Последняя годовщина

JenniDun Просмотров: 1 153 Комментарии: 3 +18 Вчера, 15:07 by

Чудесное было предложение - отправиться отпраздновать годовщину свадьбы со своими друзьями, семейной парой Ритой и Олегом, в солнечные майские выходные, в одну из отдаленных деревень нашей необъятной родины. Дни уже стояли солнечные и теплые, дорога была не близкая, но мы любили путешествовать, пейзажи по пути открывались самые живописные: бескрайние луга, лесные опушки вдалеке, небо, облака причудливых форм. Впереди было несколько счастливых дней отдыха на природе, вдалеке от городского шума, пыли, незамолкающих телефонных звонков. Таким образом выбраться получалось крайне редко, так что мы были в сладком предвкушении и напланировали себе насыщенный досуг с рыбалкой, шашлыками, вечерними посиделками у костра…Расстояние от нашего города до места назначения составляло 360 км, деревня эта была самой настоящей, до районного центра было километров семьдесят. Представляла она собой очень длинную улицу, в низине, между двух холмов. Старенькие, но аккуратные домики стояли по обе стороны дороги, которая существовала, казалось, только благодаря повозкам с лошадьми, которых имелось несколько на всю деревню, они помогали обеспечивать нужды местных жителей несколько раз в неделю. Местными жителями, в основном, были пенсионеры, некоторые из домов уже пустовали, и сиротливо выглядывали из зарослей высокой травы и бурьяна, жилые домики явственно выделились ухоженными полисадниками и красочными клумбами.Дом, в который мы направлялись, принадлежал семье Олега уже несколько поколений, когда-то в нем проживали его бабушка и дедушка, позже-же родители старались сохранить его для себя и детей как дачу, место отдыха. Дом бревенчатый, добротный, с резными наличниками, когда-то его ставил лучший плотник этого поселения. Месторасположение тоже было самое выгодное, с одной стороны выход к реке, прямо через огород, с другой стороны – выход к опушке, колодец располагался в 10 шагах от ворот. В общем, место, совершенно волшебное для нас.С ребятами мы дружим с детства и стараемся видеться по значимым датам, потому как ритм жизни уже не позволяет часто видеться. Встретиться мы должны были уже у дома, дорогу мы хорошо знали. По прибытии мы разгрузили привезенные необходимые вещи и продукты, и девочки начали с наведения некоего порядка и уюта в доме, а мальчики готовили двор к вечерним посиделкам у костра. Закатное солнышко уже забирало с собой остатки дня, как у нас все было готово к вечернему костру…Вечер был прекрасен, такое глубокое синее небо, усыпанное миллионами и миллионами звезд, если смотреть в него долго, создается впечатление, что вот-вот упадешь в него, вопреки законам притяжения ... Языки пламени костра на фоне черно-бриллиантового от звезд неба тепло освещали нас, создавая уют и неповторимую атмосферу. После ужина, как полагается, настало время для историй, и первыми были ребята…По обыкновению, сначала мы делились друг с другом глобальными новостями, произошедшими с нами за время, которое мы не виделись, самым основным и важным, однако сегодня Олег начал с рассказа о том, как они добирались в этот раз до деревни, и что с ними произошла странная история, далее с его слов.Мы планировали выехать пораньше сегодня, чтобы успеть заехать в магазин и докупить необходимое, несмотря на прогноз погоды, обещающий ясное небо, погода хмурилась, а когда мы отправились в дорогу, и вовсе началась гроза, сопровождающаяся сильным ливнем. День, внезапно, за несколько минут превратился в ночь, мы не стали останавливаться, надеялись, что данное явление носит локальный характер и скоро закончится, но за 2 часа пути погода не менялась, всю дорогу мы ехали сбавив скорость, осторожно, ибо дождь стоял просто стеной, а потоки воды на лобовом стекле иногда слепили, отражая в себе вспышки молний.И вот остается нам совсем небольшое расстояние, когда мы свернули с шоссе на пустынную дорогу, вдоль которой до самой нашей деревни нет ни одного населенного пункта, и я решил поднажать на педаль газа, чтобы быстрее оказаться на месте, как вдруг нечто ударилось об машину, ее повело, и мы затормозили на обочине. Это не было что-то маленькое, это было похоже на сильный поток встречного ветра, или что-то крупное, но я могу поклясться, что ничего не видел! Рита заставила меня выйти и оглядеть вокруг, чтобы убедиться в том, что мы никого не сбили (хотя представить, что в таком месте, в такую погоду, на этой дороге мог оказаться человек или животное было невообразимо). Я вышел, дождь лил стеной, небольшой кусок земли освещал лишь свет фар нашего автомобиля, дождь громко колотил по кузову машины и асфальту, я постарался прислушаться, ибо разглядеть что-то получалось плохо. На расстоянии в метрах десяти от меня мне послышался плачь , скорее даже, надрывное рыдание…Я не был уверен, но идти и проверять сильного желания не было, я уже насквозь промок , меня можно было выжимать вместе с одеждой. Я списал все на звон в ушах от происходящего вокруг, вернулся в машину, и был сильно удивлен, когда обнаружил ,что Риты нет. Вариантов у меня не осталось, и я пошел искать ее, прихватив с собой брелок-фонарик, от него, конечно, не было особенной пользы в таких погодных условиях, но с его помощью можно было хотя-бы не споткнуться.