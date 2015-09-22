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Истории из жизни

Цыганский частный сектор

Пару дней назад я возвращалась домой из торгового центра. Время было около шести часов вечера, но, так как зимой темнеет рано, город уже начал погружаться в сумрак. Зимы у нас снежные и суровые, Сибирь как-никак. После нескольких дней снегопада город в буквальном смысле превратился в один большой сугроб. Если где-то и можно было пройти, то с большим трудом, рискуя провалиться в снег по пояс. Местные власти не очень-то обеспокоены состоянием дорог, поэтому даже оживленные улицы бывают непроходимыми. В один из таких снежных дней со мной и произошла эта история.
Обычно мой путь из ТРЦ пролегает вдоль оживленной и довольно широкой дороги. Постепенно эта дорога переходит в небольшой мост, а под ним расположен цыганский частный сектор. Этот сектор тут давно, уже лет 13 как, а вот развязку над ним построили относительно недавно. Перейдя дорогу и повернув в сторону дома, я уже было обрадовалась протоптанной узкой тропинке в снегу. Но радость моя была недолгой, так как буквально через 20 метров тропинка превратилась в непроходимый сугроб. Провалившись пару раз по середину бедра в снег и набрав его полные сапоги, я поняла, что мне ничего остается делать, кроме как идти через тот самый частный сектор.
По мере продвижения вглубь сектора я чувствовала, как постепенно затихает шум дороги (это показалось мне странным, ведь дорога была совсем рядом, шум от нее был довольно сильный). Пройдя метров 50, я стала чувствовать себя совсем неуютно: нависшие деревья засыпало толстым слоем снега, вдоль дороги еще была относительно темнота. Вскоре наступила гнетущая тишина, нарушаемая лишь пронзительным хрустом под ногами. «Черт меня сюда понес», - подумала я тогда.
Гаражи, полуразвалившиеся домики, какое-то желтое трехэтажное ветхое здание явно дореволюционных времен. Не самое романтичное место, особенно в темноту. Волей-неволей мне вспомнилась бредовая легенда о том, что местные цыгане приносят в жертву людей, а трупы сбрасывают в озеро в глубине карьера. Естественно, я в это не верила, но на тот момент по спине пробежали мурашки.
Спустя 10 минут я вышла в более-менее освещенное место, оглядевшись, поняла, что пропустила поворот на мост и придётся идти по сектору ещё минут 15, обратно возвращаться совсем не хотелось. К тому же я забрела далеко и теперь была приблизительно в районе того самого озера. Мне потихоньку становилось страшно.
Уже совсем стемнело, а я была одна в таком неблагополучном месте, а зарядка телефона на нуле. Я вдохнула и пошла дальше. Вот тут-то я услышала позади себя шаги, которые сначала звучали со мной в такт, но потом сбились и ускорились. Резко обернувшись, я никого не увидела. Стало не по себе, но я списала все на воображение и, ускорив шаг, пошла дальше.
Минут 5 спустя я уже шла мимо того самого озера. Оно было совсем маленьким, в низине и, естественно, замерзшим. Я кинула на него беглый взгляд и увидела, как по озеру что-то бежит. Это не было похоже на человека: раздувшееся, несимметричное, оно переваливалось с одной конечности на другую, но при этом двигалось довольно быстро. Порывом ветра до меня дошел запах гнили и разлагающегося человеческого тела. От страха я не могла сдвинуться с места. Я стояла и смотрела, как нечто кошмарное бежит прямо на меня. Я уже могла разглядеть его лицо (получеловеческое, оплывшее, с мутными глазами и абсолютно безликое) и почувствовать тяжелое дыхание, когда, наконец, все осознала.
Я даже не могла закричать, просто побежала с такой скоростью, с которой еще никогда не бегала. Запинаясь о мусор, буксуя в сугробах, я бежала от неизвестного. Я все еще слышала его шаги за спиной. Лишь когда добежала до дороги и поднялась из карьера, я уже не услышала их. Я бежала, не сбавляя темп до самого дома. Судорожно открыв дверь, я ввалилась в квартиру, тут же заперев все замки, и заплакала. У меня отнимались ноги (я пробежала на максимальной скорости больше километра), болела голова, я была напугана до смерти и даже не пыталась понять, что я видела там, на озере. Я и до сих пор не хочу понимать. Просто если я пойму, мне кажется, я сойду с ума. С тех пор из торгового центра добираюсь только транспортом. Пусть так дольше, зато я точно знаю, что мне не придется возвращаться в это безумное место.
Вчера, 14:17 by Paranormal userПросмотров: 1 760Комментарии: 17
+16

