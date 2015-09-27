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Истории из жизни

Прабабка

Много лет назад, уже более 20-ти, была у меня прабабка, звали её Наташа. Жила в деревне. Большой дом, скотина и огромный огород, соток, наверное, 50. Детей у неё было 7 или 8, сейчас уже не помню, а спросить не у кого.

Дети выросли и уехали в город. Но каждые выходные всей гурьбой: дети, внуки и правнуки приезжали к бабе Наташе (прабабкой её никто не назвал, либо баба Наташа, либо мама). Говорят, немного она лечить могла: ну там грыжу заговорить, боль снять. А меня от страха излечила. Собака на меня кинулась, мне года два было. В общем, не ведьма, а так, немного что-то могла.

Бабка, говорят, строгая была. И вот одна из дочерей – Верка, пожив в городе, нагуляв двух деток, вернулась к матери в деревню. Жить ей больше негде было. А мать, она и есть мать, не выгонять же беспутную, да еще и с детками.

Время шло, бабушка старела. Когда ей было уже за 80 лет, начала она болеть. Да еще и в погреб навернулась. Вставать с кровати почти перестала. Верка-то весь день в колхозе работала, а вот детишки её за бабушкой приглядывали. То ведро принести, то покормить надо.

Долго, говорят, прабабка не помирала. Болела, ругалась с кем-то, когда в комнате никого не было. Хотя, говорят, ум её еще на тот момент не был затуманен. Адекватная была. Просто иногда как будто говорит с кем, а в комнате никого. Рассказывать можно много, но я сразу к последней её «проделке» перейду.

Померла бабка, схоронили. В доме осталась та самая беспутная дочь с двумя детьми.

Через дня три, родственница наша (по бабушкиной линии, т.е. седьмая вода на киселе бабе Наташе) звонит сыну бабы Наташи (моему деду) и говорит: «Мать твою во сне видела, ходит по дому из угла в угол и смеётся. Да такой смех жуткий, что проснулась в холодном поту».

Еще через пару дней брат деда ему звонит. Говорит: «Жена сегодня мать нашу во сне видала. Сон плохой. Будто мать по дому ходит и бубнит что-то. А потом Алешу звать стала».

И бабушке моей тоже сон плохой приснился про мать деда. Тоже, говорит, по дому ходит, по двору, в сарай пошла. И говорит что-то типа: «Не отдам Верке, беспутная она, ничего не отдам». И Алешу зовет.

А на восьмой день пожар случился (почему помню, потому что на девять дней уже в деревню не ездили, некуда ехать было), пока дочь на работе была. И дом, и постройки, и даже скот весь сгорел (дом и постройки все под одной крышей были, только туалет отдельно, в огороде). Вот и сгорело всё, кроме туалета. А когда пожарные приехали (спасать уже было нечего) выяснилось, что сын младший Веркин – Алешка, в доме остался. Забрала бабка и дом, и скотину, и Алешку.

Позже уже Верка говорила, что, вроде, в ночь перед пожаром голос матери слышала, Алешку та звала. Только подумала Верка, что приснилось ей. Вот такая история.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 10:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 10:31 by Скептик 2012Просмотров: 1 283Комментарии: 2
+23

Ключевые слова: Прабабка необъяснимое явление сны сны предупреждения авторская история

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Комментарии

#1 написал: LudaM
Сегодня, 16:15
+1
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Что то комментариев нет. Долго я сюда не заходила, истории все какие интересные стали писать.
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#2 написал: ПИК НИК
Сегодня, 20:35
0
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Мальца жаль.
История печальная. +
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