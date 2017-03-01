Заложенные души

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 12:56

Сделано_в_СССР Просмотров: 44 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 12:56 by

Невыносимая жара заставила Тоню покинуть раскаленные стены города. Оседлав велосипед, она помчалась в Рощино - на чистые пруды, чтобы искупаться перед сном, полюбоваться закатом да глотнуть свежего воздуха.Путь лежал недалекий, шестнадцать километров по ровному тракту.Приятная физкультура на педалях с ветерком, которого так не хватало в эту знойную пору. Мимо девушки пролетали нетронутые поля, чернеющие пашни, цветные крыши дачных домиков, редкие лесопосадки и ревущие автомобили.Последние очень раздражали.Едва не достигнув Рощино, Тоня чуть не сбила старика, внезапно появившегося из кустов. Резко затормозив, она всё-таки задела его колесом по коленке, после чего извинилась раз десять.— Ничего страшного, — добродушно отозвался старик. — Сам виноват, не вовремя вышел. Синяк будет, так оно не смертельно, — усмехнулся он.— Может, вас проводить? — мучила Тоню совесть.— Ой нет, что ты, милая! — отмахнулся старый человек.Девушка обратила внимание на его руки. Они были черные, будто измазаны сажей.— Дойду как-нибудь, село-то вот уже, — старик ткнул своей тонкой железной палкой в маячащую на горизонте рощинскую колокольню. — А ты никак к прудам, купаться едешь, девонька? — догадался он.— Ага, жарко, не могу больше, — подтвердила Тоня.— У-у, — протянул дед, сокрушаясь. — Нынче вёдро, ни облачка, а на прудах народу видимо-невидимо, вода мутная, дно чавкает, как в болоте.— Что же делать? Лучше поблизости ничего нет. Городской пляж теперь негоден, — согласно добавила Тоня.— Как же нет? Есть, — уверенно возразил старик.— Есть? — удивленно воскликнула девушка, с надеждой глядя на собеседника.— Есть тут местечко, — продолжал старик, — вы, городские, поди, не знаете, да и наши туда редко ходят, вода плохо прогревается, холодные ключи бьют и глубоко. Ты плавать-то умеешь?— Умею, — радостно кивнула девушка.— Тут недалеко, почитай меньше, чем до прудов ехать, озеро пролегает, чистое, песочек на берегу. Прелесть. Загорай, купайся да не хочу. И тенечек есть. Сам оттуда иду. От мора спасался. Вон, тропинку видишь?— Железная палка указала в кусты, из которых ранее появился дед.— Вижу, — подтвердила Тоня.— Вот, ступай по ней, дальше заросли поредеют. Главное, никуда не сворачивай и упрешься, — посоветовал дедушка.— Спасибо, что подсказали, — искренне поблагодарила счастливая Тоня.Она любила тихие глубокие омуты, где можно спокойно плавать, где никто не испортит удовольствие.— Да купайся на здоровье, — довольно улыбнулся старик. — Что на этих прудах? Только грязью умоешься. А я поползу дальше, дела еще, — уже удаляясь, бубнил он себе под нос.Девушка нырнула в кусты, за которыми начинался смешанный лес.Тут же напали мелкие вампиры, омрачая впечатление от спасительной прохлады теней. Тропинка скоро расширилась, как и предсказывал дед. Стало удобно тащить велосипед.Можно было даже поехать, но девушка предпочла пешую прогулку. Среди общего хора птиц часто выделялась кукушка. Пахло дымом от невидимого костра.Где-то рядом отдыхали люди, и шумел ручей. Тоня почувствовала, как за ней наблюдают. Обернувшись, она увидела дородную женщину в ярком сарафане, одиноко бредущую сквозь чащу по направлению к тропе.— Купаться идёте? — ещё издали обратилась она к Тоне с открытой улыбкой.— Да, говорят, тут у вас озеро чистое, — сбивчиво ответила Тоня.Она рассчитывала, что расслабится в одиночестве, а не в случайной компании.— Правду говорят, я тоже собираюсь окунуться, — сказала женщина, поравнявшись с Тоней, которой эта идея не очень понравилась.— Вы одна тут? — поинтересовалась девушка.— Нет, — неуверенно произнесла незнакомка.— А где остальные?— Они остались у костра.— Значит, это вы надымили.— Мы.— Хорошо здесь, — вздохнула Тоня.