Ключевые слова: Труп озеро нечто

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Комментарии

#1 написал: lidia1
Вчера, 15:17
+5
Группа: Посетители
Репутация: (21|-1)
Публикаций: 21
Комментариев: 580
Интересно, кто это был... Может, бомж в лохмотьях. А запах - ну, если годами не мыться! Впрочем, не отметаю и мистическую составляющую. На свете много всякой нечисти, особенно в безлюдных местах Может, она и безобидная, но напугать может до смерти.+5
Зарегистрирован: 22.09.2015
 
#2 написал: Ингеборга
Вчера, 15:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 456
Ну вот, обломилось ему познакомиться с симпатичной барышней!
Зарегистрирован: 23.11.2014
 
#3 написал: Karl Georglin
Вчера, 16:12
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 140
Автор, а ты что каждый день нюхаешь
Порывом ветра до меня дошел запах гнили и разлагающегося человеческого тела.
что знаешь какое там тело? Из-за этого я думаю что ты историю придумал, захотев плюсцов, но вместо этого... кхм., огребешь минусцов)
А на цыган зря наговаривают, они и есть арийцы, это говорил еще ученый, который силой мысли борется с тайфунами, а американцы ему даже спасибо не сказали. Всегда гадят. Среди цыган не более 5% плохих людей, просто плохие успевают сделать много нехорошего. Сотни цыган ежегодно убивают расисты и об этих трагедиях никто не знает.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#4 написал: Tigger power
Вчера, 16:19
+2
Группа: Посетители
Репутация: (93|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 470
На ум приходит образ спившегося бомжа, но страху натерпелииись. Или жертва цыган из глубин озера поднялась мстить?) Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
 
#5 написал: Pmariam
Вчера, 16:22
+2
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Репутация: (164|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 568
без оценки. не впечатлило
Зарегистрирован: 22.07.2013
 
#6 написал: Kreisleiter13
Вчера, 16:43
+2
Группа: Посетители
Репутация: (133|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 765
Цитата: Karl Georglin
Автор, а ты что каждый день нюхаешь
Порывом ветра до меня дошел запах гнили и разлагающегося человеческого тела.
что знаешь какое там тело? Из-за этого я думаю что ты историю придумал, захотев плюсцов, но вместо этого... кхм., огребешь минусцов)
А на цыган зря наговаривают, они и есть арийцы, это говорил еще ученый, который силой мысли борется с тайфунами, а американцы ему даже спасибо не сказали. Всегда гадят. Среди цыган не более 5% плохих людей, просто плохие успевают сделать много нехорошего. Сотни цыган ежегодно убивают расисты и об этих трагедиях никто не знает.

Карл чё курим? чё употребляем?
Зарегистрирован: 8.10.2014
  
#7 написал: Karl Georglin
Вчера, 16:57
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 140
Kreisleiter13
Если у тебя помутнение, иди умой рожу, полегчает. Что тебе не понравилось? Цыгане не арийцы? Это ученый сказал, Балашов вроде или кто-то еще. Человек выступает по телевизору, а ты ему не веришь? Или разжигание розни делаешь? Статья есть за это. Цыгане - такие же россияне как и ты, чеченец, калмык, удмурт и прочие. И ты не имеешь права кого-то унижать, во-первых можно получить по тыкве, а во-вторых можно присесть.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#8 написал: Talisha
Вчера, 17:19
+2
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Репутация: (634|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 1 612
Это ж как себя внутри накрутить надо было, чтоб увидеть такое. Отличное воображение. :-)
Зарегистрирован: 18.05.2015
      
