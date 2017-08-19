Росомаха

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 12:58

astrelez Просмотров: 74 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 12:58 by

После переезда ближе к столице бабушка озаботилась тем, что пора бы уже и вить собственное гнездо. В качестве гнезда она присмотрела большой участок земли в семи километрах от родного села. Там некогда было то, что русские называют дачей, а якуты -сайылыык, то есть летний дом. Сейчас, по прошествии нескольких лет после установления советской власти, дом обветшал, надворные постройки: хлев, амбар, летняя кухня и прочие мелкие строения - были разрушены бандитами, как красными, так и белыми. Однако общая картина разрухи не остановила мою бабушку. Она с удвоенной силой взялась за восстановление усадьбы своего деда. Дедушке не нравился энтузиазм бабушки, ведь он был военный и обязан был, подчиняясь приказам командиров, постоянно находиться в командировках. В таком случае бабушка оставалась совершенно одна. Пусть даже она и умела прекрасно обходиться с ружьем и мастерски метать нож, но она все-таки оставалась женщиной, но не зря говорят, что муж — это голова, а жена — это шея. В конце концов, дедушка смирился с тем, что его родовое гнездо будет именно здесь. Однако время показало, что дедушка был прав.История, которая образумила бабушку и доказала правоту дедушки, началась в одно прекрасное летнее утро. Дедушка накануне уехал в одну из своих дальних и срочных командировок, а бабушка перетряхивала домашний скарб, наводя порядок в одной из кладовых дома. В один из моментов, вынеся на улицу стеганное одеяло, бабушка услышала лай собаки. Пойдя на звук, бабушка обнаружила, что у дальней ограды, опираясь на нее, стоит мужчина. Бабушка вернулась в дом, когда она вышла на крыльцо с ружьем, мужчины уже не было видно. Однако, подойдя поближе, бабушка обнаружила, что мужчина все еще там, он просто потерял последние силы и упал там, где стоял. Над бабушкиной осторожностью возобладало чувство сострадания, а потому через полчаса она с большим трудом, дотащив потерявшего сознание странника до амбара, устроила его на мешках и стала обмывать его тряпкой, намоченной в холодной воде. В конце концов, ее усилия принесли свои плоды, и мужчина, открыв глаза, прохрипел: "Где я?" На что бабушка ответила, что он потерял сознание несколько минут назад у ограды ее дома. При помощи бабушки мужчина преодолел двор и попал в дом, где бабушка уложила его в кровать, настоятельно порекомендовав отдохнуть. Сама она направилась на кухню, чтобы приготовить еду для гостя.Пока она кашеварила, у ограды остановились двое конных вооруженных людей. Бабушка вышла к ним и узнала двух коллег своего мужа из районного отдела НКВД. Она подошла к новым гостям, которые поздоровались с ней и сообщили, что они объезжают местные окрестности в связи с жестоким убийством, которое произошло три дня назад у Карасиного озера. Убитыми были местный рыбак - старик Афанасий и его жена Харитина. Бабушка хорошо знала их, эта новость ее опечалила. Выпив воды и наказав бабушке быть бдительнее и не впускать незнакомцев, бойцы поскакали дальше. Бабушка зашла в дом и увидела, что ее гость уже стоит у окна. Она поняла, что он все видел, а потому сразу спросила у него, имеет ли он какое-то отношение к гибели Афанасия и Харитины. Мужчина кивнул головой и неожиданно заплакал. Бабушка замолчала, чтобы он успокоился и присела к столу. Подавив рыдания, мужчина тоже сел к столу и начал свой рассказ.Зовут меня Василий, я охотник, работаю в заготконторе промысловиком. Три недели назад руководство дало мне задание проверить и подготовить к зимнему сезону охотничьи кордоны. Все кордоны были в порядке, закончив с последним, я возвращался в Хатырык (это было село в трехстах верстах от бабушкиного села Мастах), остановился на ночлег в аласе у Черного озера. Утром, когда я седлал лошадь, вдруг раздался жуткий треск, лошадь испугалась и понесла. Чертыхаясь, я пошел в направлении, откуда раздался шум, чтобы посмотреть, что это было. Лучше бы я этого не делал. Недалеко от опушки перед моим взором предстал арнгас, который свалился с дерева. Среди веток и листвы блестело золото. Подняв палку, я разворошил мусор и понял, что передо мной захоронение шаманки. Собрав все золото и серебро, что нашел в останках арнагаса, я пошел искать лошадь. Лошадь нашлась ближе к полудню. Так как спешить было некуда, то я ехал неспешно, размышляя о том, как поступить с найденным сокровищем - сдать государству или скупщикам.Под вечер я достиг большого озера, на берегу которого была юрта, из трубы которой шел дымок. Там меня гостеприимно встретили старик Афанасий и его жена Харитина. Они накормили меня ужином, после ужина старик уплыл проверять ловушки, а я вышел во двор, чтобы стреножить лошадь и отпустить ее пастись. Заодно я захватил с собой вьюк, в котором у меня, кроме припасов, были спрятаны найденные драгоценности. Когда я рассматривал найденное, ко мне неожиданно подошла старуха, она спросила, откуда у меня эти вещи. Я не стал скрывать ничего и рассказал об удаче. Когда вернулся старик, старуха рассказал ему о моей находке, он попросил показать меня найденные ювелирные изделия. Я не стал противиться и, достав их из мешка, разложил на столе. Старик рассматривал найденное, не прикасаясь к нему. Закончив, он потряс головой и сказал, что я должен вернуть сокровище обратно. На мой вопрос, почему он так решил, старик ответил, указав лезвием ножа на большую серебряную подвеску в виде плоского овала с выцарапанным на нем непонятным, примитивным рисунком:- Это амулет великой удаганки по имени Сеген Эбэ - бабушки Росомахи. Это ее захоронение ты ограбил.- Но я ничего не грабил, я просто подобрал бесхозное имущество.- Называй это как хочешь, но для Сеген Эбэ ты вор, а с ворами у нее разговор короткий. Мы сами рискуем, давая тебе приют, но законы гостеприимства выше всего, а потому сегодня ты переночуешь у нас, а завтра с раннего утра поезжай своей дорогой. Если у тебя есть голова на плечах, ты послушаешь моего стариковского совета и вернешь все, что взял на место. Может, это тебе и поможет.С этими словами старик ушел в юрту, а я остался во дворе, постель мне постелили в летней кухне, так что, отпустив лошадь пастись, я пошел спать. Рано утром, пока старики спали, я оседлал лошадь и уехал, оставив на постели серебряную безделушку в качестве подарка за гостеприимство.В тот день случилось неожиданное - я заблудился. Такого быть не могло, но я заблудился. Проблуждав целый день, я остановился на ночлег в незнакомом мне аласе. Разведя костер, я вскипятил чайник, лошадь я привязал к стволу большой березы, метрах в ста от места ночлега. Не спалось, достал из вьюка драгоценности. Я рассматривал их, прикидывая, сколько смогу выручить за них в скупке (к тому времени уже решил, что сдам их в скупку). Занятый мыслями о деньгах, я не заметил, как оказался окружен густым туманом. Меня пробрал озноб. Подкинув в костер еще пару веток, начал готовиться ко сну. Внезапно недалеко от меня раздалось лошадиное фырканье, я схватил ружье, через несколько минут из тумана показался всадник. Он спешился, увидев меня. Это был молодой парень, якут, он сказал, что его зовут Семен. Я пригласил его к костру, налил чай, он рассказал, что возвращается в Хаптагай из Борогонцев, где гостил у родственников. Поговорив и напившись чаю, мы легли спать. Сказать честно, я был рад, что рядом со мной будет спутник. Проснувшись утром, я не увидел своего вчерашнего знакомого. Нехорошие сомнения зашевелились у меня. Я проверил переметную сумку. Драгоценностей не было. Напрасно я всматривался в следы, невозможно было отследить, куда уехал вор. Затушив костер и оседлав лошадь, я снова двинулся в путь, надеясь, что сегодня смогу найти дорогу.