Призрак в столовой

(Записано со слов очевидца)

Этой военной части уже нет несколько десятилетий, расформировали, имущество перераспределили или растащили, что вполне возможно.Все здания были советского периода, но некоторые стояли на добротных фундаментах разрушенных построек неизвестно какого года, ориентировочно времён Екатерины второй. Помимо обычных подвалов с запутанными ходами, были и другие, гораздо ниже уровнем.Они были огромны, везде арочные проходы и перекрытия из крепкого красного кирпича. В них можно было проникнуть не только из зданий, а и с улицы, открыв колодезный люк диаметром около метра.В подвалы ходить строго запрещалось, но не потому, что часть из них была затоплена, а потому, что некоторые имели проходы, уходившие куда-то очень далеко, и там было легко потеряться. Да и вообще нечего там солдату делать, он должен тащить службу.Была там двухэтажная столовая, в которой работали суточные наряды. После ужина и уборки наряд уходил в расположение, в казарму, оставляя на ночь одного человека для того, чтобы он доделал то, что осталось по мелочам, просушил посуду в грохочущей, как вертолёт, сушилке и по возможности помог дежурившему повару, занимавшемуся изготовлением порций масла для нескольких рот на следующий день. Как эти орлы делают масло, хорошо известно, внешне кусок нормальный, а внутри пустота.Так вот, с некоторых пор вернувшиеся с ночной смены бойцы стали рассказывать о странных ощущениях во время нахождения в помещениях столовой. То, якобы, кто-то стоит за спиной, обернёшься — никого нет, или будто кто бесшумно прошмыгнёт мимо двери, или бродит по кухне, из-за этого уснуть нигде было невозможно.Некоторые солдаты проводили «исследования», брали с улицы кошек и, держа их на руках, ходили с ними по подвалу, в некоторых местах животные начинали беспокоится, смотреть на потолок, а потом резко удирали.Единственное место, где никаких ощущений не было, оказалось помещение сушилки, дверной проём в которую был обшит железными уголками. Несмотря на грохочущий вентилятором сушильный шкаф, только там можно было спокойно выспаться.Однажды я остался в столовой на ночь, все дела переделал и решил лечь спать на лавку рядом с кухней. Несмотря на сильную усталость, никак не мог уснуть, что-то мешало, казалось, что кто-то смотрит в спину, обернусь — нет никого, и ощущение это пропадает.Перелёг в зал, там то же самое, не спится. И тут краем глаза замечаю полупрозрачный белый силуэт высотой, на вскидку, около двух метров, промелькнувший мимо входа на кухню. Осторожно пошёл туда посмотреть, у самого мурашки по спине, оглядел помещение, нет никого, вернулся в зал, и снова силуэт на кухне.Внутри аж всё похолодело, стало тревожно. То ли это человек, то ли нечто похожее на вытянутую медузу, сложно сказать, на что это было похоже.Зашёл быстро в сушилку, и чувство тревоги сразу пропало, успокоился резко. Вдруг это проскакивает мимо проёма сушилки, и вновь никого. Так и сидел там, еле дождался утра.Проходит где-то неделя, неожиданно командование запрещает кому-либо оставаться на ночь в столовой, ни поварам, ни наряду. Выясняется, что утром в своей каморке в подвале нашли практически рехнувшегося повара, сжавшегося в комок, сидевшего на кровати и трясшегося от страха.Он рассказал следующее: далеко за полночь закончил делать масло и пошёл к себе. Идёт по подвалу и вдруг слышит, что за ним кто-то идёт с жестяным ведром, которое поскрипывает при каждом шаге. Оборачивается, а никого позади нет, но звук есть, и он приближается, всё ближе и ближе. Повар сломя голову бежит к себе в каморку, запирается и, трясясь, ждёт утра и прихода наряда. С тех пор больше в столовой ночами никто не дежурил.Что это было, непонятно, но можно с большой натяжкой предположить, что данное явление как-то связано с подвалами. Может, кто-то когда-то пошёл туда и пропал, найдя выход и вернувшись через некоторое время в виде призрака или некой сущности, а может, это вообще нечто совершенно другое, связанное с подземными пустотами и их обитателями.2026.