— Ты ещё озера не видела, — напомнила ей женщина с нотками иронии в голосе.Такая интонация насторожила девушку, но она промолчала.Тропа круто повернула направо, показав длинную полосу песчаного берега, окаймляющего полупрозрачные воды небольшого озера.Оно было прекрасно, переливаясь в лучах заходящего солнца. Что-то снова смутило девушку. Но она проигнорировала непонятные ощущения.Слева берег сильно возвышался над водой. Тоне захотелось прыгнуть с него в озеро.— Там глубоко? — на всякий случай уточнила она у женщины.— Очень. Прыгай, если хочешь. Не бойся, — прозорливо успокоила незнакомка.Раздевшись до купальника, Тоня взобралась на пик холма и приготовилась к прыжку.Ей почему-то стало жутко.То ли оттого, что её спутница пристально наблюдает за ней, расположившись на песке, вместо того, чтобы купаться. То ли от резкого запаха дыма. Может, лес горит?— Ну, прыгай же, — раздался позади голос женщины.Он дрожал от нетерпения. Девушку это напугало.Она дёрнулась, намереваясь убежать подальше от незнакомки, которая может быть сумасшедшей, но не успела. Сильные руки толкнули её в спину, и Тоня полетела с холма, инстинктивно зажмурившись от страха. Короткое падение превратилось в бесчувственную тьму.Очнувшись, Тоня оказалась в поле.Она лежала в траве на краю глубокого оврага, по дну которого растекался ручей. Как прежде, пахло дымом.Поднявшись на ноги, девушка нашла его источник. Среди поля был сложен огромный костёр, кругом которого сидели люди, глухо завёрнутые в чёрные балахоны.Зрелище напоминало мирную сектантскую мессу. Одна фигура отделилась от остальных и стала приближаться к девушке размеренным шагом, опираясь на палку.Кого-то она напоминала. Когда расстояние между ними сузилось до метра, фигура встала, не обнажая лица.— Добро пожаловать к нашему костру, — сухо пригласил знакомый голос, торжественно взмахнув чёрной от сажи рукой.Это был он. Тот самый старик, что отправил Тоню к озеру.— Вы? — непроизвольно сорвалось с её губ.— Да, — кивнула фигура, добавив. — Это мы надымили.Через секунду оба стояли у костра. Чего-то не хватало. Не хватало жара, который по обыкновению должен быть от такой горящей кучи. Тоня его не чувствовала.— Он не настоящий? — наивно спросила она.— Для тебя нет.— Почему?Старик промолчал. Он взял одну из ближайших фигур в черном на руки словно куклу и бросил в огонь.— Что вы делаете? — испуганно воскликнула Тоня.— Не волнуйся, это кости.За быстро сгоревшим балахоном действительно скрывались голые кости. Старик равнодушно раскидал их своей железной палкой как дрова, которая, скорее всего, служила ему кочергой, чем опорой для больных ног. Уж они-то никогда его не подведут.Для человеческих недугов этот старик бессмертен. Тоня вспомнила о вечности. Ей почудилось, что она мёртвая.— Это были мои кости?— Нет, — отрицал старик. — Твои в конце очереди.— Где же конец?Девушка присмотрелась к неподвижным фигурам в черном. Казалось, они специально возникали там, куда падало внимание девушки, создавая бесчисленную толпу.— Почему они собрались у этого огня?— Они мечтают в нём сгореть.— Что же им мешает?— Они мои пленники. Им суждено сгнить.— Кто вы? Дьявол?Старик посмеялся.— Нет. Дьявол — это страх. У смелых его нет. Разве что инстинкт самосохранения. Если ты чего-то боишься, то тебе будет туго. А я на данный момент твой хозяин.С этими словами старик щёлкнул пальцами, и девушка обнаружила себя на захламленном чердаке сельского дома. Она увидела женщину на грани отчаянного поступка.Женщина стояла на табуретке, добровольно надев петлю. В голове Тони неожиданно прозвучало: «Убей её. Тебе понравится». После чего Тоне очень захотелось выбить табуретку из-под ног этой слабой никчемной женщины. Она испугалась такого странного желания.«Не бойся. Если ты боишься, то тебе будет туго», — донесся изнутри знакомый голос.Тоня пнула табуретку. Обмякшее тело женщины какое-то время болталось в петле со сломанной шеей. Тоню накрыл бешеный поток живительных сил. Она почувствовала слабое тепло от костра, у которого была до чердака. Ей понравилось путешествие. Она раньше не догадывалась, что обрывать чью-то жизнь так легко и приятно.