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Заброшки


Заброшки

Заброшенные школы и университеты по всему миру

В мире насчитывается несколько десятков тысяч заброшенных учебных заведений. Все они были покинуты по разным причинам – пожары, недостаток финансирования, отсутствие учащихся. Представляем вам подборку драматичных фотографий заброшенных учебных заведений со всего мира

Проекторная комната университета в Бельгии
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Заброшенная школа Eastmoor Reformatory, Великобритания
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Журналы 60-х годов в заброшенной школе Истмора
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Руины школы Economics Vocational, Тайвань
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Библиотека школы Economics Vocational, Тайвань
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Бывший спорт зал в Припяти, Украина
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Граффити в заброшенной школе Берлина
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Спортзал Школы в Ист Либерти, Питтсбург
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Заброшенная сельская школа в Смитфилде, Вирджиния, США
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Внутри школы в Смитфилде
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Государственная школа в Мэриленде
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Государственный университет в штате Мэриленд. Закрыт в 2009 году
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Школа для девочек в Великобритании
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Заброшенное здание Школы и Больницы Мэнсфилд - учреждение для умственно отсталых детей, расположенна в Мансфилде, штат Коннектикут
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Заброшенный школьный бассейн, Лидс, Англия
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Золотой рояль в заброшенной школе в Гэри, Индиана
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Спортзал
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Актовый зал средней школы Бейнбридж в штате Мэриленд
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Учебная аудитория
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Разрушающийся спортзал
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Гниющие школьные автобусы
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Школа в Детройте
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Лучи солнца пробиваются в бывший учебный класс
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Библиотека заброшеной школы в Детройте. В 1987 году в здании произошел пожар.
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Проэкторная комната в университете, Бельгия
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Библиотека в университете Urbex, Бельгия
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Престонская Школа Промышленности, также известная как Замок Престон, Калифорния. Заброшен в 1960 году
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Общежитие в Престонской Школе Промышленности
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Актовый зал в школе Техаса
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Покрытые плесенью книги в школьной библиотеке
http://fishki.net/picsw/052013/20/post_anti/univer/32.jpeg



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Сегодня, 22:18 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 0
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Ключевые слова: Школа университет класс аудитория заброшка.

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