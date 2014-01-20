Букет цветов на сидении машины

ulianojka Просмотров: 554 Комментарии: 4 +12 Сегодня, 07:48 by

Случилось это со мной в далёком 2003 году.В другом городе освободилась наша квартира от квартирантов, и я решила туда от родителей съехать. Родители и брат пообещали помочь мне с переездом и с косметическим ремонтом после прежних жильцов.В то время автомобиля у нас не было. Но брат договорился со своим другом, что тот поможет с транспортировкой моих вещей, столько раз, сколько понадобится.Отлично! В один из летних дней мы договорились с Алексеем, другом брата, что сначала мы заедем к нам на дачу (мама попросила), что находится по пути в другой город, куда собралась я переезжать.Вот мы остановились на даче, посидели, перекусили, отдохнули. Мама в это время поделала, что собиралась, и нарезала мне со своих клумб букет цветов.И мы поехали дальше. Ещё в пути я посмотрела на Алексея за рулём авто, потом на пейзаж в окне. Так странно, такие цвета необычные, всё так красиво! Хочется смотреть на это всё как можно дольше и запомнить этот день на всегда! Странно, самый обычный день, таких поездок было много, а эти чувства мне не привычны. Ладно, выкинула я эти философские мысли из головы, ещё масса работы предстоит мне.Мы подъехали к подъезду и стали выгружать коробки/вещи, ходили туда-сюда. И вроде бы всё перенесли в квартиру, ничего не забыли. В подъезде спустилась я в пролёт между этажами и посмотрела в окно на машину. Она уже была закрыта и никого из "наших" на улице уже видно не было.Только странно, букет оставили на сидушке пассажира, рядом с местом водителя, в машине. Мама забыла, сейчас пойду заберу. Поднялась к лифту, он ехал медленно наверх (ещё когда я стояла у окна). Двери открылись на моём этаже, а там стояла моя мама, с тем самым букетом цветов! Моя реакция: "Ну ладно, пошли пить чай!" Наверное, я устала. К окну я больше не подходила и на машину не смотрела: есть ли там другой букет?!Мы посидели за столом, поговорили, отдохнули. И мой брат с Алексеем уехали.А через три дня нам сообщили, что Алексей разбился на своей машине где-то за городом. Что он был на пассажирском сидении, не был пристёгнут ремнём безопасности. А за рулём была девушка, без водительского удостоверения, и соответственно, без опыта вождения. Алкогольного опьянения тоже не было ни у кого из них. Она не пострадала. Вышла замуж и детей нарожала.Вот такие были знаки мне перед смертью близкого друга нашей семьи и просто хорошего человека! Мир его праху!

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