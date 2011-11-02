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Истории из жизни

Дружба с домовым

Когда-то отец купил участок земли под коттедж. Первым делом поставил маленький гостевой домик для строителей, да и вообще кто там только не жил. Потом дела пошли плохо, и стройка коттеджа заморозилась. Мне тогда было лет 18-20 и я водил в гостевой домик девушек. Спальное место есть, печка есть, че еще надо.

В общем, дело было под утро, мы с девушкой закончили свои плотские утехи и уже собирались засыпать. Снизу раздался скрип входной двери, потом скрипнула дверь из предбанника и послышались шаги. Как будто ребенок какой шел своими маленькими ножками.

Я, естественно, подумал, что это батя зачем-то в 4 утра решил наведаться, натянул трусы, обулся и поспешил вниз. Никого. Проверил дверь, она закрыта. А там еще замок такой был, что можно закрыть так, чтобы снаружи не открыть. И он был закрыт именно так. Ну, думаю, примерещилось.

Поднимаюсь наверх, моя спрашивает кто там. Я говорю, никого. Ну легли спать, уснули. Проснувшись я решил, что это домовой. Мне в деревне про него рассказывали. Помню, что он чистоту любит, дай, думаю, приберусь. А то бардак там был тот еще. Девушка от хозработ отказалась. Ну да и пес с ней.

Вымел весь мусор, иду выбрасывать на улицу. Руки заняты, и только подхожу к первой двери, она открывается передо мной, в предбаннике закрылась. Далее меня выпустила входная дверь и так же закрылась сама собой. У девушки глаза по 5 копеек, да я и сам офигел, но было круто.

А еще во время уборки нашел «домик домового» — какая-то кастрюля старая, в ней солома, ложка. Рядом зеркало. Помню, мне так его и описывали, только вместо кастрюли корзинка. Ну я с тех пор, когда приходил туда, какие-нибудь сладости там оставлял.

Так завязалась наша дружба с домовым. Я прибирал да угощал его, а в доме всегда была уютная атмосфера. Он был наполнен теплом и как будто сам воздух в нем светился солнечным светом. Я потом еще не раз слышал его шаги по ночам, но относился к этому спокойно.

А потом участок продали. Я пришел тогда попрощаться с ним. И хоть дело было днем, в доме было темно и жутко. И как будто кто-то зло смотрел в спину. Я пробыл там минут 5 от силы и пулей вылетел наружу, закрыл дверь и больше не возвращался. И сейчас мне как-то даже стыдно перед ним, как будто друга предал. Но, надеюсь, у новых жильцов дела идут лучше, чем у нашей семьи, и теперь там живут люди.

Надеюсь когда-нибудь у меня тоже будет свой домик в деревне, а уют в нем будет создавать добрый домовой. В общем, хотите верьте, хотите нет, но духи существуют. И если когда-нибудь в вашем доме вы услышите шаги, — возможно, это домовой. И вы знаете, ладить с ним несложно.

Автор - Григорий.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 22:27
Вчера, 22:27 by Сделано_в_СССРПросмотров: 210Комментарии: 3
+6

Ключевые слова: Участок земли стройка коттедж «домик домового» дружба домовой

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Комментарии

#1 написал: marzzz
Вчера, 23:07
0
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Комментариев: 6 236
Надо было домой его переманить. И работал бы домовой швейцаром в квартире, дверь открывал/закрывал. crazy
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#2 написал: LudaM
Вчера, 23:12
+1
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Публикаций: 6
Комментариев: 648
Что то прям домового жалко стало )) Бросили
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 23:20
0
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Комментариев: 1 831
Обиделся домовой.
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