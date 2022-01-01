Дед Степан

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:26

Причина: Стилистика автора сохранена.

Uroboros Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:26 by

Историю эту я услышал от одного парня, с которым мы вместе лежали в психиатрической больнице, где я пытался воспользоваться шансом откосить от армии, а тот попал туда после неудавшейся попытки сами знаете чего. Парень, в общем, был неглупый и много интересного рассказывал, правда, несмотря на молодой возраст, выглядел плохо - лицо в морщинах, виски седые, взгляд усталый, затравленный какой-то, да и видно было, что с нервами у него не все в порядке. В разговоре со мной он неоднократно говорил, что человек он конченый, жить не хочет и чем раньше уйдет в мир иной, тем лучше для всех будет. Когда я попытался выяснить, что у него за проблемы (сначала думал, может, девушка бросила или на работе напряг), он и поведал мне свою историю. Далее рассказываю с его слов.Началось это все позапрошлым летом, когда запал я на девку одну. Да так, что думать кроме нее ни о чем не мог, и так и эдак к ней подойти пытался, но она на меня мало внимания обращала, а больше вокруг приятеля моего крутилась. Ну а чего - он и выше на голову целую и язык подвешен. У него, в отличие от меня, со слабым полом никогда проблем не было. Я их видеть вместе не мог и когда уже отчаялся совсем, решил к деду Степану обратиться. У нас в поселке его почему-то так все звали, но вообще он был довольно крепким мужиком лет 55 с густыми рыжими волосами и суровым взглядом. Сам не местный, раньше жил то ли в Магадане, то ли где-то в Якутии. Человек был почти непьющий, работал неплохо, жена у него была, лет на 10 его моложе, только в один день исчезла куда-то. Степан посокрушался, мол, что убежала с молодым, посочувствовали ему, а потом забыли как-то про все это. По правде сказать побаивались его - непонятный был мужик - башковитый, но себе на уме, с людьми в основном только по работе общался, а так в свободное время по лесам ходил, травы собирал, чаи какие-то… Не очень хорошая слава о нем ходила, за глаза многие колдуном называли, поэтому и решил к нему пойти за помощью.Иду к деду, деньги приготовил, коньяку бутылку захватил, закуски разные. Тот меня внимательно выслушал, угощение взял, а как деньги увидел - усмехнулся, сказал, что как время придет, я и так за все заплачу. С этого дня он начал со мной работать, заметил, что проблему мою решить нетрудно и первым делом нужно парня со свету сжить, а там и на девку можно такую порчу-оморочку наложить, что забудет обо всем, ни на кого смотреть не будет, а будет послушней и верней собаки. Только должен я его слушаться и во всем помогать. Посоветовал он дружку моему мертвеца в душу подселить, а для этого мертвая вода нужна. Научил меня дед, как ее достать, сказал какие заговоры говорить и велел нужного дня дожидаться.Как полнолуние настало, я ночью на кладбище за водой пошел. Страшно было с непривычки: темно, могилы вокруг, надгробий много, которые в темноте на людей похожи, да и Луна светит, боялся я как бы не увидел меня кто, а то и дело провалится, и с соседями потом объясняться бы пришлось. Но обошлось. Нашел могилу именную, свежую, ухоженную, около нее цветов много разных в вазочках как мне и нужно было. Достал я свой кувшинчик и начал воду из ваз в кувшин сливать, набрал пол-литра где-то, прочитал над ней заговор на подселение 13 раз. Утром Степану отнес, он еще что-то свое прочитал.Через пару дней я приятеля к себе пригласил. Посидели, поговорили, я его водой этой напоил. Стал ждать что будет. Неспокойно было как-то - грех все же, к тому же что, если чушь все это и не подействует ничего… Но и здесь мне повезло. Спустя время стал я замечать, что Дима (друг мой) изменился - похудел, мрачным каким-то стал, замкнутым, под глазами мешки. Не узнать, в общем, его стало. С каждым днем ему все хуже становилось, положили в районную больницу, так врачи только руками развели. Сказали, что нервное истощение и домой отправили. Под конец он совсем плохой стал - облысел, ходить уже не мог, тело свое грыз, чесалось видно что-то; страшно похудел, на живой скелет стал похож, ноги-руки тонкие как палочки; кусок ему в горло не лез, метался, кричал, что бесы вокруг, что мертвец его жрет изнутри. Через три дня после того, как я его последний раз проведал, он умер. В закрытом гробу хоронили. Односельчане решили, что с ума сошел. Жалко было Димку - молодой парень, 23 года всего. Но я так рассуждал, что раз задумал, то придется до конца дело довести - нет другого выхода.