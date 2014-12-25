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Истории из жизни

Собака

Напишу историю от лица самой бабушки.

В старших классах мы часто ходили на дискотеку в наш деревенский клуб. Возвращались поздно. В этот вечер так же шли с подружками по темному домой. Было нас человек 5. И вот на одном из переулков за нами увязалась большая собака. Сначала мы пытались ее прогнать, но она ни в какую не отступала назад. Шла следом, и всё.

Я жила дальше всех. По пути девочки сворачивали к себе домой, и вот нас осталось уже двое, а собака всё равно следует за нами. Мы ещё раз попытались ее отогнать, но впустую. Попрощались с подругой, и она зашла домой, а мне еще идти. Но собака пошла за мной. Мне стало страшно, я прибавила шаг, подхожу к калитке, и собака следом. Попыталась отпихнуть ее, чтоб не зашла во двор, но она в наглую забежала следом. Я быстренько побежала к двери, успела заскочить в дом.

Решила посмотреть в окно, убежала ли собака. Подхожу к окну, а на меня из него смотрит бабка.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:21
Сегодня, 18:21 by МасикПросмотров: 441Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Собака бабка страх ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: Blackmaiden
Сегодня, 18:30
+6
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Комментариев: 139
Бабка-оборотень! Мощно. Одноклассника моего брата бабка в очереди в поликлинике укусила. Никакой мистики, бабкой парень не стал (насколько я знаю), но уколы делать пришлось.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:32
+3
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Комментариев: 1 989
А я то надеялась, что это пёс защитник. А оно вон как — бабка

Цитата: Blackmaiden
Бабка-оборотень! Мощно. Одноклассника моего брата бабка в очереди в поликлинике укусила. Никакой мистики, бабкой парень не стал (насколько я знаю), но уколы делать пришлось.

Бешеная бабка smeh
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 18:37
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Ну вот кроме свиньи и колеса еще и в собаку могут переворачиваться) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#4 написал: Blackmaiden
Сегодня, 18:45
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Цитата: зелёное яблочко
А я то надеялась, что это пёс защитник. А оно вон как — бабка

Цитата: Blackmaiden
Бабка-оборотень! Мощно. Одноклассника моего брата бабка в очереди в поликлинике укусила. Никакой мистики, бабкой парень не стал (насколько я знаю), но уколы делать пришлось.

Бешеная бабка smeh

Ага. До сих пор с братом того самого бабкой укушенного одноклассника троллим. А я с тех пор в нашу поликлинику ходить опасаюсь. Ну нафиг.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#5 написал: ана аю
Сегодня, 19:42
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Такая бабка???
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#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 20:35
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Развязка, конечно, была предсказуема, но история мне понравилась. Нет, ну наглая бабка попалась, ещё и по окнам шастает. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
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