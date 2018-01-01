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Творческие истории

Проклятие озера Атабаска

Историей поделилась моя двоюродная сестра. Я записал. Дальнейшее изложение - от первого лица.

Прошлым летом я ездила на каникулы к подруге. Она с семьей живет в Канаде. Место там сказочное: двухэтажный бревенчатый коттедж на берегу реки; на мили вокруг - густой лес гигантских кедров. Проснешься, бывало, утром - внизу дома шумит резво бегущая вода, за открытым окном задорно щебечут пичужки, теплое солнце нежно ласкает кожу. Благодать.

С такой красотой природы дома нам не сиделось. Днем мы с подружкой ходили гулять в лес. Хотели - собирали грибы и ягоды, нет - просто бродили по живописным тропам. Случалось, поднимались в предгорья, но не слишком высоко: склоны там крутые, без альпинистского снаряжения карабкаться по ним нелегкое и рискованное для жизни дело. Когда походы в лес и горы надоедали, сидели на берегу с удочками.

Если нам везло и удавалось наловить форели, вечером все ужинали запеченной на углях рыбой. Дождавшись темноты, мы тушили в доме свет, и тогда начиналось потрясающее волшебство. Сандра (так зовут подружку сестры) зажигала вывешенные на открытой террасе бумажные фонарики. Было так хорошо и умиротворенно, что мы завели привычку засиживаться до глубокой ночи.

Мне не передать словами, что я чувствовала в те чудесные вечера. Легкий прохладный ветерок раскачивал разноцветные фонарики. Трепетные оранжевые огоньки перескакивали с деревянных стен на нас и замирали на подстриженной зеленой лужайке. Бархатная ночь разливалась вокруг одинокого коттеджа черной краской. Рокот реки и шум леса затихал. Весь мир сковывало сном; он словно исчезал в никуда. Оставались только мы. Четыре человека наедине с бесконечной пустотой.

В один из таких вечеров, разморенная сытным ужином и вином, Сандра предложила нам поиграть в игру, которой ее научила подруга из Японии. Суть игры состоит в следующем: большая группа людей - чем больше, тем лучше - собирается в каком-нибудь заброшенном месте. Участники группы разводят большой костер, рассаживаются у огня, а затем каждый должен рассказать присутствующим страшную историю.

Предложение Сандры показалось нам интересным, и все с радостью согласились. Только не дослушали, что случается в конце игры. По поверью, с сотой рассказанной историей костер гаснет, и в тающем дыме появляется Ао-андон - ужасный призрак демонической женщины. У него длинные черные волосы, синяя кожа, черненые зубы, вместо рук - звериные когти, на голове - рога. Ао-андон носит белое или синее кимоно, и от него исходит жуткий голубой свет. Сразу стало как-то неуютно. Но согласие дано, деваться некуда.

Мою историю я опущу. У меня никогда не получалось хорошо рассказывать страшные истории. Под конец сама начинала бояться, нервно дергаться и оглядываться на каждый звук, пусть и вполне безобидный. Мать Сандры рассказала историю о человеке-волке, охотящемся на людей в полнолуние (пока она говорила, я начала выискивать на небе Луну, но мне светили лишь звезды); отец довел меня до дрожи в коленках известной городской легендой о Джерсийском Дьяволе, чудовище с глухих болот.

Перейду к истории Сандры. Ее рассказ так меня впечатлил, что следующие несколько ночей я просыпалась от кошмаров. Мне снилось, что я тону, а со дна реки ко мне тянутся скользкие руки других утопленников. Они хватают меня, тянут на дно, я в панике кричу, начинаю захлебываться и… вскакиваю в постели. Все тело дрожит, постель мокрая от пота, я чувствую на коже обжигающе холодные прикосновения мертвецов и не сразу осознаю, что видела сон. Просто дурной сон.

Итак, вот то, о чем рассказала нам Сандра.

В 1770 году на берегах озера Атабаска поселилось семейство Клэйтон: муж, жена, трое сыновей и две дочери. Они построили там маленькую ферму, держали мелкий скот и птицу. Миссис Клэйтон, женщина по натуре трудолюбивая, уговорила мужа разбить на ферме пашню. Распаханное поле Клэйтоны засеяли ячменем и кукурузой. Целое лето женщины семьи Клэйтон гнули спину под палящим солнцем, выкорчевывая сорняки и поливая иссушенную зноем землю, зато осенью пожинали богатый урожай.

Ферма Клэйтонов граничила с землями индейского племени алгонкинов. В те годы они еще не утратили воинственного духа и представляли серьезную опасность для колонистов. За восемь лет, прожитых на Атабаске, Клэйтоны не раз вступали в открытое противостояние с индейцами, но последняя стычка закончилась для них плачевно.

