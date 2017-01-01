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Страшилки

Милая собачка

Жила девочка, ей было одиннадцать лет, у неё намечался день рождения.

Когда настал её праздник, ей друзья подарили много разных подарков. Один мальчик по имени Саша подарил ей трансформера, другая девочка Света подарила куклу с фиолетовым платьем, а её лучшая подруга Люда подарила её плюшевую собачку.
Больше всех ей понравилась собачка. Она была как живая, такая милая (порода чихуахуа), она ей так понравилась, что она брала собаку везде: в город, в школу. Для этого родители подарили ей ещё и сумочку, куда она её клала.
Но случилось несчастье: в школе какие-то мальчики украли собачку вместе с сумочкой. Девочка была в отчаянии. Но тут ей приснился сон, будто это собачка оживет в полнолуние и придет к девочке ночью в 3 часа, а в это время она должна быть в ванной. Девочка подумала, что это плохой сон, но тут она вспомнила, что полнолуние этой ночью, и решила она не спать. А вдруг сработает?

Наступила ночь, время 2:40. Она специально ждала этого времени. И когда стало 2:58, она на носочках дошла до ванны, чтобы не разбудить родителей, включила свет и стала ждать. Она стала говорить себе: "Ну что, где моя собачка?!".
Вдруг погас свет, даже часы перестали тикать, настала мёртвая тишина. И через 10 секунд все стало как обычно: часы затикали, свет включился в ванной, и (не может быть!) появилась сама чихуахуа. Вот только она была в крови, а потом, как узналось, именно тех, кто отобрал собачку у девочки (они были братья), нашли загрызенными в собственном доме.
Как потом оказалась, эта подруга девочки, Люда, страшно её ненавидела! Потому что она была красивей, у неё были богатые родители, и она была лучше всех. А Люда была некрасивая, родители вообще наркоманы, к тому же бедные, поэтому Люда завидовала ей. А купила она эту собаку у какой-то странной старушки всего за 100 рублей. А потом нанесла на собачку порчу. Собака в полнолуние должна превратится в оборотня и растерзать девочку, но все пошло не по плану. А девочка нашла способ, как снять порчу: нужно было просто поставить собаку рядом с зеркалом, а потом отдать его тому, кто наложил порчу. Она все сделала и отдала зеркало Люде, после пяти дней Люду нашли растерзанной в своей комнате.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 17:08
Причина: Изменен раздел
Сегодня, 17:05 by CoverПросмотров: 183Комментарии: 0
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Ключевые слова: Игрушка собака зависть девочка порча

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