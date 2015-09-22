Цыганский частный сектор

Paranormal user Просмотров: 1 760 Комментарии: 17 +16 Вчера, 14:17 by

Пару дней назад я возвращалась домой из торгового центра. Время было около шести часов вечера, но, так как зимой темнеет рано, город уже начал погружаться в сумрак. Зимы у нас снежные и суровые, Сибирь как-никак. После нескольких дней снегопада город в буквальном смысле превратился в один большой сугроб. Если где-то и можно было пройти, то с большим трудом, рискуя провалиться в снег по пояс. Местные власти не очень-то обеспокоены состоянием дорог, поэтому даже оживленные улицы бывают непроходимыми. В один из таких снежных дней со мной и произошла эта история.Обычно мой путь из ТРЦ пролегает вдоль оживленной и довольно широкой дороги. Постепенно эта дорога переходит в небольшой мост, а под ним расположен цыганский частный сектор. Этот сектор тут давно, уже лет 13 как, а вот развязку над ним построили относительно недавно. Перейдя дорогу и повернув в сторону дома, я уже было обрадовалась протоптанной узкой тропинке в снегу. Но радость моя была недолгой, так как буквально через 20 метров тропинка превратилась в непроходимый сугроб. Провалившись пару раз по середину бедра в снег и набрав его полные сапоги, я поняла, что мне ничего остается делать, кроме как идти через тот самый частный сектор.По мере продвижения вглубь сектора я чувствовала, как постепенно затихает шум дороги (это показалось мне странным, ведь дорога была совсем рядом, шум от нее был довольно сильный). Пройдя метров 50, я стала чувствовать себя совсем неуютно: нависшие деревья засыпало толстым слоем снега, вдоль дороги еще была относительно темнота. Вскоре наступила гнетущая тишина, нарушаемая лишь пронзительным хрустом под ногами. «Черт меня сюда понес», - подумала я тогда.Гаражи, полуразвалившиеся домики, какое-то желтое трехэтажное ветхое здание явно дореволюционных времен. Не самое романтичное место, особенно в темноту. Волей-неволей мне вспомнилась бредовая легенда о том, что местные цыгане приносят в жертву людей, а трупы сбрасывают в озеро в глубине карьера. Естественно, я в это не верила, но на тот момент по спине пробежали мурашки.Спустя 10 минут я вышла в более-менее освещенное место, оглядевшись, поняла, что пропустила поворот на мост и придётся идти по сектору ещё минут 15, обратно возвращаться совсем не хотелось. К тому же я забрела далеко и теперь была приблизительно в районе того самого озера. Мне потихоньку становилось страшно.Уже совсем стемнело, а я была одна в таком неблагополучном месте, а зарядка телефона на нуле. Я вдохнула и пошла дальше. Вот тут-то я услышала позади себя шаги, которые сначала звучали со мной в такт, но потом сбились и ускорились. Резко обернувшись, я никого не увидела. Стало не по себе, но я списала все на воображение и, ускорив шаг, пошла дальше.Минут 5 спустя я уже шла мимо того самого озера. Оно было совсем маленьким, в низине и, естественно, замерзшим. Я кинула на него беглый взгляд и увидела, как по озеру что-то бежит. Это не было похоже на человека: раздувшееся, несимметричное, оно переваливалось с одной конечности на другую, но при этом двигалось довольно быстро. Порывом ветра до меня дошел запах гнили и разлагающегося человеческого тела. От страха я не могла сдвинуться с места. Я стояла и смотрела, как нечто кошмарное бежит прямо на меня. Я уже могла разглядеть его лицо (получеловеческое, оплывшее, с мутными глазами и абсолютно безликое) и почувствовать тяжелое дыхание, когда, наконец, все осознала.Я даже не могла закричать, просто побежала с такой скоростью, с которой еще никогда не бегала. Запинаясь о мусор, буксуя в сугробах, я бежала от неизвестного. Я все еще слышала его шаги за спиной. Лишь когда добежала до дороги и поднялась из карьера, я уже не услышала их. Я бежала, не сбавляя темп до самого дома. Судорожно открыв дверь, я ввалилась в квартиру, тут же заперев все замки, и заплакала. У меня отнимались ноги (я пробежала на максимальной скорости больше километра), болела голова, я была напугана до смерти и даже не пыталась понять, что я видела там, на озере. Я и до сих пор не хочу понимать. Просто если я пойму, мне кажется, я сойду с ума. С тех пор из торгового центра добираюсь только транспортом. Пусть так дольше, зато я точно знаю, что мне не придется возвращаться в это безумное место.

Ключевые слова: Труп озеро нечто

Другие, подобные истории: