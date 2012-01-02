Егорка

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 17:27

Eco19 Просмотров: 935 Комментарии: 12 +9 Вчера, 17:25 by

Произошло это еще в далеких 60-х годах. Эту историю рассказывала мне моя бабуля. Работала моя бабушка на заводе у нас в селе, и там произошла эта странная история. Работал в соседней смене мужичок, звали его Егор, очень видный был парень, девчонки не сводили с него глаз, но по своей скромности был очень молчалив и застенчив.По окончании рабочей смены моя бабуля отправилась домой с подругами. По дороге разговорились о Егоре, интересовались, почему он не ходит на танцы... такой, мол, молодой. Прошла неделя, потом вторая... и только к концу месяца Егор вышел на работу, все интересовались, где он был, почему так плохо выглядит, но он отмалчивался.Прошел еще один месяц, и работники стали замечать, что Егор очень исхудал и был бледным. Ну тут девушки не выдержали и стали расспрашивать - что и как, может, что то нужно, но он отвечал, что все в порядке. На этом дело не закончилось, моя бабуля и ее подруги решили вечером за ним зайти и позвать его на танцы. Примерно в восемь вечера зашли за ним, дверь открыла тетка и сказала, что Егор никуда не пойдет, да и не пара он нам. Мы тогда этих слов не поняли. Уже на работе мы заметили, что Егор хромает, отработав смену, мы вместе с Егором отправились к дому. И тут он нам сказал одну фразу: "Девчонки, я завтра приду на работу и вам расскажу... сколько ведьм у вас в селе и с кем вы по-соседству живете". На следующее утро Егора мы не дождались. И вообще потом среди девиц бытовало мнение, что разодрали его ведьмы на шабаше, но кто он был на самом деле до сих пор неизвестно...

Ключевые слова: Шабаш ведьмы Егор авторская история

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