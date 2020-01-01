Спасительница

Сделано_в_СССР Просмотров: 16 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:43 by

Эта история произошла с отцом моего знакомого.Отец знакомого работал водителем-дальнобойщиком. И пришлось ему как-то возвращаться из рейса ночью. То ли праздник какой был, то ли еще какая причина, точно не знаю. Так вот...Едет он по загородной трассе. Кругом поля, рощицы небольшие, сел поблизости нет. Темень непроглядная, обзор только в свете фар. В кабине тихонько музыка играет. Дорога монотонная, однообразная…В общем, стал он засыпать. Вдруг видит – на обочине кто-то голосует. Еще удивился, кому понадобилось ночью по пустынной дороге шататься.Но – правило водителей: в пути в помощи отказывать нежелательно, мало ли в какой ситуации сам окажешься.Остановился он, в кабину села молодая симпатичная девушка. Попросила до города подвезти.Расспрашивать он ее ни о чем не стал. Устал очень, разговаривать особо не хотелось. Так и ехали молча. Скорость не большая, но и не маленькая.И чувствует он, что опять засыпает. Тут девушка его легонько в плечо толкнула, он глаза открыл, оказалось, прет прямо в высоковольтный столб. Повернулся к попутчице, поблагодарить, а рядом никого и нет!Автор - Tatjana.

Ключевые слова: Водитель-дальнобойщик рейс пустынная дорога правило попутчица предупреждение

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