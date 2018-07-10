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Истории из жизни

Скорость

Живу в Московской области, в 2007 году ездила на машине на работу в столицу, 100 км почти в одну сторону, каждый день. Естественно, и в пробках стояла часто, и уставала жутко.

Однажды возвращалась я домой, время часов 7 вечера, еду уже за Звенигородом в область. Есть там место, где дорога дугой идет, впереди большой кусок ее виден, а затем изгиб в другую сторону. А я с западной стороны живу, то есть в солнечный день, когда еду – утром и вечером солнце стабильно в лицо.

Вот выезжаю на эту дугу, вижу, что впереди меня чисто, машин нет, я ускорилась, на секунду буквально взгляд перевела на зеркало заднего вида – потом обратно на дорогу – и вижу впереди, метрах в 200, грузовик еле едет, а лечу я где-то 130 км\ч. Я по тормозам, опять смотрю в зеркало, никто в меня сейчас сзади не въедет ли, опять вперед – грузовика нет. Я к тому моменту скорость км до 60 сбросила. И тут петля дороги пошла в другую сторону, а там – мать честная… Дорогу к “латанию” подготовили. Ямы прямоугольные по всему участку глубиной сантиметров по 10-15.

И ведь знаков ни одного там не было. Если б я на скорости вылетела на этот участок – страшно представить, где бы оказалась. В лучшем случае в больнице.
А на обочине, недалеко от того места, крестик стоит с цветами и колесо грузовое. Давно уже.

Вот так вот. Помог мне тот водитель. Я рассказывала эту историю, никто мне, кроме одной подруги, не верит, даже муж. Все говорят: ты устала, тебе показалось, солнце бликануло и т.д. Но я верю.

Автор - meduzza.
Источник.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 05:11
Сегодня, 05:11 by Сделано_в_СССРПросмотров: 862Комментарии: 5
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Ключевые слова: Работа авто дорога призрак грузовика скорость крест цветы колесо

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Комментарии

#1 написал: Light_a_dark
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И я верю автору! +
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#2 написал: Black Bagira
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И я верю. Хотела написать, чтобы поблагодарила того водителя, хотя бы у креста цветы положить...но нет тут Автора...
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#3 написал: Barbelo
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Естественно, верю. +
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Даже если и устал автор, то ооочень вовремя. Глюки словила очень кстати. Опять же совпадение ли?
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#5 написал: Talisha
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А я верю автору.Ангел-хранитель в виде того грузовика (фантом там остался) предупредил
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