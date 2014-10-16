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Истории из жизни / Сны

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Произошло это 3 года назад. Днем прилегла вздремнуть и сниться сон, будто бы весна теплая на улице, все вокруг цветет. Мне надо идти на встречу к мужчине и по ощущениям как-то страшновато идти одной, и вызвался проводить меня парень. Берет за руку и говорит: "Идем!!!" Делаю 2 или 3 шага с ним за руку, и так мне хорошо, как вдруг моя маман на ухом как прокричит: "Ира вставай, вставай!!"

Глаза разлепила, думаю вот (нехорошие слова)... и начинаю понимать, что парень-то мой одноклассник, зовут Димка, веселый, как говорится, любимчик дам, но он умер полгода назад. И куда я с нем поперлась-то, с покойником? Всё, мне хана, решила я. Поеду на кладбище к бабушке, попрошу ее за себя, чтобы не забирали меня, жить хочу.

Утром вызвала такси, прописав в адресе Отрадное-Кладбище, приехал молодой мужчина. Сажусь с грустными мыслями на переднее сидение, и таксист, пристально смотря конечную точку маршрута, проговаривает:

- Ну что, поехали?

Крестит знаком руль и трогается. Вдруг по радио зазвучала моя любимая группа Ария с песней "Беспечный ангел", после чего я решила, что до кладбища я не доеду и разобьемся мы раньше конечной точки маршрута. Начали обсуждать Арию, как ездил таксист на мотоциклах с друзьями на Нашествие, в общем, вел разгульную жизнь парень. Работал на больших машинах (фурах), как попал в аварию и вынесло его в овраг, машина перевернулась, и те, кто собрался на месте аварии думали, что в живых там уже никого нет. Но парень оказался живой, хотя весь переломанный, лечился полгода в госпитале. Был в коме какое то время.

- Что-нибудь видели там? - спросила я.

- Да, - ответил он, улыбнувшись, - там очень хорошо, только когда душа возвращалась в тело было очень больно, как будто ломали руку.

После этой истории парень стал ходить в храм на исповедь, женился, родилась дочка. Он полностью изменил свою жизнь.
Я решила, что не зря он мне все это рассказал, наверное, чтобы не страшно было мне умирать сегодня. Как ни странно, мы доехали спокойно до кладбища, нас встречала свора голодных собак у ворот, но никто меня и не собирался трогать. До бабули я добралась спокойно. Я осталась жить, только вот непонятно, я с ним действительно пошла во сне или он просто хотел меня проводить?

Сегодня, 20:12 by Ирина79Просмотров: 205Комментарии: 5
+1

Ключевые слова: Кдадбище сон знак таксист авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 20:28
+1
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 458
Умение программировать себя на хорошее — вопреки всем плохим мыслям, как во сне, так и наяву — высшее искусство оператора.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
#2 написал: Ягсе
Сегодня, 20:45
0
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Репутация: (3|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 107
"Арию" слушаю с 1985 года. Очень люблю. Только старую, с Кипеловым. А рассказ без оценки.
Зарегистрирован: 25.11.2015
#3 написал: Ирина79
Сегодня, 20:45
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 12
Цитата: daytaler
Умение программировать себя на хорошее — вопреки всем плохим мыслям, как во сне, так и наяву — высшее искусство оператора.

Я старалась думать о хорошем, но слишком много было совпадений не очень приятных
Зарегистрирован: 1.01.2020
#4 написал: ebegen31
Сегодня, 21:13
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 136
Да, мне тоже снятся девушки из прошлого, которых я любил, - как правило, сны эти сами по себе очень духоподъемные, во сне ощущаешь необычайное желание жить, чувствовать, думать, творить... но, как только проснешься, - кошки на душе скребут, тоскливо очень.
Зарегистрирован: 5.10.2012
#5 написал: daytaler
Сегодня, 21:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (18|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 458
Цитата: Ирина79
совпадений не очень приятных

А так всегда, как только ослабил внимание на хорошую мысль, тут же система подсовывает плохую.Мысли — это программы, они активируются нашим вниманием.
Зарегистрирован: 16.10.2014
 
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