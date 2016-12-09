Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Творческие истории

Жаворонок на ниточке

Посвящается Игорю Кремневу.

Бабушка вела меня по пыльной, широкой дороге. По обе стороны раскинулись поля золотой пшеницы, а ближе к обочине замерли в безветрии тонкие стебли алых маков.

Мне хотелось остановиться и словить толстого мохнатого шмеля с забавными усиками или побежать за прыткими кузнечиками. Наловить бы их как в прошлом году! Но бабушка крепко держала меня своей чуть жесткой теплой ладонью.

Тут уже не ходили автобусы. Чтоб добраться, нужно было идти через поле, а потом через холм до березовой рощи.

Я глянул наверх – там летела какая-то большущая птица. Вернее, она планировала большим серым самолетом и совсем не махала крыльями. Я хотел спросить у бабушки почему, но она опередила меня:
– Вон смотри, не то сокол, не то сарыч парит. Он не машет крыльями, как маленький стриж или зарянка, а умеет плыть на ветру. Гляди каков!
– А я тоже так хочу!
– Соколик мой, и на земле дела есть, - и бабушка смеялась, прижимая меня насупившегося.

И мы шли дальше. А потом на небе появлялась маленькая черная точка, и над всей округой, под синим куполом неба, разливался звон серебристых колокольчиков. Это жаворонок.

Он словно зависал над нами на невидимой ниточке, и мне отчего-то вспоминалось, что так бывает в церкви, где под высокими сводами разливается звон и пение. Сначала многоголосные радостные переливы – это маленькие колокольчики-“дети”, потом гулкие, громкие голоса – это колокола-”родители”, и вот начинает говорить самый большой и главный колокол-Благовестник*. Да так, что дрожь по всему телу от его медного рева. А в глазах почему-то становится щекотно, и я силюсь изо всех сил, чтоб не покатились слезы. И становится внутри так тепло и радостно, когда этот торжественный трезвон плывет над всем селом и много-много дальше – над всей землею. А потом дома будут ароматные сладкие калачи. И тут я понял, что очень голоден.

Мы сели среди колосьев и васильков у небольшого куста боярышника. Бабушка разделила сдобную булку с повидлом, очистила пару картофелин, посыпала их солью и вручила мне хрустящий огурец. В термосе плескался розовато-рыжий компот, он пах бабушкиным садом: спелыми сливами и веснушчатыми абрикосами. А еще в котомке лежало большущее краснощекое яблоко, и бабушка отдала его, конечно же, мне.

– А долго еще идти?

Теперь-то идти никуда не хотелось. А хотелось лежать на цветастом платке, грызть травинку да наблюдать за божьей коровкой на моем рукаве.

– Скоро. Идем, свет мой.

И солнце катилось по небу золотистой монеткой. А я считал, сколько раз крикнет вдалеке коростель**. Его одинокий скрип повторялся и повторялся, точно кто-то ходил по старым половицам в избе.

И вот уже показались родные места. Я даже мог разглядеть с холма наш дом со ржавым флигельком и старую липу во дворе. На пригорке начиналось деревенское кладбище, и мы шли по тонким пыльным тропинкам мимо ярко-синих свежеокрашенных оград. Мы дошли до мраморной плиты, где на глубокой трещине замерла зеленая ящерица с янтарными глазами, и я раздумывал, успею ли схватить ее, но пока размышлял, та юрко ускользнула в высокие заросли цикория. Когда присели на чуть покосившуюся скамейку, я спросил без обиняков:
– А я тоже потом умру?

Бабушка лишь кивнула, погладив меня по голове, но я увернулся от ее руки:
– А тебе не холодно тут лежать?

Она засмеялась:
– Я и не лежу тут вовсе. Вот чего выдумал!
– А как тогда это – умереть? – спросил я без улыбки, испытующе глядя в ее глаза. Они были ясные, словно туда упал кусочек неба, и в глубине замерли черными точками поющие птицы.
– Вон гляди: широкое поле пшеницы, птицы в чистом небе, мой фруктовый сад и ты... Для меня это так. А для кого-то - ничего... Все будет по вере твоей. Во что веришь, то и получаешь, родной.
– А это не больно?
– Больно тем, кто остается...

И она поцеловала меня:
– А теперь беги! Тебе уже пора домой. И спасибо, что навестил меня. - Она бережно прижала меня, а потом легонько подтолкнула на тропинку.

Я припустил вниз с холма и бежал быстро-быстро. Под ногами сминалась высокая блестящая трава, а потом вдруг появился серый подтаявший снег, и я остановился. Оглянулся назад – там на заснеженном холме никого не было, кроме ветра.

Стоял февраль, и я с надеждой посмотрел в молочное небо, мне показалось, что где-то там я все еще вижу и слышу маленького, звонкого жаворонка.

Пора было возвращаться домой.

Колокол-Благовестник* - самый большой колокол в традиционном православном наборе колоколов.
Коростель** - небольшая птица со скрипучим голосом.

18.01.2018г.

Автор: primavera.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:04
Сегодня, 11:04 by Сделано_в_СССРПросмотров: 89Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Бабушка жаворонок кладбище снег

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 13:24
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1105|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 183
Такая теплая и чудная история!) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#2 написал: Asheera
Сегодня, 13:37
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (114|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 260
Цитата: Tigger power
Такая теплая и чудная история!) +++++++

Да! Только любящие бабушки, красота природы может поселить в душе ощущение Чуда, Сказки, которое будет с человеком всю жизнь.
Я в детстве любила шмелей гладить по спинке, они спокойные как слоны, а вот шершень гонял меня через всё поле :)
Зарегистрирован: 29.10.2016
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 14:37
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1105|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 183
Цитата: Asheera
Я в детстве любила шмелей гладить по спинке, они спокойные как слоны,

Да, в детстве столько радости от простых вещей)
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.