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Истории из жизни

Заколдованный браслет

Одному человеку на свадьбу теща подарила браслет.
А потом выяснилось - с женой в постели все в порядке, а с любовницами совсем никак. Потом они развелись и разбежались. Человек хотел снять браслет, но оказалось - замок заржавел. Не снимается никак. А проблемы с другими женщинами остались. Ну так, через раз еле-еле.
И вот нашлась одна женщина, которая смогла этот браслет снять. У человека не сразу, но постепенно дела пошли в норму.
Потом он звонил одной знахарке. Та сказала, что браслет можно запрограммировать "на измену". Но вот чтобы точно сказать, его в руках ей подержать надо.
В общем, не стал он с браслетом заморачиваться - снял его и нормально все.

И все же гложет мысль - можно такое проклятие на предмет наложить?

Вчера, 18:51 by ArhipПросмотров: 275Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Браслет мужчина теща знахарка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 21:40
+1
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Публикаций: 2
Комментариев: 987
lol ситуация страшная
Но я уже ничему не удивлюсь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Kreisleiter13
Вчера, 22:40
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 412
Уууу теща какая вредная, браслетик затьку нацепила - а снять после развода "забыла".
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: Сергей Скептик
Вчера, 23:00
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 153
Как всегда отлично, +++!
Если в составе металла, из которого был изготовлен браслет, присутствовал теллур или, скажем, полоний, то думается, что это вряд ли могло пожительно повлиять на потенцию пацана))

У нас в Харькове до сих пор ходит байка о том, что одно из наших предприятий изготавливало спутниковые тарелки из металла, украденного из Чернобыльской зоны отчуждения, при переплавке "разбавляя" его нормальным металлом. Правда это или нет – судить не берусь.
Зарегистрирован: 24.10.2019
#4 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 00:04
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Комментариев: 153
P.S. ПоЛОжительно. Автоисправление – это ещё та мистика))
Зарегистрирован: 24.10.2019
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:41
0
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Публикаций: 126
Комментариев: 6 761
Боже, что это? joy. Вот уж, не ожидала.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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