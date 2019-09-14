Заколдованный браслет

Заколдованный браслетОдному человеку на свадьбу теща подарила браслет.
А потом выяснилось - с женой в постели все в порядке, а с любовницами совсем никак. Потом они развелись и разбежались. Человек хотел снять браслет, но оказалось - замок заржавел. Не снимается никак. А проблемы с другими женщинами остались. Ну так, через раз еле-еле.
И вот нашлась одна женщина, которая смогла этот браслет снять. У человека не сразу, но постепенно дела пошли в норму.
Потом он звонил одной знахарке. Та сказала, что браслет можно запрограммировать "на измену". Но вот чтобы точно сказать, его в руках ей подержать надо.
В общем, не стал он с браслетом заморачиваться - снял его и нормально все.
И все же гложет мысль - можно такое проклятие на предмет наложить?
Вчера, 18:51 by ArhipПросмотров: 275Комментарии: 5
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