Ближе к полудню я выехал на берег знакомого мне озера и увидел юрту Афанасия и Харитины. Обрадованный тем, что мне удалось выбраться из чащобы, я пустил лошадь вскачь к юрте. Подскакав ближе к дому, я остановил лошадь, вокруг царила тишина. Соскочив с лошади, я направился к жилищу. Дверь была открыта. Я громко окликнул хозяев, но они мне не ответили. Еще больше встревоженный, зашел в юрту. Старик Афанасий сидел у стола спиной к двери. Я подошел к нему и тронул его за плечо. В тот же миг старик стал заваливаться назад и упал на пол. У него не было внутренностей, какой-то хищник разорвал его живот и выел все внутренности. От увиденного меня затошнило. Я выскочил на улицу. Старуху Харитину я нашел в летней кухне, где ночевал вчера. У нее было перерезано горло, кровью на полу было написано «воры». Устрашенный увиденным, я оседал лошадь и поспешил прочь, решив поехать в Хаптагай, откуда, если верить вору, он был родом. Я ехал, и меня не оставляло ощущение, что за мной кто-то следит. Остановился я на ночлег только тогда, когда уже засыпал. Не разводя костер, я свалился буквально там, где стоял, не забыв, однако, привязать лошадь к дереву.Едва я закрыл глаза, как увидел себя, стоящим на берегу Черного озера. На поверхности озера клубился густой туман. В абсолютной тишине я услышал тявканье росомахи. Затем раздался плеск, было ощущение, что кто-то шел по воде. Затем сквозь туман я увидел женскую фигуру, она приблизилась ко мне, и я услышал голос:- Ты напрасно бежишь от моего гнева, вор. Верни то, что украл, и я не стану тебя наказывать.- Я не могу, Сеген-Эбэ, у меня украли твои украшения. Вора зовут Семен, он родом из Хаптагая.- Даю тебе два дня на то, чтобы ты вернул мне мои украшения, а потом пеняй на себя.С этими словами тень женской фигуры растаяла, только со всех сторон затявкали росомахи. Я проснулся в холодном поту. Кругом царила ночная тишина, но мне было не до сна. Рано утром я оседлал лошадь и поскакал в Хаптагай. Напрасно я расспрашивал о незнакомце, такого человека в селе не было. Весь вчерашний день я ехал, не останавливаясь. Ночевать остановился в Магасе. Когда ложился спать, лошадь была привязана у коновязи. Утром хозяева нашли ее растерзанной, у нее был распорот живот и выедены внутренности. Вокруг были следы большой росомахи. Сегодня я шел весь день пешком. Спасибо, что накормили меня и дали мне отдохнуть. Но теперь мне нужно идти дальше. Оставаться у Вас мне нельзя.Бабушка посидела пару минут в молчании под впечатлением от услышанного. Затем она попросила гостя подождать ее немного и ушла в спальню. Там она открыла сундук и достала берестяной короб, в котором хранила свои нехитрые украшения. Среди них был небольшой сверток, она немного посидела, держа его в руках, затем развернула его, на кусочке замши, в которую он был завернут, блеснул большой серебряный амулет. Вернувшись к гостю, бабушка достала крепкий сухожильный шнурок и продела его в ушко амулета. Она одела амулет на Василия и сказал ему:- Слушай меня, Василий. Этот амулет мне подарил шаман Боппай. Он сказал мне, что его подарок поможет мне, если силы зла захотят отомстить мне за то, что я сделала вместе с шаманом, когда жила в Орто. Но тебе сейчас он нужнее. Возьми мою лошадь и поезжай в сторону Павловска. Там оставишь лошадь у дальнего родственника моего мужа, старика Хабырыса. Сам сядешь на паром и переправишься на ту сторону реки в Якутск. Это задержит на какое-то время Сеген-Эбэ. Из Якутска постарайся уехать подальше на запад, на русские земли. Там среди чужаков Сеген-Эбэ не сможет тебя найти. И запомни - никогда не снимай амулет.Бабушка самолично оседлала для гостя лошадь и дала ему с собой заплечную сумку с гостинцами, если вдруг ему захочется перекусить в дороге. Проводив Василия в дорогу и мысленно испросив ему благословения от добрых айыы, она вернулась в дом.ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

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