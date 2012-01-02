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Истории из жизни

Егорка

Произошло это еще в далеких 60-х годах. Эту историю рассказывала мне моя бабуля. Работала моя бабушка на заводе у нас в селе, и там произошла эта странная история. Работал в соседней смене мужичок, звали его Егор, очень видный был парень, девчонки не сводили с него глаз, но по своей скромности был очень молчалив и застенчив.

По окончании рабочей смены моя бабуля отправилась домой с подругами. По дороге разговорились о Егоре, интересовались, почему он не ходит на танцы... такой, мол, молодой. Прошла неделя, потом вторая... и только к концу месяца Егор вышел на работу, все интересовались, где он был, почему так плохо выглядит, но он отмалчивался.

Прошел еще один месяц, и работники стали замечать, что Егор очень исхудал и был бледным. Ну тут девушки не выдержали и стали расспрашивать - что и как, может, что то нужно, но он отвечал, что все в порядке. На этом дело не закончилось, моя бабуля и ее подруги решили вечером за ним зайти и позвать его на танцы. Примерно в восемь вечера зашли за ним, дверь открыла тетка и сказала, что Егор никуда не пойдет, да и не пара он нам. Мы тогда этих слов не поняли. Уже на работе мы заметили, что Егор хромает, отработав смену, мы вместе с Егором отправились к дому. И тут он нам сказал одну фразу: "Девчонки, я завтра приду на работу и вам расскажу... сколько ведьм у вас в селе и с кем вы по-соседству живете". На следующее утро Егора мы не дождались. И вообще потом среди девиц бытовало мнение, что разодрали его ведьмы на шабаше, но кто он был на самом деле до сих пор неизвестно...

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:27
Вчера, 17:25 by Eco19Просмотров: 935Комментарии: 12
+9

Ключевые слова: Шабаш ведьмы Егор авторская история

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Комментарии

#1 написал: Marion Phauna
Вчера, 17:35
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (378|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 3 857
этот рассказ напомнил мне творческую (не из этого ресурса), где в семье младшего сына любили больше старшего, который в итоге свалил из семьи как перед слетом ведьм.

ну не знаю, может это даже не ведьмы, а просто полоумные бабки, которые довели парня.
Зарегистрирован: 2.01.2012
             
#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:44
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2836|-1)
Публикаций: 1 707
Комментариев: 11 032
Эх, жаль Егорку, видно подслушали его ведьмы, и чтобы не раскрыл парень тайну ведьм деревенских, растерзали на шабаше.) Мне история понравилась. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                               
#3 написал: Мария Сайгина
Вчера, 18:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 332
Так всё загадоШно. А где мистика, хочу мистику.
Зарегистрирован: 22.05.2017
 
#4 написал: Шерри
Вчера, 18:49
+3
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 118
Раз ему девки с работы не пара, значит сватали к богатым, девушкам. Может и сосватали к страшной, что он от переживаний похудел. А ведьмами всех подряд раньше со злости называли. Вспомните фильм " Иван Васильевич меняет профессию" "Да ты ведьма!!".
А шабаш, ну не как сюда не клеится. Шабаш это тайное место, о котором только нечесть и знает. Туда простой человек не попадет, а если вдруг и попадет, то живым не выбирится. А если он из них, то чего ему худеть то, на празднике, как никак был.
Зарегистрирован: 3.06.2019
#5 написал: Эмма Шульц
Вчера, 19:32
+4
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 171
Закрытым остается вопрос - на следующий день не дождались... а потом - он что, вообще пропал? Тогда почему не искали? Раньше это как-то не пускали на самотёк - что это значит - в советском трудовом коллективе на работу не вышел - искали бы, интересовались, профсоюз, партийная организация и прочее и прочее)) А если пропал и из дома, никому ничего не сказав, тогда милиция в помощь)) Как-то не совсем понятно, как такое событие могло пройти не замеченным...только девчонки между собой шу-шу. Не верится что-то
Зарегистрирован: 13.04.2018
#6 написал: Tigger power
Вчера, 20:02
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2223|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 599
Столько тайн и вопросов осталось, а Егорка жив или нет? Это самый главный, ведь ведьмы могут и не насмерть разодрать, на шабаше то - спину, к примеру, только поцарапать. Незаконченная история, мало фактов, но веет рассказками жуткими деревенскими, в ночи и у печи) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:07
+3
Группа: Комментаторы
Репутация: (1636|-1)
Публикаций: 80
Комментариев: 5 138
Цитата: Эмма Шульц
Как-то не совсем понятно, как такое событие могло пройти не замеченным...только девчонки между собой шу-шу.

Действительно. Если только ведьмы начальство оморочили. Был Егор, и нет его. И только девчонки помнят, но им никто не верит.
А если ведьмы в отделе кадров работали, то не только оморочили, но и докУменты ликвидировали)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#8 написал: Beautiful lady
Вчера, 20:12
+3
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 41
Странно что в Союзе,в 60-х годах, можно было несколько недель не ходить на работу...
Зарегистрирован: 28.06.2015
#9 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 21:31
+2
Группа: Посетители
Репутация: (207|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 696
Третью историю подряд уже читаю и понять ничего не могу. Женщин хоть начинай бояться, вон как раздирают в наше время. Одним отказал, а тут другие)) Звери прям))
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
#10 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 21:35
+4
Группа: Посетители
Репутация: (28|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 322
Может у Егора какая нибудь психическая болезнь была - отсюда и застенчивость, и прогулы,и слова его тетки о том, что он не чета девицам, да и его слова о ведьмах.
А исчез потому, что загремел в психиатрическую клинику.
Ну это все мои предположения...
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#11 написал: Шерри
Вчера, 21:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 118
Цитата: МертвецкиЖив
Третью историю подряд уже читаю и понять ничего не могу. Женщин хоть начинай бояться, вон как раздирают в наше время. Одним отказал, а тут другие)) Звери прям))

А то! Мы такие)) 92
Зарегистрирован: 3.06.2019
#12 написал: DRUID
Сегодня, 04:21
0
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Репутация: (207|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 107
Цитата: МертвецкиЖив
. Женщин хоть начинай бояться


Женщины страшные люди, 81 я сама их боюсь
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
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