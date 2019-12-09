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Заброшки


Заброшки

Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенные бюсты президентов Америки. Целых 42 штуки в поле фермера стоят!
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенный монумент Бузлуджа в горах Болгарии. Настоящий призрак коммунизма. Особенно если приехать сюда в туман.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Разрушенный во время Чеченской войны дворец нефтяников. Грозный, Чечня
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Кладбище машин на границе Норвегии и Швеции. Коллекционер умер и его хобби с ним же.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Цех номер 8 по испытанию торпед. Стоит в 3 километрах от берега. Каспийск, Дагестан.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенные корпуса площадки Энергия-Буран. Космодром Байконур, Казахстан. Теперь мы космические сталкеры!
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенная деревянная бобслейная трасса недалеко от Риги. Дерево уже подсгнило.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенный дом культуры в Нижнем Новгороде. Конец театрального сезона. Спустя пару лет после этих фото с потолка упала большая хрустальная люстра.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенный аэродром Смирных, остров Сахалин. В ангарах «спят» самолеты, забывшие, что такое война.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Очень необычное место. Стенд подводников в заброшенной церкви в Питеие. Да-да, они запихнули 50-метровую трубу прямо в церковь для тренировки водолазов.
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко
Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко


Автор - eXtatic.
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Вчера, 22:40 by Hunter GreyПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Заброшенное руины эпохи брошенная техника

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