Праздник без концаНа огромной улице
Праздник без конца.
Всë сверкает, крутится-
Там горят сердца.
На огромной улице
Болтовня и смех.
Все желанья сбудутся-
Только плакать грех.
На огромной улице
Праздник всё идёт.
И кораблик в лужице
Вдоль берега плывëт.
Вдоль алей и домиков
Ноги идут в пляс,
Вдоль могильных холмиков,
Свет фонарей погас.
На огромной улице
Холод, тишина.
Обрывки карнавала,
Дыханья пустота.
Дробь копыт глухая,
Сверкают фонари.
Улица пустая-
Гости все мертвы.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:11
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 14:11 by Spirit ForesterПросмотров: 132Комментарии: 0
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