Заброшенные школы и университеты по всему миру

Заброшенные школы и университеты по всему мируВ мире насчитывается несколько десятков тысяч заброшенных учебных заведений. Все они были покинуты по разным причинам – пожары, недостаток финансирования, отсутствие учащихся. Представляем вам подборку драматичных фотографий заброшенных учебных заведений со всего мира
Проекторная комната университета в Бельгии
Заброшенная школа Eastmoor Reformatory, Великобритания
Журналы 60-х годов в заброшенной школе Истмора
Руины школы Economics Vocational, Тайвань
Библиотека школы Economics Vocational, Тайвань
Бывший спорт зал в Припяти, Украина
Граффити в заброшенной школе Берлина
Спортзал Школы в Ист Либерти, Питтсбург
Заброшенная сельская школа в Смитфилде, Вирджиния, США
Внутри школы в Смитфилде
Государственная школа в Мэриленде
Государственный университет в штате Мэриленд. Закрыт в 2009 году
Школа для девочек в Великобритании
Заброшенное здание Школы и Больницы Мэнсфилд - учреждение для умственно отсталых детей, расположенна в Мансфилде, штат Коннектикут
Заброшенный школьный бассейн, Лидс, Англия
Золотой рояль в заброшенной школе в Гэри, Индиана
Спортзал
Актовый зал средней школы Бейнбридж в штате Мэриленд
Учебная аудитория
Разрушающийся спортзал
Гниющие школьные автобусы
Школа в Детройте
Лучи солнца пробиваются в бывший учебный класс
Библиотека заброшеной школы в Детройте. В 1987 году в здании произошел пожар.
Проэкторная комната в университете, Бельгия
Библиотека в университете Urbex, Бельгия
Престонская Школа Промышленности, также известная как Замок Престон, Калифорния. Заброшен в 1960 году
Общежитие в Престонской Школе Промышленности
Актовый зал в школе Техаса
Покрытые плесенью книги в школьной библиотеке
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Сегодня, 22:18 by ЛетягаПросмотров: 26Комментарии: 0
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