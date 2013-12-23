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Истории из жизни

Случай в бане

Приехали мы с мужем как-то раз в гости к его бабушке и дедушке.
Гостили мы, два брата моего мужа и его сестра. Погуляв, пообщавшись, обсудив все новости пришло время решать, кому первому идти в баню. Решили, что первыми пойдем мы с Леной (сестра мужа). Взяв необходимое, направились наслаждаться банными процедурами. Баня большая, в предбаннике стоит стол, два стула, устроились поудобнее, намазались всякими девчачьими штучками, сидим секретничаем, как вдруг стук в дверь. Открываю и вижу Андрея (муж):

- Сын капризничает, вы скоро?

И в тот же момент грозный голос из парилки:

- Не торопи!

К слову, ходили, повторюсь, в баню мы с Леной вдвоем ,все домашние находились в доме .
Не знаю, что это было, но в ту же секунду мы, сверкая пятками, убежали в дом, оставив все вещи в предбаннике. По приходу в дом увидели, что сын не капризничает, да и Андрей сказал, что к нам даже не заходил, все в порядке…Остальных родственников ничего не смутило, никто толком нам не поверил, все, кроме нас, благополучно сходили помыться и попариться, ничего не видев и не слышав, но я с того момента в ту баню больше ни ногой!

Отмечу тот факт, что сын мой тоже не любит по какой-то причине там находиться, хотя раньше спокойно мылся с нами, но в последнее время, когда его заносят в предбанник, начинает капризничать, а после и вовсе истерить, но после того случая, повторюсь я и сама не хожу, и мужу не разрешаю сына туда водить, тем более, что ему и не нравится банька эта, мало ли что. К слову, у других родственников спокойно моется и нравится ему даже, топят что там, что там одинаково.

Вчера, 09:22 by MimoranenubitПросмотров: 880Комментарии: 13
+18

Ключевые слова: Не торопи баня голос предбанник авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 09:41
+7
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 126
Комментариев: 6 790
Это вообще странно. Первый пар всё таки. Не четвёртый. Похоже девчачьи беседы выбесили банника joy. Решил выпроводить по быстрому балаболок.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Mimoranenubit
Вчера, 09:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 7
Цитата: зелёное яблочко
Это вообще странно. Первый пар всё таки. Не четвёртый. Похоже девчачьи беседы выбесили банника joy. Решил выпроводить по быстрому балаболок.

sweat_smile это точно,и смешно и жутко ,логического объяснения никакого тому случаю не нашли
Зарегистрирован: 27.12.2021
#3 написал: Jako tako
Вчера, 11:18
+2
Группа: Посетители
Репутация: (202|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 004
Ну здесь же явно была цель именно напугать. Если заходил не муж, а ребёнок не капризничал, значит вся сцена была спланирована кем-то. А там уже женские эмоции не заставили себя ждать, ну и страх конечно. Ради него все и затевалось. Какая-то особенно гадкая нечисть у автора живет.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: Mimoranenubit
Вчера, 11:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 7
Цитата: Jako tako
Ну здесь же явно была цель именно напугать. Если заходил не муж, а ребёнок не капризничал, значит вся сцена была спланирована кем-то. А там уже женские эмоции не заставили себя ждать, ну и страх конечно. Ради него все и затевалось. Какая-то особенно гадкая нечисть у автора живет.

Мы и правда в догадках теряемся что это может быть,всяких жутких историй на моей памяти с того дома полно,не знаем что это может быть,ради интереса можете зайти на мой профиль и прочесть одну из них
Зарегистрирован: 27.12.2021
#5 написал: Zero Endorphine
Вчера, 11:58
+3
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 516
Емае, то есть, что бы то ни было "атаковало" с двух фронтов? и в дверь зашло, и из парилки окликнуло?... ппц. Не зря я не люблю бани)))
Зарегистрирован: 7.06.2018
 
#6 написал: Tengu
Вчера, 13:21
+7
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 72
Комментариев: 1 248
Заходит домовой, поторопить засидевшихся девчонок. Банник думает, чего раскомандовался не на своей территории…)))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#7 написал: VENDETTA
Вчера, 14:46
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (232|-1)
Публикаций: 9
Комментариев: 6 197
Цитата: зелёное яблочко
Это вообще странно. Первый пар всё таки. Не четвёртый. Похоже девчачьи беседы выбесили банника joy. Решил выпроводить по быстрому балаболок.

lol lol lol точно

Да одного голоса уже было бы предостаточно, чтобы напугать.

Очень любопытно, причем оно знает что сын не любит там находиться Оо +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#8 написал: Eifersucht
Вчера, 17:16
0
Группа: Посетители
Репутация: (93|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 237
Удивительно,что Андрей зашел за вами, а вы его не видели, когда бежали, сверкая пятками. И вы же бежали в дом, а пишите дальше, что по приходу в дом... . Меня ещё смутило последние шесть слов, они не клеятся с ужасом.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#9 написал: Tigger power
Вчера, 18:59
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2863|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 848
У меня тоже складывается картинка, что вы всей толпой, и муж который зашёл, бежите вместе в дом. Ну, так куда делся бегущий муж? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#10 написал: Ель
Вчера, 20:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (21|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 165
Если бы хотел реально напугать, ласково в парилке предложил бы веничком похлестать.... Эффект был бы что надо. А так....Действительно на
"коллегу" рыкнул
Зарегистрирован: 19.05.2020
#11 написал: Yasna
Вчера, 22:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 18
Доброго дня.
Возможно, что-то не так сделали, вот банник и решил напугать.
Или может имел в виду, что Вам пора к сыну, а не в баньке сидеть.;)
В любом случае - удачи и здоровья Вам и Вашим близким. А за историю ловите Плюс +
Зарегистрирован: 4.01.2022
#12 написал: Дарси
Сегодня, 02:32
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 34
Интересно, в общественных банях тоже есть оно?
Зарегистрирован: 4.04.2010
#13 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 03:58
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 433
Банник выгнал некую хню с порога, а девушки испугались обоих.

Цитата: Дарси
Интересно, в общественных банях тоже есть оно?

В каждом месте есть своё нечто.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
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