Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Hunter Grey Просмотров: 26 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:40 by

Заброшенные бюсты президентов Америки. Целых 42 штуки в поле фермера стоят!Заброшенный монумент Бузлуджа в горах Болгарии. Настоящий призрак коммунизма. Особенно если приехать сюда в туман.Разрушенный во время Чеченской войны дворец нефтяников. Грозный, ЧечняКладбище машин на границе Норвегии и Швеции. Коллекционер умер и его хобби с ним же.Цех номер 8 по испытанию торпед. Стоит в 3 километрах от берега. Каспийск, Дагестан.Заброшенные корпуса площадки Энергия-Буран. Космодром Байконур, Казахстан. Теперь мы космические сталкеры!Заброшенная деревянная бобслейная трасса недалеко от Риги. Дерево уже подсгнило.Заброшенный дом культуры в Нижнем Новгороде. Конец театрального сезона. Спустя пару лет после этих фото с потолка упала большая хрустальная люстра.Заброшенный аэродром Смирных, остров Сахалин. В ангарах «спят» самолеты, забывшие, что такое война.Очень необычное место. Стенд подводников в заброшенной церкви в Питеие. Да-да, они запихнули 50-метровую трубу прямо в церковь для тренировки водолазов.Автор - eXtatic.

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