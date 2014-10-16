ЗнакиПроизошло это 3 года назад. Днем прилегла вздремнуть и сниться сон, будто бы весна теплая на улице, все вокруг цветет. Мне надо идти на встречу к мужчине и по ощущениям как-то страшновато идти одной, и вызвался проводить меня парень. Берет за руку и говорит: "Идем!!!" Делаю 2 или 3 шага с ним за руку, и так мне хорошо, как вдруг моя маман на ухом как прокричит: "Ира вставай, вставай!!"
Глаза разлепила, думаю вот (нехорошие слова)... и начинаю понимать, что парень-то мой одноклассник, зовут Димка, веселый, как говорится, любимчик дам, но он умер полгода назад. И куда я с нем поперлась-то, с покойником? Всё, мне хана, решила я. Поеду на кладбище к бабушке, попрошу ее за себя, чтобы не забирали меня, жить хочу.
Утром вызвала такси, прописав в адресе Отрадное-Кладбище, приехал молодой мужчина. Сажусь с грустными мыслями на переднее сидение, и таксист, пристально смотря конечную точку маршрута, проговаривает:
- Ну что, поехали?
Крестит знаком руль и трогается. Вдруг по радио зазвучала моя любимая группа Ария с песней "Беспечный ангел", после чего я решила, что до кладбища я не доеду и разобьемся мы раньше конечной точки маршрута. Начали обсуждать Арию, как ездил таксист на мотоциклах с друзьями на Нашествие, в общем, вел разгульную жизнь парень. Работал на больших машинах (фурах), как попал в аварию и вынесло его в овраг, машина перевернулась, и те, кто собрался на месте аварии думали, что в живых там уже никого нет. Но парень оказался живой, хотя весь переломанный, лечился полгода в госпитале. Был в коме какое то время.
- Что-нибудь видели там? - спросила я.
- Да, - ответил он, улыбнувшись, - там очень хорошо, только когда душа возвращалась в тело было очень больно, как будто ломали руку.
После этой истории парень стал ходить в храм на исповедь, женился, родилась дочка. Он полностью изменил свою жизнь.
Я решила, что не зря он мне все это рассказал, наверное, чтобы не страшно было мне умирать сегодня. Как ни странно, мы доехали спокойно до кладбища, нас встречала свора голодных собак у ворот, но никто меня и не собирался трогать. До бабули я добралась спокойно. Я осталась жить, только вот непонятно, я с ним действительно пошла во сне или он просто хотел меня проводить?
Сегодня, 20:12 by Ирина79Просмотров: 205Комментарии: 5
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