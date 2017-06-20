Застрял навечно в своём сне.

Babuuka Просмотров: 534 Комментарии: 3 +10 Вчера, 12:10 by

Я, как обычно, провёл этот день в институте, а потом отдыхал у себя дома. Живу я со своей девушкой и нашей кошкой, которая зачастую ведёт себя очень спокойно, но не в эту ночь. Примерно в 23:30 мы легли на кровать, моя девушка заснула очень быстро, а мне понадобилось минут 15-20, чтоб мысли перестали идти бесконечным потоком, и сознание провалилось в небытие.Следующее, что я помню, так это огромное поле пшеницы и страх, который заставил меня просто бежать вперёд и не оглядываться. Чего я боялся и почему мне нельзя было оборачиваться? Так я бежал до изнеможения, пока всё же не решил повернуть голову, сзади я увидел 3 тёмные фигуры, которые стояли неподвижно, но стоило мне отвести свой взгляд, так они молниеносно сокращали дистанцию. Когда я повернул голову вновь ,то я увидел перед собой бледные лица, которые ухмылялись надо мной, зная, что я совсем беспомощен. Каждая фигура напоминала очень высокую девушку, которая прячет своё лицо за большой чёрной накидкой, держа в руке мёртвого младенца, который также прятал свой лик. Я не знаю, сколько мы простояли друг напротив друга, но в какой-то момент у меня начался дикий звон в ушах, будто кто-то специально скребёт чем-то о металл. Ещё немного и я бы сошёл с ума, но я закрыл глаза, надеясь, что всё исчезнет. Так всё и произошло, я открыл глаза и увидел белую комнату, в центре которой висела лампочка. В голове пробежала мысль, что этот ужас остался позади, но тут звон металла усилился, я понял, что они вновь стоят за мной и ждут, когда же я не выдержу и посмотрю на них. Я начал медленно оборачиваться, но тут что-то вытянуло меня из этого сна.Я очутился в своей кровати, моё тело было скованно, я не мог открыть даже свои глаза, не говоря уже о движении телом. Т.к. я испытывал уже сонный паралич, то примерный план действий я уже знал. В моей голове прошло минуты 3 в беспомощном состоянии, когда на деле секунд 5. Приоткрыв глаза, я окинул взглядом вид моей комнаты. Я встал и пошёл до кухни, чтоб нахлебаться воды, но, когда я вернулся обратно, то почувствовал на своей спине томный взгляд, такой же взгляд, я бросил на кровать. На ней не оказалось моей девушки, которая должна была сопеть рядом, дальше я проснулся вновь. Всё повторилось. Я снова лежал и ждал освобождения из своей тюрьмы, но лучше бы моё заключение длилось вечно, ведь открыв глаза, я смог увидеть дверной проём, а в нём сидящее нечто. Я начал бегать глазами и осматривать каждый уголок своей комнаты, как в руке этой «женщины» я увидел тельце своей кошки. Через мгновенье это нечто поползло в мою сторону, перебирая каждой своей конечностью, словно паук бросился в атаку на свою беспомощную жертву. Дальше я увидел только лицо, оно было набухшим, будто чей-то труп очень долго пролежал в воде, а затем я проснулся. Честно, я не помню, сколько раз мне понадобилось проснуться в своём сне, переживая ужасные параличи и ведения, чтоб окончательно проснуться наяву, но эта ночь навсегда осталась в моей памяти.

Ключевые слова: Сонный паралич сон во сне пробуждение авторская история

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