— Молодец, — похвалил её старик. — Посмотри на них, — ткнул он кочергой в чёрную массу балахонов. — Если бы они поступали так же разумно, как ты, то значительно улучшили бы свое жалкое существование.— А он становится настоящим для меня, — протянула ладонь к огню Тоня.— Это хорошо. Ты оживаешь. Тебя ждёт перерождение.— Значит, я всё-таки мертва?— Ты исчезла в одном мире, но существуешь в других. Хватит болтать, — старик изобразил нетерпение, щёлкнув пальцами.Теперь девушка ждала свою жертву на обочине оживлённой трассы. Рядом был крутой обрыв. Убить кого-то в таких благоприятных условиях очень удобно.Тоня просто внезапно материализовалась перед внедорожником. Водитель отреагировал тем, что резко свернул, потому что тормозить было поздно. В итоге машина рухнула на дно обрыва. Погибло сразу четыре человека.Количество фигур в чёрных балахонах увеличивалось, во многом благодаря Тоне. Пламя костра обжигало почти так же, как в реальности.— Хочешь, покажу результаты твоих трудов? — предложил старик девушке.— Хочу.Они переместились к самому дальнему от костра ряду людей со скрытыми лицами. Старик резко сорвал капюшон с одной фигуры.Тоня прикусила запястье от представшего перед ней ужаса. Под капюшоном она узнала собственное лицо. Оно было почерневшим, мерзким, полуразложившимся скользким месивом, испаряющим невыносимую вонь.— Вот такой ты была, — спокойно сказал старик, игнорируя реакцию девушки. — А стала…В одно мгновение жуткая физиономия мертвячки превратилась в свежее личико юной красавицы, такой, какой привыкла себя считать Тоня.— Теперь ты будешь вечно молодой, — пообещал ей старик.Девушка успокоилась. Даже обрадовалась. Но это, скорее всего, оттого, что её избавили от ужасной участи видеть себя увядающей, чем от обещания загадочного старика.Она до сих пор не понимала, кто он и почему всё произошло именно так. И самое смешное, она не соображала, что именно произошло. Очередной звук пальцев — и Тоня в чьей-то квартире открывает газ.На большой кровати мирно спали два мальчика-близнеца лет пяти. Родители куда-то ушли. Каждая новая смерть продлевала жизнь Тони.Она будет вечно молодой. Разве можно быть живым и одновременно вечным? Что-то здесь не сходится.Утопив женщину, спровоцировав лесной пожар и падение самолёта в море, Тоня заскучала. Неужели она вечно будет кого-то убивать?— Каждое живое существо должно есть, чтобы прожить свой срок, — пояснил ей старик. — Чужая смерть — твой пир. Неожиданно для него Тоня стала беспорядочно обнажать лица чёрных фигур.Под капюшонами возникали то лоснящиеся черепа, дырявые от тлена или только начинающие темнеть лица. Среди них присутствовали повешенная на чердаке женщина, мальчики-близнецы, семья из пострадавшего внедорожника и прочие заложенные души.Едва Тоня успела подобраться к последнему ряду, чтобы открыть саму себя, её больно ударила железная палка. Старик впервые гневался.— Что ты делаешь, неблагодарная? — возопил он.— Пытаюсь узнать правду! — смело заявила Тоня.— Служить мне — вот твоя правда, — процедил старик.Даже под плотной тканью было заметно его побелевшее от злобы лицо.— Я тебе не верю. Ты мне больше не указ! — резко ответила девушка, потянувшись к своей фигуре, но опять не успела.Старик щелкнул пальцами, добавив: «Посмотрим».Тоня села на край глубокого оврага. За спиной шептался лес. А внизу шумел прозрачный ручей. Она вспомнила, что ещё смущало её тогда на холме, перед самым прыжком.Близкое журчание воды. Ей закружили голову. Не было никакого озера. Это всё морок проклятого старика. Заложная покойница погубила Тоню, столкнув её в этот овраг. Девушка разбилась о камни.— Теперь ты всё поняла? — неожиданно появился старик.Тоня промолчала, потому что это было не совсем так. Что же будет с ней дальше? Ведь нельзя же вечность пожирать чужие жизни? Кто она? Или что?