Я направился в сторону слышавшихся мне звуков, на обочину, в сторону оврага, и, зацепившись за что-то, похожее на крупный валун (фонарик не спас), полетел вниз. Очнулся я от ощущения обжигающей боли в щиколотке, насквозь мокрый, вокруг так же шел дождь стеной, я прислушался, нет-ли рядом кого, кроме шума дождя, ветра и грозы я ничего не расслышал. Фонарик-брелок мой был безвозвратно утерян, и обратно к машине я возвращался на ощупь. Машина стояла заведенная, фары давали небольшой круг света, и каково же было мое удивление, когда из машины послышался голос Риты. Она кричала, ругалась и говорила, что я до смерти ее напугал, что вышел из машины и пропал. Пока мы выясняли отношения, небо прояснилось, дождь утих, и на улице посветлело, это позволило нам немного успокоиться и продолжить путь, оставалось совсем недолго. Через пару километров дорога стала совсем сухая, что подняло нам настроение, ведь это означало, что планы наши не расстроятся. Далее, до места мы добрались без приключений.Весь рассказ Олега мы слушали молча, открыв рот, потому что дорога, сворачивающая с шоссе в сторону деревни, одна, альтернативы ей нет, и мы тоже добирались этим же путем, однако не то, что ливня, даже пасмурного неба не было. В повествовании наш друг был эмоционален, мы решили, что зададим все вопросы после. Как только Олег заканчивал говорить, на пороге двора мы увидели мужчину, (надо отметить, что возник он непонятно как, ни звука, ни шороха не издав, что было крайне трудно, учитывая тяжелые деревянные ворота, не открыв которые во двор не попасть), он был лет пятидесяти по виду, одет просто, по-деревенски, в руках держал трость, приветливо улыбался и молчал. Мы, еще сидя с открытыми ртами от услышанного, немного «зависли», так в тишине прошли еще несколько минут, пока Рита не подбежала к гостю, чтобы уточнить цель его визита, тот что-то шепнул ей на ухо, и продолжал, безмолвно улыбаясь, смотреть на нас. Лицо моей подруги выражало грусть и непонимание, она вернулась к костру, молча обняв своего мужа, так же, что-то на ухо ему сказала. Пока все мы отвлеклись, чудаковатый гость исчез, так же не издав ни шороха. Странная и непонятная тишина повисла в воздухе, в голове каруселью прокручивались все возникшие вопросы, было ясно только то, что нам абсолютно точно есть, что обсудить этим вечером, но к нашему изумлению, Олег поднялся, и с нескрываемым беспокойстве в голосе, заявил вдруг, что им с женой нужно будет нас покинуть на некоторое время, чтобы помочь соседу, которого они, яко-бы, хорошо знали с детства (такой информацией я не владела, мне показалось это странным). На наши уговоры взять нас с собой, чтобы справиться быстрее, или заняться этим вопросом по утру, на свежую голову и по светлу, Рита категорически отказалась, они еще раз пообещали вернуться как можно скорее, и вышли за ворота.Сначала мы с мужем думали, что дождемся ребят у костра, но просидев так около двух часов, отправились спать. Утро началось не с кофе, а с громких криков моего мужа, который во весь голос выкрикивал ругательства, где-то у ворот, со стороны улицы. Я, осмотревшись, поняла, что спальным местом этой ночью воспользовались только мы с мужем, вторая кровать в углу комнаты так и стояла, аккуратно заправлена, со стопочкой белья, которое мы с Ритой приготовили с вечера. Накинув легкую куртку поверх пижамы, я вышла во двор, там все было так, как оставалось вечером: потухший уже мангал, лавочка и два раскладных стула рядом, посуда на четыре персоны на низеньком самодельном столике. Когда я вышла за ворота, то обомлела от увиденного… У ворот был припаркован наш автомобиль, а вот машины ребят видно не было, на месте их машины осталась выжженная трава, будто кто прямо по периметру автомобиля пролил розжигом и подпалил траву, такого я еще не видела. Муж мой сыпал ругательствами в адрес ребят, которые, по непонятным причинам (даже если случилось что, то можно и предупредить) сели и уехали, и, по всей видимости, еще ночью, так как в дом никто кроме нас не заходил.