Ясновидящий

Новость отредактировал Крокозябла - Сегодня, 07:45

Nik_dk Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:45 by

Как-то в детстве мы пошли в поход в алаас Ньээкэ, что в Усть-Алданском улусе. Нас было около 10 или больше детей разных возрастов и, конечно, мы славно пошумели и доигрались. Играли в "кучу-малу" и один толстый мальчик неудачно приземлился на худенького и щупленького.У того начался приступ: глаза закатились, лежит без сознания. Он начал бредить. Начал говорить, что видит на том берегу озёра мужика, который пилит дерево. При этом глаза его стали белые. Мы испугались, хотели его в село отнести в больничку. Тут он сказал, что тот мужчина нас увидел и идёт в нашу сторону. При этом мы ничего не видим. Тут он говорит, что тот человек сел в лодку и собирается переплыть озеро.Мы все наяву увидели плывущий след лодки и при этом самой лодки не видно. Мы были в ужасе и кричали мальчику, чтоб тот его прогнал, но тут он сказал: "Они все пришли". В этот момент озеро пошло мелкой рябью, словно из воды начали выходить множество людей. При этом соседнее озеро стоит покойно, как будто застывшее, без малейших волн. Тут мальчик спокойно встал и пошёл к берегу озёра, сказав, что он сам поговорит. Он ушел и стоял у берега. Это продолжалось минут 3-5 и потом он резко упал.Когда мы подбежали и растормошили его, он сказал, что все гости ушли, а мы должны никому не говорить об этом случае. А уйти оттуда можно было только в то время, которое мы сказали родителям. Пришлось там нам испуганным до вечера сидеть. Как понимаете, уже тихо и без игр, даже без разговоров.

Ключевые слова: Якутия улус мальчик приступ ясновидение

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