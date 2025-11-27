Пять встреч с тайнами загробного мира

Встреча первая(1996 год. Республика Алтай. Кордон Язула. Адский неусыпающий червь)Впервые я встретился с тайной загробного мира в отрезанном от цивилизованного мира труднодоступным высокогорьем кордоне Язула. Прошло более семнадцати лет, но я очень хорошо помню, что в ту ночь я никак не готовился к тому, чтобы со мной произошло что-либо необычное. То есть никакой предварительной психологической подготовке я себя не подвергал. Особо не постился и молился как обычно. Это лишний раз подтверждает, что явление того адского червя, что мне в ту ночь было, не было вызвано моим воображением, но пришло само, извне.Жил я в то время в большой, просторной, построенной еще в дореволюционные времена казачьей казарме. Она была построена в то время, когда здесь проходила государственная граница между Россией и Шорией. В этой казарме было достаточно помещений. Был даже спортзал. Но все до единого эти маленькие, средние и большие помещения пустовали. Алтайский государственный заповедник в 96-м году переживал трудные времена. Устраиваться егерем на работу на удаленный кордон за зарплату, которой едва-едва хватало на муку, постное масло и крупы, желающих почти что не находилось. Те, кто устраивался, будучи привлечен в Язулу экзотикой гор и удаленностью места, недолго там оставались. Два-три месяца — и смотришь, нет человека. Уехал. Причем я заметил ярко выраженную психологическую особенность: чем экзальтированнее восторгался новый устроившийся егерем человек красотой окружающих его гор, чем больше строил планов на будущее в первую неделю своего приезда — тем скорее он уезжал. Суровые местные условия (вегетативный период для огородных культур — не более двух месяцев) и нищенскую зарплату переносить мало кто был способен. А так как я ничего не искал в этих местах кроме уединения и покаянной молитвы, то для меня кордон Язула был как земной рай. Меня никто не беспокоил. Неделями не видел я никого кроме начальника кордона и его жены. Начальник меня работой не загружал, зная, что за мою зарплату что-то особое требовать от меня было неразумно. Жена его все свое время отдавала своей полугодовалой дочке. Дом начальника был расположен на значительном расстоянии от казармы, в которой я жил. Поэтому уединение предоставлялось мне почти полное.В тот вечер, как и обычно, я до наступления темноты спек себе на утро лепешки, лег на свою постель и уснул. Электричества в казарме не было. Проснулся оттого, что почувствовал присутствие чего-то живого. Открыв глаза (спал я лежа на спине), я увидел прямо над собой необыкновенного вида существо. Оно было так близко от меня, что при желании я мог бы взять его в свои руки. Но уверяю, подобное существо взять в руки не осмелился бы никто из смертных. Я не исключаю, что его не испугался бы кто-либо из святых. Но я не был тогда святым (да и сейчас грешен) — поэтому — сильно испугался. От этого существа исходил не просто страх, от него исходила такая неимоверная сила ужаса, что она, эта сила ужаса, превосходила все мои человеческие представления о страхе вообще. Существо это светилось в темноте. Оно переливалось красными, синими и зелеными цветами. Конечно, это существо было по-своему красивым, но и оно же было неимоверно мерзким на вид. Это существо напоминало мне чешуйчатого, несколько толще человеческой руки и длиной в несколько метров земляного червя. Только этот червь был полупрозрачный. От этого червя исходили бесчисленные тонкие, натянутые особой силой нити, или, возможно, это была особая паутина или лучи цветного света – сложно описать, что это было точно. Эти нити-лучи вошли внутрь моего тела, и вслед за этими нитями, уцепившись за них, внутрь меня вошел весь этот червь — целиком. В это время я начал испытывать в своем теле адские мучения. Жестоко мучиться вместе с моим телом начала и моя душа. Душа моя в тот момент стала мучиться значительно сильнее и безотраднее, чем мучилось мое тело. Первое, что я