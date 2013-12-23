Случай в бане

Mimoranenubit Просмотров: 880 Комментарии: 13 +18 Вчера, 09:22 by

Приехали мы с мужем как-то раз в гости к его бабушке и дедушке.Гостили мы, два брата моего мужа и его сестра. Погуляв, пообщавшись, обсудив все новости пришло время решать, кому первому идти в баню. Решили, что первыми пойдем мы с Леной (сестра мужа). Взяв необходимое, направились наслаждаться банными процедурами. Баня большая, в предбаннике стоит стол, два стула, устроились поудобнее, намазались всякими девчачьими штучками, сидим секретничаем, как вдруг стук в дверь. Открываю и вижу Андрея (муж):- Сын капризничает, вы скоро?И в тот же момент грозный голос из парилки:- Не торопи!К слову, ходили, повторюсь, в баню мы с Леной вдвоем ,все домашние находились в доме .Не знаю, что это было, но в ту же секунду мы, сверкая пятками, убежали в дом, оставив все вещи в предбаннике. По приходу в дом увидели, что сын не капризничает, да и Андрей сказал, что к нам даже не заходил, все в порядке…Остальных родственников ничего не смутило, никто толком нам не поверил, все, кроме нас, благополучно сходили помыться и попариться, ничего не видев и не слышав, но я с того момента в ту баню больше ни ногой!Отмечу тот факт, что сын мой тоже не любит по какой-то причине там находиться, хотя раньше спокойно мылся с нами, но в последнее время, когда его заносят в предбанник, начинает капризничать, а после и вовсе истерить, но после того случая, повторюсь я и сама не хожу, и мужу не разрешаю сына туда водить, тем более, что ему и не нравится банька эта, мало ли что. К слову, у других родственников спокойно моется и нравится ему даже, топят что там, что там одинаково.

Ключевые слова: Не торопи баня голос предбанник авторская история

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