Скорость

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:11

Сделано_в_СССР Просмотров: 862 Комментарии: 5 +23 Сегодня, 05:11 by

Живу в Московской области, в 2007 году ездила на машине на работу в столицу, 100 км почти в одну сторону, каждый день. Естественно, и в пробках стояла часто, и уставала жутко.Однажды возвращалась я домой, время часов 7 вечера, еду уже за Звенигородом в область. Есть там место, где дорога дугой идет, впереди большой кусок ее виден, а затем изгиб в другую сторону. А я с западной стороны живу, то есть в солнечный день, когда еду – утром и вечером солнце стабильно в лицо.Вот выезжаю на эту дугу, вижу, что впереди меня чисто, машин нет, я ускорилась, на секунду буквально взгляд перевела на зеркало заднего вида – потом обратно на дорогу – и вижу впереди, метрах в 200, грузовик еле едет, а лечу я где-то 130 км\ч. Я по тормозам, опять смотрю в зеркало, никто в меня сейчас сзади не въедет ли, опять вперед – грузовика нет. Я к тому моменту скорость км до 60 сбросила. И тут петля дороги пошла в другую сторону, а там – мать честная… Дорогу к “латанию” подготовили. Ямы прямоугольные по всему участку глубиной сантиметров по 10-15.И ведь знаков ни одного там не было. Если б я на скорости вылетела на этот участок – страшно представить, где бы оказалась. В лучшем случае в больнице.А на обочине, недалеко от того места, крестик стоит с цветами и колесо грузовое. Давно уже.Вот так вот. Помог мне тот водитель. Я рассказывала эту историю, никто мне, кроме одной подруги, не верит, даже муж. Все говорят: ты устала, тебе показалось, солнце бликануло и т.д. Но я верю.Автор - meduzza.

Ключевые слова: Работа авто дорога призрак грузовика скорость крест цветы колесо

Другие, подобные истории: