Знаки

Ирина79 Просмотров: 205 Комментарии: 5 +1 Сегодня, 20:12 by

Произошло это 3 года назад. Днем прилегла вздремнуть и сниться сон, будто бы весна теплая на улице, все вокруг цветет. Мне надо идти на встречу к мужчине и по ощущениям как-то страшновато идти одной, и вызвался проводить меня парень. Берет за руку и говорит: "Идем!!!" Делаю 2 или 3 шага с ним за руку, и так мне хорошо, как вдруг моя маман на ухом как прокричит: "Ира вставай, вставай!!"Глаза разлепила, думаю вот (нехорошие слова)... и начинаю понимать, что парень-то мой одноклассник, зовут Димка, веселый, как говорится, любимчик дам, но он умер полгода назад. И куда я с нем поперлась-то, с покойником? Всё, мне хана, решила я. Поеду на кладбище к бабушке, попрошу ее за себя, чтобы не забирали меня, жить хочу.Утром вызвала такси, прописав в адресе Отрадное-Кладбище, приехал молодой мужчина. Сажусь с грустными мыслями на переднее сидение, и таксист, пристально смотря конечную точку маршрута, проговаривает:- Ну что, поехали?Крестит знаком руль и трогается. Вдруг по радио зазвучала моя любимая группа Ария с песней "Беспечный ангел", после чего я решила, что до кладбища я не доеду и разобьемся мы раньше конечной точки маршрута. Начали обсуждать Арию, как ездил таксист на мотоциклах с друзьями на Нашествие, в общем, вел разгульную жизнь парень. Работал на больших машинах (фурах), как попал в аварию и вынесло его в овраг, машина перевернулась, и те, кто собрался на месте аварии думали, что в живых там уже никого нет. Но парень оказался живой, хотя весь переломанный, лечился полгода в госпитале. Был в коме какое то время.- Что-нибудь видели там? - спросила я.- Да, - ответил он, улыбнувшись, - там очень хорошо, только когда душа возвращалась в тело было очень больно, как будто ломали руку.После этой истории парень стал ходить в храм на исповедь, женился, родилась дочка. Он полностью изменил свою жизнь.Я решила, что не зря он мне все это рассказал, наверное, чтобы не страшно было мне умирать сегодня. Как ни странно, мы доехали спокойно до кладбища, нас встречала свора голодных собак у ворот, но никто меня и не собирался трогать. До бабули я добралась спокойно. Я осталась жить, только вот непонятно, я с ним действительно пошла во сне или он просто хотел меня проводить?

Ключевые слова: Кдадбище сон знак таксист авторская история

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