17 октября 1778 года Митчелл Клэйтон вместе со старшим сыном отправились охотиться на оленей. Жена и остальные дети остались на ферме. Двое сыновей Митчелла - Бартли и Иезекиль - чинили обветшавший забор, дочери ушли на озеро стирать белье, а миссис Клэйтон убирала стерню на поле.

Все произошло внезапно. Отряд индейцев, скрываясь в лесных зарослях, подобрался к ферме и напал на братьев Клэйтон, занятых починкой забора. Первым индейцы убили Бартли. Иезекиль попытался отбиться от нападающих топором, но индейцы одолели его и оскальпировали на месте. На крики брата со стороны озера прибежала старшая дочь Клэйтонов - Табита. Она попыталась спасти брата и сумела застрелить двух индейцев из карабина, но тоже была убита. Бросив тела Табиты и Бартли, индейцы скрылись.

Митчелл Клэйтон вернулся с охоты на закате. Узнав, что случилось, он собрал в ближайшей деревне карательный отряд из двух десятков охотников и отправился в погоню за индейцами. Утром следующего дня они выследили индейцев и напали на их лагерь, пока те спали. С захваченными в плен индейцами соратники Митчелла не церемонились - заживо содрав с них кожу, они забили врагов прикладами. Иезекиля спасти не удалось. До прибытия отряда индейцы успели сжечь его, и все, что нашел Митчелл Клэйтон - потухший костер и сыновьи кости в остывшем пепле.

Потеряв троих детей, семья Клэйтон не решилась оставаться на озере Атабаска. Они перебрались из Канады в Западную Виргинию, оставив местным жителям память о кровавой трагедии. Случай с семьей Клэйтон передавался от поколения к поколению. Со временем в этой истории стало больше вымысла, чем правды, и из реального исторического факта родилось предание о проклятии, насланном индейскими вождями на земельное владение Клэйтонов.

В начале XX века в окрестностях озера Атабаска нашли уголь. На месте деревни, в которой Митчелл Клэйтон вербовал людей для поисков сына, возник быстрорастущий шахтерский город. В 1962 году с подачи городских властей было решено построить в пригороде большой парк аттракционов с американскими горками, железной дорогой, каруселями, колесом обозрения, «домом с привидениями» и другими развлечениями. Мэр и приближенные к нему дельцы рассчитывали превратить парк в крайне прибыльное предприятие.

Торжественное открытие парка состоялось в 1972 году. Из города к нему проложили новую дорогу, на подъездах понастроили закусочных и дешевых мотелей. На берегах озера обустроили поле для гольфа и площадку для запуска фейерверков. Хозяева парка уже потирали руки, подсчитывая будущие барыши. Но планы заработать большие деньги на развлекательном комплексе озера Атабаска так и остались планами.

По официальным источникам до 1980 года, в парке погибло не меньше семи детей и взрослых. Причем всем смертям не находилось рационального объяснения. То проезжающий мимо парка водитель, никогда не попадавший в аварии и в беспробудном пьянстве не замеченный, не справится с управлением грузовиком, проломит забор и раздавит девочку, катающуюся на карусели. То мальчик - чемпион юношеской лиги по плаванию - утонет в неглубоком детском бассейне, застряв рукой в сливном отверстии. То отключенный от электричества аттракцион убьет ремонтника ударом тока. Под давлением обеспокоенных родителей, заваливших компетентные инстанции жалобами на безответственных владельцев и угрожавших тем судебным разбирательством, парк пришлось прикрыть.

Второй раз злосчастный парк открылся в 1988 году. Думали, раз прошло время, то на этот раз все обойдется. Но нет. Случаев с летальным исходом стало даже больше, чем тогда, восемь лет назад. Через полгода купившая парк компания официально объявила о его закрытии - теперь уже навсегда. Аттракционы порезали на металл, оставшееся имущество распродали по дешевке, и больше ни один бизнесмен не интересовался выморочной территорией. В наши дни парк на озере Атабаска, называемый в городе не иначе как проклятым, привлекает разве что охотников за привидениями, представителей различных субкультур, сектантов и просто любителей попугать себя.

Иногда посмотреть на проклятый парк приезжают американские туристы. Местные жители охотно делятся с ними байками о нем. Рассказывают, что в вечернее время в парке можно услышать смех погибших там детей, а если очень повезет, то и встретиться с их призраками. Конечно, если считать столкновение с привидениями везением.

По законам жанра, мне бы не мешало съездить в тот парк, нарваться на тамошних призраков и до конца дней рассказывать об этом маленьком приключении тем, кто готов слушать и верить. Сандра, между прочим, предлагала мне смотаться туда на денек-другой, но я отказалась. Струсила. Ну их, этих призраков. А то вдруг и правда нарвусь в том парке на неупокоенные души.

Боязно.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:59
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 01:59 by A.NortonПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Призраки проклятия индейцы убийства авторская история

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