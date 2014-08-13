Вой над поместьем Вервульф. Часть первая

Где сумрак запад обволок,

Воздвигла Смерть себе чертог.

Там странный город виден взглядом,

Герой и трус, святой и грешник рядом.

Эдгар По «Город среди моря»

Добро свершилось или зло,

Бог весть, но это ремесло

Я посчитал своим уделом,

Служа ему душой и телом.

Эдгар По «Айзеку Ли»

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:58

Причина: Стилистика автора сохранена

Акис Просмотров: 36 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:57 by

Странная сегодня ночь. И лес сегодня странен. Хотя все выглядит так, как и должно выглядеть. Луна та же и свет ее, что освещает мне дорогу, тот же. Пение соловья все такое же дивное, как и сотни ночей назад. Запах хвои и сырой земли не изменен, как и стоящий вдали замок. Тогда почему у меня такое мерзкое чувство? Как будто я что-то упустил? Какую-то маленькую деталь, которую невозможно заметить, но замечаешь тут же ее отсутствие. И, бродя снова и снова по знакомому лесу, я не могу понять, что же меня беспокоит? Неужели за мое короткое отсутствие - такой ничтожно малый период времени -что-то случилось? Но если что-то и случилось, так почему молчит лес? Почему молчат птицы и звери? И самое главное: почему молчит луна? Мой самый верный и надежный спутник? Неужели у нее есть от меня секреты? Но тогда почему она тогда стыдливо не спрячет свой бледный лик, как всякий раз, когда она не хочет мне что-то сказать?О, как же у меня мало времени, чтобы узнать, что случилось, ведь скоро петух объявит свой набат, и я вынужден вновь покинуть полночный лес, чтобы иметь возможность тут еще раз оказаться. Какая жалость, что время летит так быстро, и моя милая луна унесет с собой свою тайну, а я вынужден уходить, иначе солнечный свет застанет меня в неподобающем виде.Какой наивный мерзкий полдень, со своими блестящими заливными лугами и древними лесами где-то на горизонте. Прямо не вид перед глазами усталого путника, а какой-нибудь «шедевр» пафосного художника на очередные выставки искусств. Хотя, если подумать, то получается, что не мне эта идиллия с бабочками и птичками мешается, а я тут лишний, разъезжающий по этим лугам на жутко шумной двуколке, выражая свое недовольство по поводу и без.Ладно, оставлю пока все эти тяжелые мысли и займусь делом. Достав из кармана мундира письмо, написанное корявым почерком, я прочитал его еще раз и, тяжело дыша, грубо сунул его обратно в карман. Само по себе письмо, в котором мой новый начальник довольно доходчиво просит разобраться «с одним неприятным инцидентом» в виде зверски изуродованного трупа двенадцатилетней девочки, который был найден в лесах, принадлежащих одному древнему и очень влиятельному семейству Вервульф, мне безразлично. Бурю эмоций вызвала попытка представить изуродованное тельце девочки. И пока рядом сидячий пожилой человек, который любезно согласился подвести меня до этого самого поместья Вервульф, не заметил столь резкое изменение в моем флегматичном характере, который ваш покорный слуга демонстрировал на протяжении всей поездки, я быстро достал из сапога фляжку и сделал пару резких глотков. Обжигающий внутренности коньяк, попав в не то горло, выдал мои волнения старику, и тот, похлопав меня по спине, спросил:- Проблемы, сынок?- Издержки профессии, - мрачно ответил я.И старик, видя мое волнение, продолжил свой дурацкий расспрос:- Так что же привело в наши захудалые края такого видного констебля из самой Англии, Джонатан Ашер?