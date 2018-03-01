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Сны

Три случая

История 1.

Глубокая ночь. Дома одна. Резко раздается звонок в дверь. Не сообразив, что случилось, тут же слышу, как во входную дверь начинают бить будто бы кулаками, да ещё и с такой силой. Складывалось ощущение, что вот-вот, и сейчас ее снесут. Я скорее встала и побежала смотреть в глазок. Никого. Понимаете, вообще никого ни у двери, ни вблизи нет. Я решаюсь спросить, кто там. И тут, сама до сих пор с трудом верю, мне ответили. Ответил женский голос. Неспешный, приятный, очень притягательный, я бы сказала. Сразу же захотелось открыть дверь… Но меня что-то остановило, и я опомнилась. Посмотрела снова в глазок — там, как и прежде, никого не оказалось. А голос был! Будто бы у двери рядом кто-то стоял и говорил.

Далее диалог:
Она: кто здесь проживает?
Я: Вам кто-то конкретный нужен?
Она засмеялась: открой мне дверь, мне неприятно так разговаривать.
Я: нет, извините, я Вам не открою.

Она начала прямо заливаться смехом и сказала: уж открыла бы дверь. Ладно, ухожу, ухожу.

Тут меня вообще в холодный пот бросило. Смотрю в глазок: по ту сторону по-прежнему никого нет. С лестницы никто не спускается, шагов тоже не слышно. Лифт тоже никто не вызвал (я живу на 7 этаже). Тишина абсолютная. Я потом ещё минут 10 стояла и караулила у глазка, но так никого и не увидела. Потом до утра не спала.

История 2.

Когда была подростком, часто по ночам чувствовала, как в ногах будто кто-то сидит. Животных не было в тот период, поэтому этот вариант я исключаю сразу. В одну ночь проснулась от того, что ясно чувствовала, будто кто-то душит, задыхалась совсем. Как ни старалась, глаза открыть не могла. А потом резко будто бы отпустили. И я словно сразу же провалилась в сон. В другую ночь проснулась от того, как на щиколотки что-то давит, будто кто-то сидит на них. Ноги я всегда из-под одеяла высовываю ночью, удобно мне так, поэтому смогла почувствовать, что сидит на них что-то волосатое явно. Глаза не решилась открыть. Не знаю, по какой причине, решила перевернуться со спины на бок. Когда резко перевернулась, услышала, как ЭТО упало на пол с каким-то глухим стуком. На этом моменте вспомнить больше ничего не могу. Но точно скажу — глаза я так и не открыла.

История 3.

Все тот же подростковый период. Снится мне сон: будто бы иду через какое-то поле, трава высокая-высокая, мне была чуть выше пояса. И вдруг вижу, как стоит посреди поля мужчина лет 35-37, одет был в костюм, на внешность довольно приятный. И, не могу объяснить почему, побежала к нему. Обняла его, словно видя в нем защиту какую-то. Он начинает со мной говорить (не помню слов). Помню лишь последнюю фразу: «Нельзя вот так доверять. Особенно мне». И тут я его перестаю обнимать и вижу черта высокого! Стоит, смеётся, тем же голосом говорит: «Беги. Я дам тебе время убежать». Я разворачиваюсь, начинаю убегать и вижу, что земля под ногами начинает расходиться, там образуются трещины, а внутри (под землёй) ходит много уродливых чертей. Эти черти издеваются над людьми, которые находятся там же, и жутко смеются.

И тут понимаю, что сама начинаю падать туда. Все ближе и ближе лечу к этим чертям и вдруг будто бы зависаю в воздухе. Поднимаю голову и вижу 3-4 маленьких ангелочков, держат меня за одежду, видно, как им тяжело, но не отпускают. И между собой говорят: «Держи ее, держи». А потом вытягивают меня обратно на землю, и я тут же просыпаюсь. А самое страшное заключается в том, что, когда уже открыла глаза, вслух (я вам клянусь) произнесла «Люцифер». Непонятно почему только.

Автор - Мария.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16 by Сделано_в_СССРПросмотров: 39Комментарии: 0
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Ключевые слова: Сны ночь звонок некто мужчина чёрт страх ужас

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