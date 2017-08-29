Шахта лифта

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

СемаSlipster Просмотров: 632 Комментарии: 8 +4 Вчера, 16:43 by

А помните, что когда то в детстве мы любили разные страшные истории и легенды? Как мы в лагерях любили их по ночам рассказывать и слушали эти «сказки» с замиранием сердца. Я вам расскажу про одного знакомого моего, которого звали Антон.Я помню, как Тоша любил всякие легенды и страшные рассказы, но никогда в них не верил. Он отвечал, что это всё неправда, обман, сказка и т.д. И как-то в загородном лагере он услышал от ребят новую историю про шахту лифта. В ней рассказывалось о том, как когда-то в обычном доме оборвалась кабинка лифта с мужчиной, который находился внутри. Он погиб сразу, разбившись внизу. Теперь в этой шахте вечно слышат стоны, дыхание, скрипы. Там падают кабинки, и гибнут люди. Те, кто оставались живыми, рассказывали, что в лифте они слышали дыхание и скрипы, а затем жуткий треск, после чего кабинка падала вниз. Не успевали поставить новую кабинку, как вскоре она снова обрывалась. Жильцы в страхе перестали пользоваться лифтом вообще. Однако всё равно проходя мимо лифта, слышали люди стоны, такие жалобные, что просто сердцу больно становилось. Конечно же, и милицию вызывали, но в шахте ничего и никого не было. Священника также вызывали, но даже когда всё там освятили, лифт всё равно обрывался и стоны продолжались. Люди думают, что это мужчина, который оборвался первый, стонет, и его призрак там мучается и всё устраивает.Тоша в эту историю, конечно же, не поверил и захотел всё проверить сам. Разузнал он где этот дом, подъезд и конечно тот самый злополучный лифт. Мальчишки лишь посмеивались над ним, мол, правда ли он собрался туда идти? « Конечно», - гордо отвечал он, - «там ничего нет и всё это сказки».Приехав через неделю с лагеря, мальчик на следующий решил отправиться в тот самый подъезд. Чтобы не было скучно, Антон позвал своего друга Стаса за компанию с собой. Ребята взяли фонарики, карманные ножики, перекусить чего, сложили всё это в рюкзак и отправились искать приключения в этот подъезд. Ехать им было нужно в другой конец города, поэтому к месту они добрались к 14 часам.- Ты уверен, что всё это брехня на счёт лифта и призрака в нём? - спросил уже около входа в подъезд Стас у Антона.- Конечно уверен, просто проверим, что это самый обычный подъезд и всё, - улыбнулся Антон в ответ Стасу.На первом этаже мальчики стояли уже перед лифтом. Была полная тишина, шума не слышно нигде, стонов в лифте тоже.-Давай сделаем вот что, - начал командовать Антон, – я поеду на 12 этаж на лифте, а ты пойдёшь лестницей.-Эй, так нечестно, я тоже хочу поехать на лифте! - возмущённо заговорил Стас.-Ладно, давай я на лифте один поднимусь, а уже вниз я лестницей, а ты на лифте, хорошо?-Ладно, хорошо, - согласился Стасик и побежал по лестнице наверх.Когда Стас поднялся, лифт ещё не приехал. Он сильно начал нервничать, ведь лифт уже должен был приехать. Спустя две минуты, когда Стас собирался уже звонить другу и бежать звать помощь, как лифт, наконец-таки приехал.- Какого фига тебя так долго не было? - начал отчитывать Стас Антона.- Понимаешь, - начал говорить Антон, не выходя из лифта, - я в лифте и попрыгал, немного, и кнопку стоп нажимал, и сидел немного, ничего не было, ни скрипов, ни стонов. В общем, не рассказ, а полная...Не успел мальчик договорить, как раздался жуткий треск, и оборвался трос в лифте, и мальчик полетел вниз вместе с кабинкой. Закричав на весь подъезд страшным воплем, Стас кинулся на первый этаж по лестнице, на ходу вытирая слёзы. Спустившись на первый этаж, Стас вызвал скорую и с трудом смог им рассказать, что случилось. Врачи достали Антона из шахты. Он был в очень тяжёлом состоянии и с трудом дышал. У него было сломано несколько костей. Стас захотел поехать на скорой вместе с другом в больницу и когда он уже выходил из подъезда, то услышал скрежет в шахте и стон. Громкий, протяжный и мучительный стон.До следующего утра Антон не дожил. Он ночью скончался от серьёзных травм. Ему было всего 14 лет… Сейчас ему бы было уже 27. Стас после этого случая вообще перестал со всеми общаться и ходит бледный до сих пор. Шахту закрыли, люди пользуются только лестницей, однако иногда они всё ещё слышат стоны в шахте.

Ключевые слова: Лифт история падение авторская история

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