— Нет, ничего ты не понимаешь, — сам себе ответил старик. — Ты думаешь, что мертва. Как же ты тогда вообще можешь думать? Не логичнее ли предположить, что ты есть? Ты слышишь меня? Антонина!— Нет! — крикнула она, закрывая глаза и уши.— Значит слышишь, — самоуверенно произнёс старик. — Так, посмотри на меня.Девушка решила ни за что не делать этого.— Открой глаза, Тоня. Тебя ждут. Посмотри на моё лицо, — уговаривал старик, зная, что девушке очень любопытно.Но она пока не сдавалась.— Посмотри хотя бы на себя. Какая ты есть.Последние слова задели девушку. И она посмотрела.Старик куда-то исчез. Вместо него рядом с девушкой стоял хорошо сложенный молодой человек. Внимание его серых глаз падало на дно оврага.Он смотрел на Тоню. Её фигура, по шею завернутая в чёрное, лежала у воды, будто спала.— Видишь молодого человека перед собой? — прогремел голос старика, заставив Тоню вздрогнуть.— Да, — нехотя подтвердила девушка.— Он - это я. Он - моё истинное лицо, — продолжал невидимый голос, стекаясь со всех сторон.— Значит, ты не старик?— Нет. Я вечно молод, потому что бессмертен. Чего и тебе могу пожелать, если хочешь. Видишь себя, спящей у ручья?— Вижу.— Ты сказала, что я тебе больше не указ. Так?— Именно так.— Ну, что же, — изобразил сожаление голос. — Тогда смотри, как сровняю тебя с землей, и ты никогда не сможешь выбраться из этой ямы.Макушки деревьев погнуло злобным смехом словно ветром. Тоня испугалась. Её спящее внизу тело стало гнить.Чистое лицо мгновенно усохло и посинело.— Перестань! — взмолилась она, хотя знала, что бесполезно.Молодой мужчина по-прежнему смотрел вниз с рассеянной улыбкой, уничтожая её. И тут в голову девушки пришла идея: толкнуть его.Конечно, это простое действие не избавило бы её от бессмертного старика, но хотя бы помешало ему.Она приблизилась к старику в образе молодого мужчины, чтобы совершить задуманное. Но что-то её смутило. Большая часть Тони хотела толкнуть парня, хоть немного отомстив ему за обман. Но присутствовала какая-то неестественность в происходящем и ощущение, что за ней наблюдают. Этот парень был чем-то похож на неё.Вспомнились речи старика, костёр и гниющие люди вокруг него. «Они мечтают в нём сгореть». Что мешает человеку прыгнуть в огонь? Инстинкт самосохранения. Но они мертвы. Им нечего бояться.«Дьявол — это страх. У смелых его нет. Если ты чего-то боишься, то тебе будет туго». Мертвецы чего-то боятся, значит они зависят от страха, то есть - от дьявола.«Они мои пленники. Им суждено сгнить», — звучали слова старика в голове Тони, значит - это правда, что он дьявол. Они пленники дьявола. «Я такая же, как они, — только осознала Тоня. — В чём же мой дьявол?».Она посмотрела на свой скелет у ручья. «Ты боишься забыть прошлое, — сказал ей внутренний голос. Для того, чтобы начать новую жизнь, надо попрощаться со старой. Отпустить себя».«Я всего лишь собственное воспоминание, — рассуждала Тоня. — Хватит держаться за кости, подпитывая страх».— Ну и пусть! — крикнула она на весь лес. — Слышишь, ты больше не существуешь для меня!В одно мгновение кости исчезли со дна оврага. Злобный смех стих. Лицо молодого человека побледнело, глаза и рот округлились, а ноги подкосились так, что он не удержал равновесие и сел на землю. Тоня непроизвольно рассмеялась.Но парень её не заметил, потому что живые люди не видят мёртвых. А он был живым человеком, который чуть не погиб по той же причине, что и Тоня.Дьявол пытался сохранить себя в её сердце, удержать её в своём плену, представив лицо живого ни в чём не повинного парня своим истинным лицом. А молодой человек так же, как Тоня, видел озеро на месте оврага.Когда же исчезли кости, морок ушёл вслед за ними, обнажив реальный мир, поэтому он так испугался, что не удержал равновесие.Дьявол подошёл к первому ряду заложенных душ в чёрных балахонах. Взял одну из них как куклу, а потом бросил в огонь. Под быстро сгоревшей тканью оказались лишь голые кости. Его кости.

Ключевые слова: Старик озеро костёр кости смерть морок дьявол

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