Злость и непонимание вызывала так же выжженная трава, недалеко от машины, на ум никак не приходило, кто из местных бабушек-одуванчиков или дедушек-беседушек мог такое сотворить. Было непонятно и то, как это хозяева дома уехали, оставив все «на распашку», мы дружим и доверяем, конечно, друг другу, но вот ключей от дома не имели, и сейчас никак не могли сообразить, как же нам теперь уехать, оставив дом открытым. Мы постучались еще в два ближайших соседских жилых дома, те, кто открыли, сказали, что ребят не видели, о помощи не просили, и всю ночь было тихо, ни проезжающей машины, ни разговоров на улице слышно не было. Конечно, этот обход только добавил вопросов, от которых «взрывался мозг», в памяти еще остались события прошлого вечера, мы с мужем смотрели друг на друга молча, но у каждого из нас голова «взрывалась вопросами».Мы выехали ближе к обеду, предварительно все приведя в порядок, и прикрыв (на сколько это было возможно), решили, что ближе к райцентру сотовый начнет ловить, и мы сможем связаться с ребятами. В душе оставался нехороший осадок, ехали мы молча, вдруг телефон мужа ,поймав связь, начал разрываться сообщениями, спустя какое-то время и мой телефон начал оповещать о поступивших сообщениях, их содержание повергло нас в шок.Сообщения были от Риты, датированы ВЧЕРАШНИМ днем, т.е это было время, в которое мы уже добирались в деревню, и связь, возможно, уже пропала. В содержание текста поверить было трудно, там подруга писала, что не может дозвониться, и что они попали в аварию, она не может найти своего мужа, рядом никого, ее зажало в машине, и она не может выбраться. Впервые в жизни мне всем сердцем хотелось верить в некий «дурацкий» розыгрыш, в глубине души осознавая, что это совсем не похоже на Риту. Сердце бешено колотилось, к горлу подкатывал ком, откуда-то изнутри, мурашки покрыли кожу, страх сковал тело и мысли, нужно было немедленно что-то предпринять, но мысли в голове путались. Нами было принято решение поехать по маршруту, по которому ребята должны были отправиться в деревню, попутно обзванивая общих знакомых, и пока я не слышала подтверждения страшного, я все еще надеялась на что-то, трудно описать, наверное, на чудо.Мы ехали медленно, всматриваясь по сторонам, по обочине дороги, и спустя некоторое время мой телефон зазвонил, абонент был неизвестен. Я услышала в трубке незнакомый мужской голос, внутри все задрожало, предчувствуя неприятный разговор. Мужчина представился сотрудником полиции соседней области, далее, с его слов было понятно, что они прибыли на место аварии, произошедшей прошлым днем, на скоростной трассе. На месте происшествия было установлено, что авария произошла в результате лобового столкновения на большой скорости двух автомобилей, в результате чего, четыре человека погибли на месте, и одна девушка госпитализирована в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции не смогли дозвониться сразу по самым последним исходящим номерам (нашим), и сейчас просят явиться в отделение.Положив трубку, я сухо изложила услышанное мужу, пожалуй, мое состояние можно было описать как оцепенение. Всю дорогу до отделения мы ехали молча, в голове я пыталась сложить все события в одну цепочку, но у меня не получалось, мысли путались, и многое не поддавалось объяснению: по словам правоохранителей авария произошла вчера днем, т.е до нашей встречи в деревне, и я, простите, была не одна, мы были с мужем вдвоем, и ребят мы видели и слышали тоже оба. Что это? Массовая галлюцинация? Я чувствовала, что не готова услышать то, что нам сейчас расскажут. Мы пробыли в отделении около часа, все самое страшное подтвердилось, по вещам и документа было ясно, что ребята разбились, Олега не стало, а Рита находится в реанимации, в тяжелом состоянии…Моя подруга выжила и, после долгой и сложной реабилитации, вернулась к относительно нормальной жизни. Все ушибы и переломы зажили, а вот память пострадала, Рита вспоминает прошлое «всплывающими» картинками, саму аварию она не помнит, и как они могли оказаться на той дороге - тоже, однако, в ее памяти есть четкий фрагмент о ночной дороге в сильный дождь, когда Олег выходил из машины осмотреться, и долго не возвращался. Она помнит сильный страх, и биение сердца, от которого закладывало в ушах. Каждый раз, когда она заводит разговор на эту тему, мне хочется провалиться сквозь землю, и я стараюсь сменить тему. Всю «эту» историю я уже слышала, хоть и объяснить это невозможно, вспоминать ту ситуацию очень страшно, с мужем мы лишь раз пытались разобрать ту ситуацию и хоть как-то объяснить ее для самих себя, потерпев фиаско, к этой теме мы больше не возвращались, никогда. Это очень страшное событие, боль от которого живет внутри, окутанное кошмаром произошедшего накануне события, которое так и не нашло объяснения.

Ключевые слова: Деревня дорога гроза авария авторская история

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