Восставшую из могилы невесту заметили гуляющей по костромскому кладбищу
Костромской копатель регулярно встречает на кладбище призрак невесты, узнал KO****Y. Денис работал на кладбищах Волгореченска 6 лет и рассказал в своём интервью газете «Век» мистическую историю.
По его словам - призрак девушки гуляет по кладбищу №3 в Волгореченске.
«Это случилось со мной в 2009 году. Мы видели призрак невесты. Девушке было 30 лет, когда она умерла. Где бы ты на кладбище не находился, почему-то именно её памятник видишь. Девушка с фотографии, как будто смотрит на тебя. Сначала мы копали могилы рядом с её памятником, она всё на нас смотрела с фотографии. А ночью сидели в вагончике. Смотрим, к нам кто-то идёт. Всё ближе и ближе. Мы сначала не поняли ничего. А когда она к нам в окно заглянула, увидели фигуру в белом свадебном платье. Но потом вышли на улицу, и там уже никого не было», — рассказал Дмитрий.
Копатель могил говорит, что бывшие работники кладбища тоже сталкивались с призраком невесты. По их словам - она всегда гуляет ночью по кладбищу, но бояться её не стоит.
Однако Дмитрий рассказал ещё одну мистическую историю, которая закончилась для него серьёзной травмой.
«Иногда происходят такие необъяснимые вещи. Однажды сверху могилы мне на голову упал лом. Я много ругался в тот день. Чёрная полоса была в жизни, лопаты даже тогда ломал. Лом поставил сверху могилы, а сам копал. С высоты метра он вдруг упал на меня», — рассказал Дмитрий.
В тот день лом проломил копателю голову, но, несмотря на все эти истории, Дмитрий утверждает, что работать на кладбище не страшно. Он считает, что бояться надо живых людей, а не мёртвых.
Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:20
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Вчера, 18:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 458Комментарии: 3
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