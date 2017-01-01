Заброшенные школы и университеты по всему миру

Летяга Просмотров: 26 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:18 by

В мире насчитывается несколько десятков тысяч заброшенных учебных заведений. Все они были покинуты по разным причинам – пожары, недостаток финансирования, отсутствие учащихся. Представляем вам подборку драматичных фотографий заброшенных учебных заведений со всего мираПроекторная комната университета в БельгииЗаброшенная школа Eastmoor Reformatory, ВеликобританияЖурналы 60-х годов в заброшенной школе ИстмораРуины школы Economics Vocational, ТайваньБиблиотека школы Economics Vocational, ТайваньБывший спорт зал в Припяти, УкраинаГраффити в заброшенной школе БерлинаСпортзал Школы в Ист Либерти, ПиттсбургЗаброшенная сельская школа в Смитфилде, Вирджиния, СШАВнутри школы в СмитфилдеГосударственная школа в МэрилендеГосударственный университет в штате Мэриленд. Закрыт в 2009 годуШкола для девочек в ВеликобританииЗаброшенное здание Школы и Больницы Мэнсфилд - учреждение для умственно отсталых детей, расположенна в Мансфилде, штат КоннектикутЗаброшенный школьный бассейн, Лидс, АнглияЗолотой рояль в заброшенной школе в Гэри, ИндианаСпортзалАктовый зал средней школы Бейнбридж в штате МэрилендУчебная аудиторияРазрушающийся спортзалГниющие школьные автобусыШкола в ДетройтеЛучи солнца пробиваются в бывший учебный классБиблиотека заброшеной школы в Детройте. В 1987 году в здании произошел пожар.Проэкторная комната в университете, БельгияБиблиотека в университете Urbex, БельгияПрестонская Школа Промышленности, также известная как Замок Престон, Калифорния. Заброшен в 1960 годуОбщежитие в Престонской Школе ПромышленностиАктовый зал в школе ТехасаПокрытые плесенью книги в школьной библиотекеАвтор неизвестен

Ключевые слова: Школа университет класс аудитория заброшка.

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