Ожидая подобного рода вопросы, я еще раз отпил из фляжки и, гневно убрав ее обратно в сапог, начал «изливать душу»:- Жизнь сученая привела. Как вы правильно заметили, я из Лондона. Отец мой был небогатым человеком, а матери я никогда не знал. Жили мы в довольно мерзком районе, и еще с детства я насмотрелся на всякого рода гадости: проститутки, валяющиеся в канаве с перерезанным горлом; висельники, которые, как вы, наверное, поняли, болтались не от хорошей жизни. И вот, молодой Ашер, полный юношеского максимализма и желания очистить мир от скверны, да вопреки мольбам умирающего отца, с большим трудом, но устраивается в полицию ее величества. И знаете, что? Это самая худшая работа, который мог придумать человек. За семь лет в полиции я повидал столько дерьма, сколько не видел старый свинопас, вычищая свинарники каждый день с утра до ночи. Даже не хочу вдаваться в подробности всех этих дел, большая часть которых так и не осталось раскрытыми. И чтобы хоть как-то спастись от всего этого ужаса, я уже на второй год службы пристрастился к алкоголю. И вот настает самая интересная часть моего рассказа. После очередного пьяного скандала с моим участием старый начальник, порядочно устав уже их разбирать, решил пресечь на корню проблемы со мной и отправил позорящего честь мундира констебля в вашу «милую» глухомань, якобы помочь местному отделению моими накопленными знаниями и опытом на неопределенный срок. Не пробыв у вас и трех дней, новый начальник поручил «видному» Лондонскому констеблю, лишённый всяких деревенских предрассудков, дело особой важности, с которым ваш покорный слуга разберется в кратчайший срок. И, собравшись примерно за час, я встретил вас, и мы все утро провели, любуясь местными красотами.Старик, все это время меня внимательно слушая, плюнув на дорогу, произнес:- История, конечно, грустная, но интересная. Теперь понятно, как вас заманили в это богом проклятое место, и прежде, чем мы расстанемся на вон той развилке, позвольте спросить: а что, если все эти «деревенские предрассудки» окажутся вполне реальными, и вы столкнетесь с нечто более зловещим - о чем вам успел наплести местный народ?Я лишь саркастически засмеялся:- Буду использовать все накопленные годами доблестной службы навыки и умения, да и обычно в таких передрягах у меня всегда на счету есть шестизарядный друг, которому повезло сейчас спать за пазухой.Старик явно не оценил моего пьяного ухарства и сказал:- Как жаль, констебль Ашер, что я не могу вам помочь, ибо мы уже приехали. Слезайте с моей развалюхи и идите вон по той каменной тропинке. Я вас уверяю, что вы доберетесь до этого треклятого имения меньше чем через час.Слезая с двуколки, я погладил лошадь и в последний раз обратился к старику:- А раз до имения так близко, то почему вы не довезете меня до него сами?Старик улыбнулся и очень грустно произнес, глядя на лес вдали:- Нет, мистер Ашер, это ваша дорога, и вы должны пройти по ней сами. Всего доброго и храни вас господь.Пожилой человек на двуколке тронулся, и, проводив его взглядом до самого горизонта, я отправился в имение.Вскоре мой путь стал пролегать через лес, и тут я впервые задумался о словах старика. Уж как-то совсем быстро луга и солнце превратились в дремучие сосновые леса и полутьму. Да и атмосферу ужаса наводило полное отсутствие звуков животных и птиц. Не будь я под «мухой», мог бы и испугаться. А так я лишь молча шел по каменной дорожке, стараясь сделать каждый шаг громче, чтобы не было так тихо и уныло.Так продолжалось до того момента, пока тропинка не вывела меня из леса, и я оказался на склоне холма. И это чертовски меня напугало, ибо холм был полностью окружен лесом, вплоть до самого горизонта. А передо мной стояла окруженная двухметровым каменным заборчиком деревня. И как я не старался, но с моего места поместья разглядеть я не смог. Но ладно, что поместья не видно, так ведь в деревне стояла просто гробовая тишина. Не было слышно ни людей, ни животных. И чтоб хоть как-то успокоить свои нервы, я в очередной раз достал фляжку и сделал пару маленьких глотков. Увы, запасы спиртного ограниченны, а, как чует мое сердце, успокаивать себя подобным образом придётся часто. И поэтому, собрав всю волю в кулак, я направился дальше по тропинке, надеясь, что она приведет меня к этому паршивому поместью.