#9 написал: Karl Georglin
Вчера, 17:29
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 2
Комментариев: 140
Цитата: Talisha
Это ж как себя внутри накрутить надо было, чтоб увидеть такое. Отличное воображение. :-)

Я заскромничал такое сказать, но согласен. Но эта история в автора под этим "ником" первая, так что давайте не опускать его сразу)
Зарегистрирован: 25.10.2016
#10 написал: ELEMAT
Вчера, 17:36
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Комментариев: 1 555
Цитата: Talisha
Это ж как себя внутри накрутить надо было, чтоб увидеть такое.

Наверное соглашусь.
Вечер, темнота, снега по уши, усталость, страх в конце концов. А у страха, как известно, глаза велики.
Но плюс поставила - первая публикация как-никак :)
Зарегистрирован: 29.10.2013
     
#11 написал: Karl Georglin
Вчера, 17:52
+3
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Публикаций: 2
Комментариев: 140
А где умник А.Кузьменко? Он разбирается в сортах таких вещей как в истории, везде сунет свой нос, а тут нету, думаю - чего-то в комментах не хватает, а это вон оно что.
Зарегистрирован: 25.10.2016
#12 написал: Долгопят
Вчера, 18:49
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 11
Комментариев: 2 097
"...Пару дней назад я возвращалась домой из торгового центра. Время было около шести часов вечера, но, так как зимой темнеет рано, город уже начал погружаться в сумрак""" ой, а у меня пару дней назад было 4 апреля... noknow
ну да ладно..Само название цыганский частный сектор- зимой, ночью- уже очень страшно..шансов выйти целым около 20%.
Ну а дальше космическое самовнушение...озеро человеческих жертвоприношений( кстати, а зачем это цыганам то? мне кажется пользы им от этого никакой) и зловонный Каспер..Милый Автор, это чудовищный стресс. Лучший кучер-Автолайн.
Плюс за колоритность!

я себе такого представляла, когда читала
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
#13 написал: Вареньевна
Вчера, 18:52
+2
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Репутация: (127|0)
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Комментариев: 177
Цитата: Talisha
Это ж как себя внутри накрутить надо было, чтоб увидеть такое. Отличное воображение. :-)

Тоже соглашусь. Опять же район неблагополучный, цыгане...
Цитата: Pmariam
без оценки. не впечатлило

И тут согласна.
Зарегистрирован: 4.02.2017
#14 написал: Ksenya078
Вчера, 19:32
+3
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Репутация: (129|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 753
Вот и не возвращайтесь больше в это, как Вы говорите, безумное место, а то еще хорошо, что все обошлось. Поставлю плюс, не плохая стори.+
Зарегистрирован: 6.01.2016
  
#15 написал: alex.kuzmenko2017
Вчера, 19:38
+3
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Репутация: (783|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 656
Цитата: Karl Georglin
А где умник А.Кузьменко? Он разбирается в сортах таких вещей как в истории, везде сунет свой нос, а тут нету, думаю - чего-то в комментах не хватает, а это вон оно что.

Ау, Карл, я тут... Да куда уж мне умничать-то.... Так... мимо прохожу....
Но твои коменты жду и читаю в последнее время с удовольствием (если только там про Попов не написано)))), а то как-то ты к ним не адекватно относишься, как-будто они у тебя "хату отжали"))))...
Зарегистрирован: 24.03.2016
  
#16 написал: kas11
Вчера, 20:40
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Комментариев: 146
возможно и воображение. усталость ,стресс,темный и безлюдный район,жуткие рассказы про озеро... С другой стороны,кто же мог преследовать автора ,неестественно передвигаясь и источая смрад ? плюс поставлю... всяко возможно
Зарегистрирован: 16.03.2013
#17 написал: Эвиллс
Сегодня, 00:07
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Публикаций: 95
Комментариев: 2 654
Утопленник бежал. Не сам. Черти несли. - Такая версия. +
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