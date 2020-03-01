Праздник без конца

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 14:11

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Spirit Forester Просмотров: 132 Комментарии: 0 +5 Сегодня, 14:11 by

На огромной улицеПраздник без конца.Всë сверкает, крутится-Там горят сердца.На огромной улицеБолтовня и смех.Все желанья сбудутся-Только плакать грех.На огромной улицеПраздник всё идёт.И кораблик в лужицеВдоль берега плывëт.Вдоль алей и домиковНоги идут в пляс,Вдоль могильных холмиков,Свет фонарей погас.На огромной улицеХолод, тишина.Обрывки карнавала,Дыханья пустота.Дробь копыт глухая,Сверкают фонари.Улица пустая-Гости все мертвы.

Ключевые слова: Улица праздник смех тишина смерть авторский стих

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