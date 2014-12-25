Собака

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:21

Масик Просмотров: 441 Комментарии: 7 +8 Сегодня, 18:21 by

Напишу историю от лица самой бабушки.В старших классах мы часто ходили на дискотеку в наш деревенский клуб. Возвращались поздно. В этот вечер так же шли с подружками по темному домой. Было нас человек 5. И вот на одном из переулков за нами увязалась большая собака. Сначала мы пытались ее прогнать, но она ни в какую не отступала назад. Шла следом, и всё.Я жила дальше всех. По пути девочки сворачивали к себе домой, и вот нас осталось уже двое, а собака всё равно следует за нами. Мы ещё раз попытались ее отогнать, но впустую. Попрощались с подругой, и она зашла домой, а мне еще идти. Но собака пошла за мной. Мне стало страшно, я прибавила шаг, подхожу к калитке, и собака следом. Попыталась отпихнуть ее, чтоб не зашла во двор, но она в наглую забежала следом. Я быстренько побежала к двери, успела заскочить в дом.Решила посмотреть в окно, убежала ли собака. Подхожу к окну, а на меня из него смотрит бабка.

Ключевые слова: Собака бабка страх ужас авторская история

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