Деревня, хоть и была пустой, но явно не заброшенной. Все домики, кроме одного, были хоть и маленькими, но ухоженными. Лишь один своим жалким разбитым и запущенном видом буквально кричал о том, что у него нет хозяев. Впредь до самого поместья больше таких «развалюх» я не встречал. Да и, продолжая свой путь по каменной дорожке, я все отчетливей стал слышать звуки людей. Наверное, это сотни голосов, и все они кричат. Будучи довольно сильно пьяным, этот безумный хор меня не ввел ступор, и я, ожидая всего, со второй попытки достал свой револьвер и без страха шагал по тропинке, все так же стараясь шагать громко.Но в одночасье передо мной возник древний, корнями еще отдающий в седую древность, замок, который вмиг выбил из меня всю смелость. Да и появился он настолько неожиданно, что я невольно нажал на курок, и оглушающий выстрел вновь возвел тишину в это место. От выстрела ноги мои подкосились, и я рухнул прямо перед входом в поместье. И пока двери его не распахнулись передо мной, я успел заметить, что над этими самыми дверями висел череп существа, который больше напоминал медведя или волка, но был далеко не им. И самое жуткое, что на лбу этой твари был нарисован крест, который явно был свежим и нарисован кровью. И если бы не свора лакеев, под предводительством высокого, одетого с иголочки и явно уже потрепанного годами турка, которые прорвались сквозь громадные двери дома и, взяв под руки, втащили в дом, я бы закричал во всю глотку. А так я лишь издал удивленный писк, когда вся эта стая, отряхнув меня, исчезла по хлопку турка.- Добрый день, мистер Ашер. Простите за столь холодный прием, но мы вас ожидали к вечеру и... как сказать... в более подобающем виде, да и с багажом побольше, нежели фляжка, револьвер и очень помятое письмо.В ужасе, отойдя от него, я стал судорожно искать вышеперечисленные предметы и, не найдя их, готов был наброситься на этого слишком уж спокойного турка. Турок, кончено, видел мою бурю гнева и спокойно продолжил:- Мистер Ашер, прошу вас не беспокоиться за ваш скромный багаж. Все ваше «добро» будет доставлено в вашу комнату, но после того, как вы встретитесь с лордом. Увы, к сожалению, это официальный прием, вам не следует держать такие вещи в одной комнате с благородной персоной.Я молча кивнул в знак того, что его слова дошли до меня.- Я рад, что между нами возникло взаимопонимание. Мое имя Мухаммед, я являюсь главным дворецким этого имения. И именно сегодня мне выпала честь сопроводить вас до места встречи с лордом Вервульфом. А теперь, если вы хотите, можете осмотреть парадную нашего имения с шестисотлетней историей!В самом деле, тут есть на что посмотреть, ибо все помещение давало знать о том, что у его владельца есть не только богатство, но и вкус, причем хороший. Роскошь в виде картин, шкур экзотических животных, доспехов, охотничьих трофеев и прочего, что показывает достаток, была расставлена так, что каждый элемент подходит друг другу и не является лишним. На это можно было смотреть вечно. Но, увы, желания или сил у меня не было. Я хотел поскорее приступить к работе и до заката успеть в город. Не хочу торчать в этом хоть и на первый взгляд хорошем, но явно что-то скрывающем месте.Поэтому, вдоволь насладившись роскошью сего места, я попросил Мухаммеда отвести меня к лорду. Он явно рассчитывал на то, что я задержусь тут надолго, нехотя повел меня по запутанным, но не менее интересным помещениям, то и дело давая свои комментарии. В свою очередь я время зря терять не стал и, перебив его в середине истории про то, как Вервульфы многое сделали для поднятия экономики и развития судоходного дела в стране, начал выяснять то, что в дальнейшем.- Мухаммед, а можно задать тебе пару неприятных вопросов?Мухаммед напряженно сглотнул и дал свое согласие. А ведь в самом деле, вопросы были очень неприятными, правда под воздействием коньяка я этому не придавал значения.- Мухаммед, скажи-ка, кем была та девочка, ради который все мы тут собрались?Пожилой человек достал из кармана белый платок и, вытерев им лоб, ответил:- О, мистер Ашер, трудно объективно ответить, ведь не смотри, что она была лишь сестрой одной из наших служанок, но все ее любили, и вообще ее смерть повергла всех в ужас и… мистер Ашер, простите меня, но я не могу ответить на ваши вопросы, ибо все они будут на счет Лизи, о ее единственном живом родственнике - сестре Мари.