НЛО над Чукоткой

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 15:29

Причина: Стилистика автора сохранена

Demagog Просмотров: 82 Комментарии: 0 +1 Вчера, 15:29 by

Второй в моей жизни случай, когда я наблюдал НЛО, произошел в сентябре 2018 года. В тот год я работал на Чукотке и занимался изысканиями под строительство комбината на золоторудном месторождении, а в конце августа нам с коллегами было поручено провести рекогносцировку будущей автодороги до ближайшего к месторождению населенного пункта. За полтора месяца нам нужно было на двух вездеходах проехать более 200 км по горной местности вдоль существующего автозимника. Уже недалеко от конечного пункта нашего маршрута мы остановились на ночевку в одном месте, называемом местным населением Наледь.Это место представляет собой участок долины небольшой реки Ярокваам в ее нижнем течении. На этом участке у реки нет единого четко выраженного русла. Вся река здесь состоит из многочисленных мелких русел, проток и рукавов, переплетающихся на практически плоской поверхности шириной более километра. Название места связано с тем, что зимой здесь речные воды прорывают ледяной покров и выходят на поверхность, затем снова замерзая и образуя уже новый слой льда поверх старого. Этот процесс может происходить несколько раз в течение зимы. При этом лед сохраняется в долине довольно долго, до конца лета. По этой причине островки между протоками лишены древесной растительности.Собственно, образование наледей – явление довольно типичное для районов с суровым климатом, особенно в зоне развития многолетней мерзлоты. Таких мест довольно много и в долинах других северных рек. Особенность именно этого места заключается в том, что здесь, по свидетельству местных жителей, можно часто наблюдать странные объекты в небе.Такие объекты мы лично наблюдали на Наледи во время ночевки. Они представляют собой зеленоватые огоньки, по своим размерам и яркости похожие на очень яркие звезды. Эти огоньки появляются внезапно в разных частях неба в виде ярких вспышек и остаются видимыми меньше секунды. Направление их движения может быть различным, в отличие от метеоров они могут двигаться горизонтально, то есть параллельно земной поверхности. Реже эти объекты зависают над определенным местом на небольшой высоте, подсвечивая туман над долиной. Визуально такое зависание напоминает огонек охотничьего сигнала и длится не более секунды.Нужно отметить, что местность в районе Наледи абсолютно ненаселенная, ближайший поселок Илирней находится в 70 километрах. Поэтому появление светящихся объектов вряд ли можно объяснить техногенными причинами. Динамика их движения также не позволяет идентифицировать их как метеоры или спутники.Точные координаты места наблюдения светящихся объектов: 66°46ʹ30,2ʺN 167°03ʹ47,1ʺEНаледь (вид с поверхности)

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