Через день после смерти Димы меня Степан позвал, сказал, что все идет как надо и «баба твоя с тобой скоро будет, с концами». Только для того, чтобы она бывшего забыла и меня полюбила нужно еще один обряд провести. Объяснил мне дед, что для того, чтобы все прошло как надо, нужна ее фотография и кровь того, кого она любит. И еще добавил, что в этот раз пойдет со мной, а то заговор этот мощный, и если неопытный будет читать, то может откат такой прилететь, что всю жизнь мучиться придется. По правде сказать, озадачило меня все это немного… Ну, с фотографией слава богу проблем не было, а вот кровь где взять… Родных ее я, ясное дело, трогать не собирался - не хватало мне еще проблем с ментами, от них в случае чего никакое колдовство не спасет. Но потом вспомнилось мне, что кот у нее есть, черно-белый такой, с пятнышками. Подобрала она его когда-то и с тех пор часто с ним везде ходила. В общем, любимое животное.Вообще я живность люблю, правда скотину забивать приходилось, поэтому кое-какой опыт имелся.Кот тот по сути уличным был, в теплую погоду по всему поселку бегал. И поймать его довольно просто оказалось. Поймал я кота, положил его в мешок, даже покормил немного, ведь в последний раз перед жертвоприношением, так сказать. Захватил я с собой все принадлежности, фотографию, кота в мешке. По дороге со Степаном встретились и вместе пошли на кладбище. На этот раз как-то поувереннее я себя чувствовал - все же не один да и не впервой уже… Минут через 20 дошли мы до кладбища. Я коту ножом горло перерезал - он быстро умер, не мучился, правда кровищи было… Степан свечу зажег, я ему фотографию дал. И пока кровь на землю стекала, он стал быстро свои черные обряды читать и так до тех пор пока свеча не выгорела, а с ней фотография…Ритуал тот на удивление быстро подействовал. Любимая моя вскоре сама начала со мной заигрывать. Прямо проходу мне не давала. Ну, я обрадовался, конечно. Предложил ей встречаться, жить вместе.Прошло так недели три, наверное. И вроде все хорошо стало, но только девушка моя постепенно начала меняться. И, пожалуй, не в лучшую сторону. До всех этих событий она бойкая была, раскованная. За словом в карман не полезет. А тут как будто подменили ее. Стала молчаливой, все время поддакивала, везде ходила за мной как хвостик. Оно, конечно, вроде чего хотел, того и получил, но только ощущение такое, что не с человеком живешь, а с куклой восковой. Короче говоря, подумал я немного и решил к деду Степану опять пойти и сказать ему, чтобы вернул все как было. Только тот меня слушать не стал - зыркнул глазами, зло усмехнулся, захохотал как-то странно; заявил, что я дуралей и баклан, что дела так не делаются и за оскорбление высших сил и его лично непременно ко мне придет расплата.В общем, ушел я ни с чем. После такого приема сходил на всякий случай в церковь, помолился. И решил, что если уж ничего изменить нельзя, то придется жил как жил, что сделаешь… Да только оно по-другому все вышло.Возвращаюсь я как-то вечером с работы, а вокруг дома моего толпа, врачи, скорая стоит. Оказалось, что пока меня не было Катя (девушка моя) случайно уксус выпила. Кричала так, что на соседней улице было слышно, откачать не удалось, так и умерла в мучениях. Соседи опять на несчастный случай все списали, посудачили неделю-другую, посочувствовали мне, да и утихло все как-то. Со стороны полиции опять же вопросов ко мне никаких не было - да и какие могли быть вопросы - сверхъестественные силы улик и отпечатков пальцев не оставляют. Только я уж понял, что без колдуна тут дело не обошлось. После раздумий решил сходить к нему, в глаза так сказать посмотреть, безделушки всякие взял - вдруг откупиться удастся. Только оказалось, что он уж с неделю как уехал куда-то, а куда - никто не знает. Помаялся я какое-то время да тоже решил уехать - дед так и не появился, а с родным местом меня ничего больше не связывало - негатив один, смерти и страдания.Переехал я в город, снял квартиру, на работу устроился. Но, несмотря на это, жизнь как-то разом под откос пошла. Каждую ночь меня стали мучить кошмары - видел во сне деда Степана - как он сидел в какой-то юрте, тыкал пальцем в мой портрет и, оскалив зубы, пронзительно хохотал. Делать ничего не хотелось, как будто ушла все энергия куда-то, на работу из последних сил ходил, да и то нерегулярно, из-за чего меня в конце концов и уволили. Голова порой стала болеть так, что хотелось выть и на стенку лезть. Мысли депрессивные начали одолевать, жить не хотелось, аппетит пропал. Похудел я килограммов на 10, наверное. Плюс ко всему и седеть начал. В общем, таким макаром и оказался я в учреждении.Откосить от армии мне все же не удалось. Видно, симулировал недостаточно талантливо (а мне еще в детстве говорили, что я врать не умею). Пришлось-таки отдать долг Родине. А парня того я после больницы больше не видел. Так и не знаю, где он и что с ним. Да и не особо хочу знать, честно говоря.

Ключевые слова: Колдовство порча мистика расплата авторская история

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