Мухаммед, скомкав платок, сунул его в карман и, достав откуда-то портсигар, дрожащими руками вынул папиросу и, прикурив от одного из светильников, продолжил:- Простите, Мистер Ашер, вы задаете правильные вопросы, но неправильным людям… И те немногие, которые смогут удовлетворить ваше любопытство, являются самим лордом и еще пара человек, ни одним из которых, я не являюсь.Дав Мухаммеду докурить, я продолжил:- И кто эти два счастливчика?Бедный турок пугливо на меня глянул и, запинаясь, произнес:- Отец Матфей и этот странный шут, который прибыл сюда неделю назад.- Почему только они?- О, мистер Ашер, увы, но большего вам я сказать не могу, все, что вам нужно, есть у юного лорда.Швырнув бычок в сторону, Мухаммед убрал платок и жестом попросил идти дальше.Всю оставшуюся дорогу мы шли молча. Мухаммед с отсутствующим взглядом вел меня к лорду, а я, чтобы хоть как-то себя развлечь, рассматривал стены. И с каждым новым коридором стены становились все мрачнее. На них, помимо предметов роскоши, стали появляться древние изображения каких-то волкоподобных зверей, стоящих на двух ногах, рвущих животных, и воющих на луну. Под конец нашей прогулки все стены только и состояли из этих уродов.- Мистер Ашер, постойте. Вы точно готовы к встрече?Хоть голос турка и дрожал, но произнес он это с достоинством.- Не надо только этих речей, Мухаммед, я хочу быстрее попасть к вашему лорду и свалить из этой глухомани еще до заката.Мухаммед неодобрительно посмотрел на меня, но ничего не сказав, открыл передо мной дверь, и мы вошли в «сердце дома».Им был огромный зал, переливающийся всеми красками из-за витражей, в котором стояли дубовые столы и лавки. И вот как раз за этими столами человек сто бурно что-то обсуждали, кричали и создавали такой шум, что в зале невозможно было находиться. Но как только я вошел, вся эта толпа стихла и уселась на свои места. Что я сразу заметил, так это то, что из этой толпы крестьян выделяются сразу три персоны: старый священник, у которого не было правой руки; шут в тонкой фарфоровой маске и кислотно-ярком костюме; ну и, конечно, сам лорд, сидящий в костяном резном троне. Вот он как раз заслуживает больше всего внимания. Высокий, бледный как мел, черноволосый двадцатилетний парень, который смотрел на меня волчьим взглядом. Как только толпа утихла, он громогласно произнес:- Приветствую тебя, Джонатан Ашер, в моем родовом имении. Надеюсь, оно станет для тебя таким же домом, как и для всех нас.После такого вступления я с огромным трудом нашел в себе силы, чтобы ответить:- Благодарю за такой прием, но Лорд Вервульф, я сюда приехал по делу и…По всему залу будто волной пронесся шепот. Но лорд быстро пресёк его одним лишь жестом. И, как подобает лордам в такой ситуации, он ответил мне:- Оставь все дела до завтра, мой друг. Позволь себе вкусить плоды нашего гостеприимства и отдохнуть с дороги.После этих слов он встал и во всю свою мощь произнес:- Да начнется пир!В зал вбежали десяток поварят, неся на блюдах всевозможные яства. Атмосфера из деловой тут же стала праздничной, и лорд, не садясь, произнес:- Садись, Джон, к нам.Когда я уселся около самого лорда, священника и шута, лорд, развалившись в кресле, произнес:- Можешь звать меня Томасом.И началось веселье.До чего же мерзкая ночь! Почему каждая тварь в этом лесу имеет наглость кричать во все горло, когда у меня так болит и кружится голова! Да какое право они вообще имеют портить ночную тишину? И что вообще с этим чертовым лесом происходит? Это не тот лес, который я знаю. Это его жуткая копия, которая делает все, чтобы выгнать меня из его лона... Птицы поют ужасные гимны смерти, звери вырывают из своих уст безумные проклятья, да даже деревья своими ветвями взывают к ангелу смерти, дабы он избавил их от меня…НО КУДА МНЕ БЕЖАТЬ?! Что мне даст уют? Как бы я судорожно не бегал по лесу, но в голову приходит только старый замок. В нем сегодня не горит ни единого огня, и он объят тьмой. То, что мне нужно, чтобы скрыться от всех них и от ужасного лика моей милой Луны. О, Луна моя, почему ты так зла сегодня на меня? Но нет времени думать, надо бежать в замок, к тьме, ибо демоны преисподней вырвались из своего заточения и охотятся за мной.