Гнилой колодец

Vedagor 3-04-2026, 16:23

Жила у нас в деревне одна местная достопримечательность. Древняя старуха, которая ходила с двумя палками, как лыжница. Имени её никто не помнил, жила она на самом отшибе, у леса. Дом зарос можжевельником так, что крыши не видно. Мы, когда на великах мимо проезжали, постоянно видели на её заборе обоссанные матрасы и собачьи черепа. Местные говорили, что она собак жрет. Деревенские её ненавидели, но тихо, ссыкливо.Короче, бабку эту все обходили стороной. А вот моя мать не стерпела.Пошли мы как-то утром с матерью и младшей сестрой к местному магазину. Там уже толкучка из деревенских бабок. И тут подгребает эта старуха со своими клюками. Идет прямо на нас. Сестра мелкая была, зазевалась и случайно наступила старухе на ногу. Та остановилась, посмотрела на сестру своими мутными глазами и что-то прошамкала.Мать у меня была женщина вспыльчивая, городская. Она сестру за руку дернула и как понесет на бабку: «Куда прешь, чучело лесное! Не трогай моего ребенка, от тебя псиной дохлой несет, ведьма старая!». Деревенские аж замерли.Старуха медленно подняла голову. Посмотрела на мать так, что у меня внутри всё льдом покрылось. Стукнула своими клюками по земле и прохрипела на всю улицу:— Воды из колодца попьешь — изнутри сгниешь. И ты, и выродок твой.Развернулась и ушла. Мать только плюнула ей вслед.В тот же день вечером мать сварила суп на воде из колодца, который за магазином стоял. Я тогда есть не стала, живот крутило от жары, а мать с сестрой поели.Трындец начался ночью.Сначала закричала сестра. Так страшно, что у меня кровь в жилах встала. Я забегаю в комнату, а она на полу катается, живот руками рвет. Мать кинулась к ней и тут же сама рухнула, блеванув черной, вонючей жижей.Я вызвала скорую, но ехали они из района долго. Это были не просто боли. Их жрало изнутри. Они орали так, что сорвали связки и просто хрипели, выгибаясь дугой на полу. Кожа у них на глазах начала покрываться трупными пятнами, хотя они были еще живы. Когда приехали врачи, мать уже впала в кому, а сестра билась в конвульсиях, у нее из носа и рта шла густая черная пена.Они умерли в реанимации на следующие сутки в абсолютно нечеловеческих муках. Вскрытие показало тотальный некроз внутренних органов. У них желудки и кишечник превратились в черную гниющую кашу. Врачи руками разводили — думали, они крысиного яда или кислоты хлебнули. Но я-то знала, что они ели обычный суп.А в деревне в ту же неделю тоже дичь началась. Местный алкаш помер прямо на дороге, у коровницы барак сгорел вместе с половиной семьи. Воду из того колодца больше никто не брал.Старуху с двумя клюками после того случая у магазина никто не видел. Месяц спустя участковый вскрыл её дом. Она лежала на полу мёртвая. Пролежала по жаре недели три-четыре. Только вот участковый потом по пьяни проболтался, что следов разложения на ней вообще не было. Ни запаха, ни мух. Она лежала чистая и целая.Потому что всю свою смерть и гниль она в ту ночь отдала моей матери и сестре.

Ключевые слова: Старуха колодец проклятие авторская история

