жди, Михаил, жди до победы. Лицензия нужна сегодня, в крайнем случае - завтра утром, потому что к обеду прибудет комиссия. Им нужен оригинал, копия с факса их не устроит. Всё равно он появится. Как хочешь, а лицензию мне привези.И мне пришлось торчать в этом офисе до посинения. Вначале я спал в машине. Потом, от нечего делать, ходил кругами по автобазе. А время словно остановилось. Верно говорят, что нет ничего хуже, чем ждать и догонять. Когда начало смеркаться, я вновь вошёл в приёмную. Секретарша давно ушла, и двери мне открыл охранник, после того, как я помахал пропуском у него перед носом.- Директора не было? - спросил я.- Не проходили.- А будет вообще?- А мне почём знать. Он мне не докладывал.Видно, не судьба. Я собирался было снова звонить шефу, как по пустынному коридору гулко протопал долгожданный директор, направляясь в свой кабинет.- Извините, Николай Петрович. Я от Сергея Алексеевича из ремцеха. Ему срочно лицензия нужна.- Лицензия! - воскликнул директор и воздел руки к небу, словно пастырь на триптих. - Чёрт! Забыл, совсем из головы вылетело с этими посиделками. Иди сюда, вот, держи. Ты на машине?- Да.- Если что, можешь переночевать в нашей гостинице, а с утра поедешь.- Мне ехать надо.- Ну, тогда доброго пути.Я ехал, всматриваясь в темноту, и, чтобы не заснуть за рулём, жевал орешки. Мне хотелось поскорее попасть домой, и я безбожно лихачил, утопив в пол педаль газа.Ночь. По обеим сторонам лес. Где-то я пейзаж сей наблюдал. Точно. Я видел это во сне. Всё то же самое, за исключением мелких деталей. Ну, а теперь, по идее, должен показаться одинокий инспектор. Почему он должен здесь быть? Что вообще может делать в этом месте и в такое время дорожный патруль? Чепуха. Их, по определению, тут быть не должно. Но инспектор появляется. Я вижу светоотражающие полосы на его униформе, и он взмахивает жезлом. Я резко торможу и припарковываюсь на обочине. Патрульный не спеша подходит. Он светит фонариком мне прямо в лицо и ничего не говорит. Это очень странно. Где его напарник? Надо было не останавливаться. И вдруг он исчезает. Просто растворяется в ночной темноте. В душу закрадывается страх. Что это было? Видение? Его машины нигде не видно. Некоторое время я сижу в оцепенении. Я один на ночной пустынной трассе, звать на помощь некого. От гаишника и след простыл.Наконец я выхожу на дорогу и осматриваюсь по сторонам. Никого. За обочиной лес. Туда я точно не пойду. Возвращаюсь в свой УАЗик и запускаю двигатель. Машина старая и разгоняться надо долго.И вот за поворотом - большое поваленное дерево, прямо поперёк дороги. Перед самым стволом я всё же успеваю затормозить. Видно, ветром свалило. Старое, трухлявое. А если бы меня не остановил инспектор? Разбился бы вдребезги. Ведь поворот не крутой, скорость бы не сбросил. Потому что был уверен, что за ним ничего нет. Значит, он спас мне жизнь.Я осторожно объехал дерево по противоположной обочине и благополучно добрался домой. Утром я вручил шефу проклятую лицензию и про ночное происшествие никому не рассказал. А если бы и рассказал, то вряд ли бы поверили. Ну а комиссия с проверкой заявилась только через неделю, и про лицензию они даже не спросили. И шеф обещанные премиальные все-таки зажал.Автор - ARHIMED BELL.

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