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Истории из жизни

Восставшую из могилы невесту заметили гуляющей по костромскому кладбищу

Восставшую из могилы невесту заметили гуляющей по костромскому кладбищу


Костромской копатель регулярно встречает на кладбище призрак невесты, узнал KO****Y. Денис работал на кладбищах Волгореченска 6 лет и рассказал в своём интервью газете «Век» мистическую историю.

По его словам - призрак девушки гуляет по кладбищу №3 в Волгореченске.

«Это случилось со мной в 2009 году. Мы видели призрак невесты. Девушке было 30 лет, когда она умерла. Где бы ты на кладбище не находился, почему-то именно её памятник видишь. Девушка с фотографии, как будто смотрит на тебя. Сначала мы копали могилы рядом с её памятником, она всё на нас смотрела с фотографии. А ночью сидели в вагончике. Смотрим, к нам кто-то идёт. Всё ближе и ближе. Мы сначала не поняли ничего. А когда она к нам в окно заглянула, увидели фигуру в белом свадебном платье. Но потом вышли на улицу, и там уже никого не было», — рассказал Дмитрий.

Копатель могил говорит, что бывшие работники кладбища тоже сталкивались с призраком невесты. По их словам - она всегда гуляет ночью по кладбищу, но бояться её не стоит.

Однако Дмитрий рассказал ещё одну мистическую историю, которая закончилась для него серьёзной травмой.

«Иногда происходят такие необъяснимые вещи. Однажды сверху могилы мне на голову упал лом. Я много ругался в тот день. Чёрная полоса была в жизни, лопаты даже тогда ломал. Лом поставил сверху могилы, а сам копал. С высоты метра он вдруг упал на меня», — рассказал Дмитрий.

В тот день лом проломил копателю голову, но, несмотря на все эти истории, Дмитрий утверждает, что работать на кладбище не страшно. Он считает, что бояться надо живых людей, а не мёртвых.


Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Qusto - Вчера, 18:20
Причина: Изменён раздел.
Вчера, 18:20 by Сделано_в_СССРПросмотров: 458Комментарии: 3
+10

Ключевые слова: Костромской копатель призрак невесты памятник кладбище лом травма

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 19:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (43|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 437
Вот опять невеста. Наверное потому что такой образ выглядит более жутко, чем просто девушка в джинсах и футболке.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#2 написал: ПИК НИК
Вчера, 20:37
-1
Группа: Посетители
Репутация: (664|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 135
Вопрос, что делал ночью на кладбище этот копатель? Явно не копал.
Мне пришлось оказаться на кладбище ночью этой зимой. Просидел до рассвета. Со смартфоном у руках). На фосторе. А копатели стали прибывать лишь с рассветом. Ночью, там даже сторожей нет.
Был на этой неделе там, искал могилу отца, зашёл с непривычной стороны, да и вообще, с зимы там небыл. Так вот, просто постоял с минуту, посмотрел вперёд и приметил вдалеке один памятник с тёмной точкой на нем. Это было фото. Просто очень далеко до него было и фото выглядело будто точка. Но сразу появилось ощущение, что я нашёл , что искал. Я двинулся к нему и через некоторое время, подошёл к могиле отца.
Ходил на следующий день среди относительно свежих могил, искали с братом могилу его товарища. Не нашли. Но я испытал целую гамму чувств и эмоций!
Товарищ один писал мне на днях, что шёл он через кладбище, увидел фото красивой девушки, а ночью она ему приснилась. Просила его, чтобы он пришел на кладбище к ней и нарисовал её портрет там, по фото на памятнике! Он рисует иногда, даже продаёт свои работы, чтобы прокормиться в прямом смысле. Не для денег на красивую жизнь, а на еду. Но, часто сидит голодный, когда нет вдохновения). Так вот, пришёл он с кистью и холстом на погост, а могилки то и нет! Стоит памятник какому то мужику, а девушки и след простыл. Это при условии, что это кладбище он как свои пустые карманы знает!
Так-то). 173
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:31
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1779|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 198
Эх. Я надеялась на жуткую жуть. Что реально восставшая там гуляет. И утробно завывая ищет кто бы на ней женился. Название такое завлекательное.
И тоже не понимаю, что они там ночью делали
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
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