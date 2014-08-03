Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Браслет

Лена работала в крупной компьютерной фирме, и в ее отдел пришла новенькая, Таня, которая стала активно набиваться в подруги к Лене. Девушки были примерно одного возраста, и довольно быстро завязались приятельские отношения. Обедать ходили в кафе, расположенное неподалеку, вместе шли на работу и с работы – им было немного по дороге.
Но вскоре Лена стала тяготиться этой «дружбой». Новая приятельница была очень любопытна, и без всякого стеснения выпытывала у Лены подробности ее личной жизни, пыталась давать советы, причем делалось это очень авторитарно, а о своей жизни Таня предпочитала помалкивать. Лена решила свести общение к минимуму постепенно. Но, похоже, «подружку» такое развитие событий не устраивало.
Как-то, напросившись к Лене в гости, Таня сделала подарок – золотой браслет, украшенный камнями. Вещь была дорогой, и девушка начала было отказываться от подарка, но Таня настаивала, и что бы она отстала, Лена приняла подарок. А через время на девушку навалились болезни, неприятности на службе, отношения с любимым охладели. Поначалу Лена не придавала этому значения – неприятности случаются у всех, но потом, поехав навестить родителей, встретилась со школьной подругой, выслушав ее, Катя предложила сходить к известной в городе гадалке.
Их встретила женщина средних лет, в обычной квартире, никаких хрустальных шаров, карт Таро и черного кота. Увидев Лену, дама произнесла:
- Что же вы, милая, не приходите? Этак до могилы не далеко!
Лена рассказала о своих проблемах, и хозяйка сказала:
- Какая-то женщина, с которой вы близко дружите, сделала вам дорогой подарок и заговорила его. Подарив эту вещь, она свои проблемы «перевела» на вас.
- И что же делать? — спросила Лена, вспомнив о золотом браслете.
- Все просто. Выбросьте эту вещь в полнолуние на перекрестке безлюдной дороги.
Лена решила послушаться совета гадалки, хотя мало верила в результат. Такая дорога была за городом. Лена приехала туда на своем авто, как и советовала гадалка, в ночь полнолуния. Выйдя на перекресток, она швырнула подарок Татьяны на грунтовую дорогу. Браслет с глухим стуком ударился о землю и укатился в траву у обочины. Ничего мистического при этом и потом не произошло, девушка вернулась домой.
Утром понедельника, когда она пришла на службу, то узнала, что ее «подруга» ушла на больничный, а потом и вовсе уволилась. А у Лены дела после ухода Тани с работы пошли на лад – по службе ее повысили, наладились отношения с любимым, исчезли проблемы со здоровьем. И девушка лишь гадала – было ли это просто совпадением, или же «подружка» и правда «перевела» на нее свои проблемы?

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37 by Ольга 2033Просмотров: 354Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Порча коллега подружка подарок

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 19:42
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (8580|-3)
Публикаций: 300
Комментариев: 6 391
Вот что-то подобное на сайте уже было, но не один-в-один. Может, ситуация распространённая?
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
#2 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 20:03
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (177|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 742
Как-то просто всё. Обычно пострашнее бывает ситуация на перекрестках этих
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#3 написал: Iris2312
Сегодня, 20:04
+2
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 41
Комментариев: 537
Много историй о таких подарках. У меня самой было всё не очень, мягко говоря, пока не избавилась от золотого браслета, который мне подарили. А до той поры и не задумывалась об этом.
Зарегистрирован: 22.08.2012
  
#4 написал: Космонасть
Сегодня, 20:20
+2
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (81|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 432
Вот только недавно было "проклятое кольцо".эти истории друг на друга похожи,как китайцы. Одна баба бесится и другой пакости делает , чтоб жизнь мёдом не казалась, а то чо она.
Пы.сы. Вот нефиг от неприятных людей подарки принимать, тем более золото с камнями, шальная императрица чтоль в нём ходить?
Зарегистрирован: 2.11.2017
 
#5 написал: Ольга 2033
Сегодня, 20:24
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 3
Цитата: Летяга
Вот что-то подобное на сайте уже было, но не один-в-один. Может, ситуация распространённая?

Думаю, такие случаи не редкие, к сожалению...
Зарегистрирован: 14.12.2017
#6 написал: Летяга
Сегодня, 20:50
0
Группа: Модераторы
Репутация: (8580|-3)
Публикаций: 300
Комментариев: 6 391
Цитата: Космонасть
Одна баба бесится и другой пакости делает , чтоб жизнь мёдом не казалась, а то чо она.

А что поделать? Зависть - чувство распространённое. Только кто-то позавидует молча, кто-то над собой работать будет, а кто-то - вот так, либо свои неприятности на другого переложить попробует, либо того, кому завидует, постарается вообще со свету сжить.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                   
#7 написал: Ольга 2033
Сегодня, 21:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 3
Это верно...По этому лучше не принимать подарки от таких вот "друзей" и "подруг"
Зарегистрирован: 14.12.2017
#8 написал: Nighttime lovers
Сегодня, 21:51
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 44
... и хватает же им времени заниматься всякой ерундой! То колечки, то сережки! "Цивилизованное общество"Жутко. Плюс за историю.
Зарегистрирован: 7.11.2017
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.