Вот спасительные стены, которые позволяют мне карабкаться по ним, а вот то самое окно, которое позволило себя выломать. И пускай эта комната пропахла блудом и амброзией, главное, что здесь есть жизнь… Но где она? Где же? Почему и тут ее нет? А-а-ар, нет времени, чтобы их искать, надо бежать дальше...- Род Вервульфов берет свое начало еще во время Третьего Крестового похода, когда некий крестоносец Грэхем Вервульф прибыл в эти земли с десятком оборванцев и довольно внушительным «добром», привезенным из самого Иерусалима. Разбив лагерь как раз на том холме, где мы с вами находимся, вся это ватага решила, что следует потратить награбленное на возведение замка, дабы, как говорил Грэхем: «Наши дети и дети их детей жили в достатке, не завися ни от кого». После этих пламенных слов началось строительство поместья Вервульф, но шло оно довольно туго, так как строители частенько сбегали из-за того, что в здешних лесах водится «сам дьявол в волчьем обличье». Но как бы там ни было, строительство было завершено, и спустя пять лет после того, как строительство было завершено, уже женатый и даже обзаведенный потомством Грэхем, умирает от вонзенного в него кинжала, причем, как говорят легенды, этот кинжал был сделан из чистого, как лунный свет, серебра.Так было положено начало роду Вервульф, который славился тем, что каждый владелец этого поместья сумел не только сохранить, но и приумножить капитал. Но мало кто знает, что за Вервульфами тянется мрачный след крови, проклятия и насилия, которым они и являются. Да что там говорить, за всю их долгую историю не было ни одного Вервульфа, который умер свой смертью… Джон, вы меня слышите? Джон? АШЕР!Я свалился с кровати, и удар об жесткий пол вырвал меня из мира снов. В голову резко ударила острая боль, и я выдавил из себя пару предсмертных хрипов… Господи, что я вчера творил… Почему так плохо-то?Попытавшись встать, я с ужасом обнаружил два странных факта: место, где я находился, было полностью разгромлено, а что самое неприятное - я находился в центре всего этого разгрома совершенно нагим… Да, в самом деле, что же я такого натворил, раз все мое окружение было либо уничтоженным, либо покрыто следами когтей?Дабы хоть как-то себя успокоить, если что, то и доказать свою непричастность к этому бардаку, я провел пальцами по этим жутким следам и с облегчением понял, что это не я сделал, так как следы гораздо больше моих когтей… Но тут же меня пробрало волной ужаса от осознания того, что это не я натворил… Значит, тут было нечто куда страшнее, чем пьяный констебль… Черт, да что здесь происходит?И, как на зло, в дверь постучались. Вот тут меня и захватил ужас! Как объяснить то, что в разгромленной комнате стоит голый мужчина и водит пальцами по стенам? Да и кому объяснять? Но, взяв себя в руки и отогнав от себя все эти мерзкие вопросы, я с большим трудом обыскал комнату и нашел в груде щепок, что кажется были раньше шкафом, свою форму, револьвер и, конечно же, фляжку с остатком коньяка на дне.Осушив фляжку до дна, я взялся за оружие. Дрожащими руками я схватил его, посмотрел барабан и с ужасом обнаружил, что у меня остался всего один патрон. Тут я перевел свой взгляд с пистолета на потолок и, насчитав там четыре дыры, расплылся в довольной улыбке. Значит, действительно, ночь была что надо.Я бы мог и дальше рассуждать о том, как я приятно провёл ночь, но в дверь опять постучались, и я, приведя револьвер в боевую готовность, открыл дверь.А за ней с подносом в руках стояла рыжеволосая девушка, чье лицо было искажено ужасом. Медленно положив револьвер в сторону, я на шаг отошел от двери.

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