Браслет

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:37

Ольга 2033 Просмотров: 354 Комментарии: 8 +10 Сегодня, 19:37 by

Лена работала в крупной компьютерной фирме, и в ее отдел пришла новенькая, Таня, которая стала активно набиваться в подруги к Лене. Девушки были примерно одного возраста, и довольно быстро завязались приятельские отношения. Обедать ходили в кафе, расположенное неподалеку, вместе шли на работу и с работы – им было немного по дороге.Но вскоре Лена стала тяготиться этой «дружбой». Новая приятельница была очень любопытна, и без всякого стеснения выпытывала у Лены подробности ее личной жизни, пыталась давать советы, причем делалось это очень авторитарно, а о своей жизни Таня предпочитала помалкивать. Лена решила свести общение к минимуму постепенно. Но, похоже, «подружку» такое развитие событий не устраивало.Как-то, напросившись к Лене в гости, Таня сделала подарок – золотой браслет, украшенный камнями. Вещь была дорогой, и девушка начала было отказываться от подарка, но Таня настаивала, и что бы она отстала, Лена приняла подарок. А через время на девушку навалились болезни, неприятности на службе, отношения с любимым охладели. Поначалу Лена не придавала этому значения – неприятности случаются у всех, но потом, поехав навестить родителей, встретилась со школьной подругой, выслушав ее, Катя предложила сходить к известной в городе гадалке.Их встретила женщина средних лет, в обычной квартире, никаких хрустальных шаров, карт Таро и черного кота. Увидев Лену, дама произнесла:- Что же вы, милая, не приходите? Этак до могилы не далеко!Лена рассказала о своих проблемах, и хозяйка сказала:- Какая-то женщина, с которой вы близко дружите, сделала вам дорогой подарок и заговорила его. Подарив эту вещь, она свои проблемы «перевела» на вас.- И что же делать? — спросила Лена, вспомнив о золотом браслете.- Все просто. Выбросьте эту вещь в полнолуние на перекрестке безлюдной дороги.Лена решила послушаться совета гадалки, хотя мало верила в результат. Такая дорога была за городом. Лена приехала туда на своем авто, как и советовала гадалка, в ночь полнолуния. Выйдя на перекресток, она швырнула подарок Татьяны на грунтовую дорогу. Браслет с глухим стуком ударился о землю и укатился в траву у обочины. Ничего мистического при этом и потом не произошло, девушка вернулась домой.Утром понедельника, когда она пришла на службу, то узнала, что ее «подруга» ушла на больничный, а потом и вовсе уволилась. А у Лены дела после ухода Тани с работы пошли на лад – по службе ее повысили, наладились отношения с любимым, исчезли проблемы со здоровьем. И девушка лишь гадала – было ли это просто совпадением, или же «подружка» и правда «перевела» на нее свои проблемы?

Ключевые слова: Порча коллега подружка подарок

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