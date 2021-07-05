Зверогон

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:12

Юлия Рысь Просмотров: 869 Комментарии: 2 +10 Сегодня, 08:12 by

В детстве жила в деревне, и в этой деревне была одна странная женщина, которую не переносила никакая живность. Женщина была приезжей, жила одна, тихо и неприметно. В то время почти в каждом дворе скотину держали, не говоря уже о кошках и собаках. А женщина эта только огородом занималась, никаких животных у нее не было. Бабки-соседки цыплят ей однажды принесли, когда она только переехала, но они не прижились. Женщина она была спокойная, вежливая, поэтому по началу проблем с общением не возникало; то к одним по делу зайдет или с вопросом каким, то к другим. Но люди замечать стали, что как только она в дом зайдет, все кошки из него удирают с дикими воплями и шипением или в угол забиваются, если возможности нет слинять. Во дворе собаки с ума сходят так, будто зверь какой к ним на территорию зашел. Домашняя птица – и та в рассыпную. Деревенских это напугало, и общение с этой женщиной прекратили, более того стали поговаривать, что она ведьма и сглазу боялись, даже на улице стороной обходили. Особенно после случая, когда мужик, который на повозке сено вез, чуть не убился потому, что лошадь, увидев эту женщину на дороге, взбрыкнула и понеслась со всех ног, дороги не разбирая.Взрослые боялись, а дети подшучивали и издевались. Бывало, наловят кошек или кур, проберутся к ней в сарай и закрывают их там, потом наблюдают, как при открытии дверей вся эта живность с дикими воплями вылетает из сарая прямо на эту женщину и драпает со двора прямо через забор. Даже кличку ей придумали: «Мария-зверогон». Сам же Мария делала вид, что ничего не происходит, смирившись с таким отношением людей. Даже когда к деревне волки подходили, медведь-шатун объявлялся или лоси по осени дурковали, многие местные нос из дома высунуть боялись, а она даже в лес спокойно ходила. Но сколько бы за ней не подглядывали, никак на настоящем колдовстве (так бабки говорили) ее поймать не могли. Так и не поняли, чем она животных так пугает. Много слухов ходило. Помимо колдовства приписывали оборотничество, мол, это зверь в человеческом обличии, так как местные охотники знали как ведут себя собаки при виде зверя. А кто-то вообще говорил, что это сам «нечистый». О судьбе этой женщины ничего неизвестно.

Ключевые слова: Деревня звери животные соседи авторская история

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