понял, это то, что я оказался в безраздельной власти этого неизвестно откуда явившегося червя. Червь был один, но он своими нитями-лучами охватывал и мучил всё мое тело с головы до ног. Он мучил пальцы моих ног даже в том случае, когда не касался их своим ртом, потому что нити-лучи, исходившие от него, охватывали своим томлением и силой всего меня в целом. Он ползал внутри меня, грыз меня и делал такие невероятно противные, всасывающие внутрь себя движения, которые вызывали в моем теле такое тягостное внутреннее муторное томление, что описать силу и характер этого томления невозможно. Не испытывал на земле я никогда таких страданий, которые хотя бы приблизительно могли бы своим характером напоминать мне те страдания, которые причинял мне этот червь. Единственной моей мыслью в то время было… Что бы вы думали?! Желание избавиться от этого червя?!! Нет. Но мне было так плохо, что от ужаса во мне застыли все мои мысли. Величина страданий была столь высока, что я впал в болевой шок и ступор. В эти минуты я познал, что такое — богооставленность и одиночество, которое испытывает душа, находящаяся в аду. Сил у меня не находилось даже на то, чтобы просить Бога о помощи или хотя бы чтобы я смог вспомнить Его имя. Неведомо как — я оказался посреди пылающего огнем океана страданий. Всё вокруг меня и внутри меня наполнилось невыразимого по силе мучения. Червь методично и размеренно делал свое мрачное дело. Он вытягивал из меня все те внутренние силы, какие тогда во мне были. Он наносил моей душе и телу такое нудное и сильное томление, что сравнить это томление не с чем. Если бы мне тогда предложили на выбор или прыгнуть в котел с кипящей водой или в костер – или же остаться во власти того самого червя, который грыз меня в ту ночь, я бы не думал долго. Кипяток, огонь, пытки – всё, что угодно; но лишь бы избавиться мне от власти этого не знающего ни малейшего чувства жалости существа, с которым я в ту ночь встретился. Даже сейчас, спустя семнадцать лет после того, как произошел со мной этот случай, мне становится плохо при воспоминании о том, как это было. Наконец, червь выполз из меня и медленно-медленно стал уползать, удаляясь в темноту ночи. Ночь же тогда была на удивление темной.Как только ко мне вернулась способность владеть мыслями, первое, что во мне родилось, это была молитва к Богу.— Господи, за что?!!— Не «за что?», а «для чего?» — услышал я ровный голос, ясно прозвучавший внутри моего сознания. — Не сомневайся в том, что адский неусыпающий червь на самом деле существует. Это не образ и не аллегория. Это реальное живое существо, которых в аду много. Старайся жить в будущем так, чтобы он не ел тебя после твоей смерти за грехи твои.Всё. На этом всё прекратилось. Более я ничего не слышал и не видел ни внутри себя, ни вокруг вплоть до самого утра.Впечатление от происшедшего, разумеется, не давало мне долго ещё потом уснуть. Утром, после чтения положенных молитв, я спросил Бога:— Почему, Господи, я ничего не знал об этом черве раньше? Почему другим людям Ты не показываешь его? Пусть его испытает на себе кто хоть раз, тогда и грешить не захочет ни за что на свете!— Ты ищешь Меня. Молишься Мне. Вот поэтому Я показываю тебе то, что служит твоему спасению. Тем же, кто не ищет Меня и не молится Мне, Я не открываю ничего. Если же ты расскажешь о том, что Я открываю тебе, тем, кто не ищет Меня, то они не поверят тебе, отвернутся и назовут безумным. Так что лучше молчи о том, что ты видел, и не говори об этой ночи ничего никому ближайшие годы.Когда наступило раннее утро, я вышел из казармы на улицу и посмотрел на горы. Снизу, из долины реки, как это и было обычно в это время года, поднимался ранний утренний туман. Сложно описать те чувства, что я тогда испытывал. После перенесённого мной жестокого, несравнимого ни с чем страдания, я смотрел на мир иными глазами, не такими, как за день до этого. В душе моей, как мне казалось, слышалось искусное пение Святых Ангелов, воспевающих Бога без слов. Душа моя в то утро молилась так, как до этого мне не удавалось молиться никогда.

