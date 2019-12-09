Заброшенные места со всего мира, от которых становится жутко

Заброшенные места со всего мира, от которых становится жуткоЗаброшенные бюсты президентов Америки. Целых 42 штуки в поле фермера стоят!
Заброшенный монумент Бузлуджа в горах Болгарии. Настоящий призрак коммунизма. Особенно если приехать сюда в туман.
Разрушенный во время Чеченской войны дворец нефтяников. Грозный, Чечня
Кладбище машин на границе Норвегии и Швеции. Коллекционер умер и его хобби с ним же.
Цех номер 8 по испытанию торпед. Стоит в 3 километрах от берега. Каспийск, Дагестан.
Заброшенные корпуса площадки Энергия-Буран. Космодром Байконур, Казахстан. Теперь мы космические сталкеры!
Заброшенная деревянная бобслейная трасса недалеко от Риги. Дерево уже подсгнило.
Заброшенный дом культуры в Нижнем Новгороде. Конец театрального сезона. Спустя пару лет после этих фото с потолка упала большая хрустальная люстра.
Заброшенный аэродром Смирных, остров Сахалин. В ангарах «спят» самолеты, забывшие, что такое война.
Очень необычное место. Стенд подводников в заброшенной церкви в Питеие. Да-да, они запихнули 50-метровую трубу прямо в церковь для тренировки водолазов.
Автор - eXtatic.
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Вчера, 22:40 by Hunter GreyПросмотров: 26Комментарии: 0
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