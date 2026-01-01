Истории из жизни

Под властью языческих духов

(Рассказ описывает реальные события)
Это произошло более тридцати лет назад в одном из горных селений на Алтае. По понятным причинам адрес села не называю. Жив или нет мальчик, историю которого я хочу коротко описать, я не знаю.
Отец этого мальчика по пьянке как-то схватил мелкокалиберную винтовку ТОЗ-8 калибра 5,6 мм и открыл беспорядочную стрельбу в доме (как мне об этом рассказывала его жена) по какой-то мало понравившейся ему сцене, что показывали в это время по телевизору. В экран он, хоть и не с первого раза, всё-таки попал. Но, на беду, под прицел попал его сын, которому не исполнилось года, и одна из пуль поразила лоб ребёнка.
Чрезвычайного удивления достоин факт, что выстрел, сделанный с расстояния нескольких метров (практически в упор!) из винтовки ТОЗ-8, со столь близкого расстояния не убил его сына насмерть. Свинцовая пуля, как показали рентгеновские снимки, непостижимым для медиков образом остановилась в трёх миллиметрах от гипоталамуса (повреждение гипоталамуса приводит к смерти — прим. автора).
Для сравнения приведу факт. Охотники, точно попадая в ухо лося из ТОЗ-8, одним выстрелом надёжно убивают могучего лесного великана с расстояния тридцати и более метров.
Как бы то ни было, но, по непостижимым судьбам Божиим, мальчик остался жить с отцовским пьяным свинцовым «подарком» в голове. Он заметно отставал в развитии и был признан областными специалистами непригодным для обучения в школе для умственно отсталых детей.
Говорил совсем плохо, но речь своей матери как-то по-своему понимал. Подрастая, он начал совершать странные поступки.
В лютые сибирские морозы зимой он несколько раз уходил из дома в горы на несколько суток подряд. Метели и морозы при этом стояли столь сильные, что никто из местных жителей не отваживался идти искать неожиданно исчезнувшего из дома ребёнка. Уходил одетым в лёгкую домашнюю рубашку и без штанов. Находили его обычно дня через три или четыре рядом с лошадьми, которых он каким-то чудом умудрялся найти в горах.
Но однажды в восьмилетнем возрасте он удивил всю деревню. Умственно неполноценный, не умеющий внятно разговаривать, он незаметно пробрался в легковую машину своего соседа «Москвич». Завел её, тронулся с места и по опаснейшим высокогорным дорогам уехал на расстояние восьми километров от деревни! И дальше бы уехал, но в баке закончился бензин.
Печать умственной отсталости была ярко выражена на его лице. Иногда я видел, как он (по-своему) общается с кем-то невидимым.
Бывало, он жестами объяснял своей матери, что видит большую чёрную птицу рядом с собой и что он боится этой птицы. Я не знаю, как это происходило, но казалось, что и самый воздух возле этого ребенка был напряжённым.
Однажды, когда я попытался сказать ему что-то ласковое, он не по-детски презрительно посмотрел на меня и не по-человечески злобно захохотал мне прямо в лицо.
Всякое видел я в своей жизни. Особой трусостью не отличался, но когда я услышал его необычайно злобный недетский смех, у меня даже внутренности содрогнулись от необъяснимого ужаса перед той неизвестной мне силой, что сопровождала диковатый хохот восьмилетнего ребенка.
Где-то глубоко внутри себя я сразу же понял, что мне с этим мальчиком лучше не разговаривать, ведь тот, который в нём, много сильнее меня.
Тайна души его так и осталась для меня загадкой до сего дня.
Смотрю внутрь себя и не знаю, что можно сказать в заключение этой краткой, удивительной, непридуманной мной истории? Кажется, что нечего сказать.
Мне думается, подобными исключительными случаями Бог учит человека смирению перед непостижимыми путями Его.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:01
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:01 by грустный солдат
0

Ключевые слова: Телевизор винтовка выстрел ребёнок

