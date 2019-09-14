Восставшую из могилы невесту заметили гуляющей по костромскому кладбищу

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:20

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Сделано_в_СССР Просмотров: 458 Комментарии: 3 +10 Вчера, 18:20 by

Костромской копатель регулярно встречает на кладбище призрак невесты, узнал KO****Y. Денис работал на кладбищах Волгореченска 6 лет и рассказал в своём интервью газете «Век» мистическую историю.По его словам - призрак девушки гуляет по кладбищу №3 в Волгореченске.Копатель могил говорит, что бывшие работники кладбища тоже сталкивались с призраком невесты. По их словам - она всегда гуляет ночью по кладбищу, но бояться её не стоит.Однако Дмитрий рассказал ещё одну мистическую историю, которая закончилась для него серьёзной травмой.В тот день лом проломил копателю голову, но, несмотря на все эти истории, Дмитрий утверждает, что работать на кладбище не страшно. Он считает, что бояться надо живых людей, а не мёртвых.Автор - неизвестен.

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