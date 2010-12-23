Озеро с чертями

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 358 Комментарии: 4 +13 Сегодня, 17:26 by

А эту историю мне много лет назад, когда я еще ребенком была, бабушка рассказывала. Дальше от её лица.Меня из города в деревню к тетке на выходные отправили. Лето. Жара. Купаться хочется, но тетка запретила к озеру, что за огородами находится, ходить. Вода ледяная, и у берега почти по колено, чуть даль вообще утонуть можно, глубоко, короче. Еще, говорит, черти там водятся. Я-то дитё, но не малявка какая-то, в чертей не верю. Но запрет есть запрет. Не пошла. Тетка что-то по дому делала да во двор выглянула, где я и была. И послала она меня в огород, то ли за морковкой, то ли за огурцами, не помню. Я и пошла.Вышла в огород, а оттуда озеро как на ладони. Смотрю - мальчишки, двое, с лодкой идут к этому озеру. На воду лодку бросили, запрыгнули в неё. Отплыли от берега. Удочки достали. И давай, как в сказке, одну за другой рыбех вытаскивать. Да не маленьких, приличных таких. Минут за 10 наловили и к берегу решили грести. Удочки сложили, весла достали, гребут. Проплыли немного, до берега совсем ничего осталось, а лодка плавно так нос поворачивает и вдоль берега плывет, к берегу не идёт. Как мальчишки не гребли, но к берегу не подплыла лодка-то. Решили к другому берегу причалить. И там немного, вроде, до берега осталось, а лодка опять вдоль того берега плывет. Вот была бы речка, я б решила, что течение у берега сильное, а тут озеро, и у этого берега (всего метра 3 до берега-то осталось) влево лодку сносило, а у того – противоположного - вправо. А озеро овальное. Мальчишки уже напуганы, но еще пытаются к какому-нибудь берегу грести, к тому, что ближе, не получается. Лодка вдоль берега круги описывает, а к суше не приближается. В общем, ни с одной стороны суши так и не достигли. Плавают вдоль берега, по кругу (точнее по овалу, озеро ж овальное), а к берегу пристать не могут, всего-то пару метров не доплывают. И так один круг проплыли, тщетно пытаясь приблизиться к суше, второй.Тут тетка вышла в огород, спросить, что я так долго копаюсь. Я ей про мальчишек сказала. Да она и сама, видимо, узрела их. Кинулась по соседям. Высыпал народ на берег. Мужики веревки связали в одну, чтоб длиннее была, да вокруг озера пошли. Один конец веревки один мужик держит рядом с нами, второй конец веревки другой мужик вокруг озера понес на противоположный берег. Так, чтоб воду этой веревкой не задевать (а то, говорят, черти уцепятся за веревку и на дно утянут, и спасать ребят будет нечем), а пацаны, чтоб смогли ухватиться за "спасительную нить" где-нибудь посередине.Когда лодка с веревкой пересеклись, мальчишки вцепились в веревку, ногами в лодку уперлись, руками за веревку схватились и с силой подтягивают свои плот к берегу. Метра за три до берега лодка перевернулась. Пацаны, держась за веревку, болтались на воде, но их сносило, будто сильным течением. Мужики, что на берегу стояли, рванули спасать пацанов, предварительно обвязавшись другими веревками вокруг пояса, чтоб их вытащили стоящие на берегу, если сами выплыть не смогут. Вытащили, еле как, всё окончилось хорошо, все живы. И только старая скрюченная беззубая бабка – соседка, которая во время спасательной миссии что-то бубнила, ругалась и материлась, вдруг прошепелявила: «Черти похлебку в чашке мешают, из-за чего и вода вдоль берега "кружит". И улов у пацанов они же отобрали». И дальше что-то бубнила, но я уже не слышала, меня тетка домой потащила.

Ключевые слова: Водоворот черти лодка авторская история

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