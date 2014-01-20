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Истории из жизни

Букет цветов на сидении машины

Цветы на сидении машины

Случилось это со мной в далёком 2003 году.
В другом городе освободилась наша квартира от квартирантов, и я решила туда от родителей съехать. Родители и брат пообещали помочь мне с переездом и с косметическим ремонтом после прежних жильцов.

В то время автомобиля у нас не было. Но брат договорился со своим другом, что тот поможет с транспортировкой моих вещей, столько раз, сколько понадобится.

Отлично! В один из летних дней мы договорились с Алексеем, другом брата, что сначала мы заедем к нам на дачу (мама попросила), что находится по пути в другой город, куда собралась я переезжать.

Вот мы остановились на даче, посидели, перекусили, отдохнули. Мама в это время поделала, что собиралась, и нарезала мне со своих клумб букет цветов.
И мы поехали дальше. Ещё в пути я посмотрела на Алексея за рулём авто, потом на пейзаж в окне. Так странно, такие цвета необычные, всё так красиво! Хочется смотреть на это всё как можно дольше и запомнить этот день на всегда! Странно, самый обычный день, таких поездок было много, а эти чувства мне не привычны. Ладно, выкинула я эти философские мысли из головы, ещё масса работы предстоит мне.

Мы подъехали к подъезду и стали выгружать коробки/вещи, ходили туда-сюда. И вроде бы всё перенесли в квартиру, ничего не забыли. В подъезде спустилась я в пролёт между этажами и посмотрела в окно на машину. Она уже была закрыта и никого из "наших" на улице уже видно не было.
Только странно, букет оставили на сидушке пассажира, рядом с местом водителя, в машине. Мама забыла, сейчас пойду заберу. Поднялась к лифту, он ехал медленно наверх (ещё когда я стояла у окна). Двери открылись на моём этаже, а там стояла моя мама, с тем самым букетом цветов! Моя реакция: "Ну ладно, пошли пить чай!" Наверное, я устала. К окну я больше не подходила и на машину не смотрела: есть ли там другой букет?!

Мы посидели за столом, поговорили, отдохнули. И мой брат с Алексеем уехали.

А через три дня нам сообщили, что Алексей разбился на своей машине где-то за городом. Что он был на пассажирском сидении, не был пристёгнут ремнём безопасности. А за рулём была девушка, без водительского удостоверения, и соответственно, без опыта вождения. Алкогольного опьянения тоже не было ни у кого из них. Она не пострадала. Вышла замуж и детей нарожала.

Вот такие были знаки мне перед смертью близкого друга нашей семьи и просто хорошего человека! Мир его праху!

Сегодня, 07:48 by ulianojkaПросмотров: 554Комментарии: 4
+12

Ключевые слова: Машина цветы смерть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Luminary
Сегодня, 09:20
+1
Группа: Посетители
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Публикаций: 15
Комментариев: 1 708
Первый раз вижу слово "на всегда". Если история правда, сочувствую.(
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#2 написал: Talisha
Сегодня, 12:51
0
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Репутация: (2062|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 251
Не думаю, что это был знак о смерти, скорее, фантомная картинка, игры мозга или игра света. Но грустная история
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: ebegen31
Сегодня, 14:14
+1
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Репутация: (57|0)
Публикаций: 32
Комментариев: 446
Цитата: Luminary
Первый раз вижу слово "на всегда".


В целом качество текста хорошее, так что я бы не стал, что называется, придираться к словам (возможно, эта ошибка была допущена случайно).


* * *

То, что Вы скорее всего имеете в виду, когда пишите о странных чувствах в поездке, так мне знакомо... Этими моментами я, собственно, и живу.


* * *

Сколько таких случаев происходит каждый год, месяц, день. Если не алкоголь и наркотики, так легкомыслие и безответственность. Не за что люди гибнут.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:35
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 271
Мне кажется, что знак не связан с Алексеем и никаким боком не относится к нему. Знак относится непосредственно к вам. Куда он указывает - мне не ведомо.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
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