" Я ляжу з краю"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:34

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сабелька Просмотров: 314 Комментарии: 4 +8 Вчера, 19:34 by

Это случилось со мной в конце 90-х. На меня положил глаз один залётный бизнес- воротила тех времён, звезда рынка Сева. Действовал настойчиво, упрямо и нагло. Он был старше меня на 11 лет, имел гражданскую жену из местных, бизнес-леди, заметно старше его.Сразу скажу, никакого интима с Севой у меня не было. Чувства и желания его были безответные. Во-первых, я была уже замужем. А во-вторых, у меня, как выразилась по моему поводу одна замечательная дама на этом сайте, был не закрыт гештальт по прекрасному юноше, которого я оставила за год до того, и это было очень- очень грустно.Сева был знаком с моим мужем и, увидев нас однажды, предложил ему дело на очень выгодных условиях. Меня он тоже пристроил на лето, поближе к себе. Наладил поставку велосипедов "Таир" из Йошкар-Олы, выделил отличное место в центре рынка и поставил меня на продажу. Даже снял полуминутный ролик, используя мою счастливую внешность, где я, в красном сарафане, рекламирую красные велосипеды, и запустил его на местном телевидении.Целое лето я торговала на рынке, торговля шла бойко. Жизнь закипела. Сева стал появляться у нас часто. Мы познакомились с его женой, общались семьями. Как- то в разговоре она призналась, что уже много лет не может забеременеть и очень страдает по этому поводу.Лето кончалось, мои продажи сошли на нет. Сева предложил было новый товар, но близился учебный год, а я, на минуточку, была преподавателем в "обычной жизни". Гримаса эпохи.Я имела -и имею сейчас- счастливую особенность: я не догадываюсь, если кому- то нравлюсь. Это так удобно! Может, из-за плохого зрения не замечаю пронзительных взглядов, а может, просто предпочитаю не заморачиваться этим вопросом. Но если мне прямо не сказать или не написать большими буквами на асфальте, то все старания будут мимо кассы. Так было и в случае с Севой. Я даже не задумывалась, почему в нашей жизни его стало так много. Но вскоре, выходя с работы, я увидела Севу, ожидающего меня. От него я узнала, что имеют место быть глубокие чувства, если я разведусь, мы с ним уедем в Київ, у нас будут дети и бла- бла- бла... Одним словом, "нэ можу жыты бэз тэбэ".Он очень меня напугал и расстроил. Я не хотела огорчать мужа. Муж - интеллигент старой закалки, в его семье даже слово "дурак" не произносилось. Столкнуть его в конфликте с быдловатым Севой для меня представлялось катастрофой. Сева выслушал мой ответ с каменным лицом и сказал: "Всэ одно не видступлю".Этот разговор я утаила от мужа. Утаить - не значит обмануть. Но груз уже повис на мне камнем, я чувствовала себя заговорщицей и понятия не имела, что мне со всем этим делать.Апофигеем отношений с Севой стал день моего рождения, в последние дни осени. Гостей не собирали, я не очень хорошо себя чувствовала и пребывала в лёгкой депрессии. В 11 ночи Сева без объявления войны (мобильников тогда не было) завалился к нам домой, пьяный в кал, с цветами и бутылкой, свалился в кресло, едва не задавив кошку, и шумно потребовал "налыты каву". Я пришла в ужас, ожидая скандала и помня его слова, звучащие, как угроза: "Я всэ скажу ёму сам и забэру тэбэ".. Но на мое счастье, Сева был недолго, выпил свой кофе и свалил.Я очень долго не могла уснуть. И вот среди ночи вдруг слышу, как кто- то шебуршит ключом в замке. Хочу разбудить мужа, но от страха не могу сказать ни слова. В комнату входит Сева, а на груди у него шмайссер. И он так страшно шукает глазами по углам, а глаза буквально огнем горят. Смотрю - а по углам, то тут то там, появляются огромные крысы, и лица у них какие- то человеческие, и Сева стреляет в них короткими очередями. А муж спит себе. Я тоже лежу и не могу пошевелиться, только глазами вращаю в ужасе. Мы спали - как и сейчас - на огромной квадратной кровати. "Миста хватит усим. Я ляжу з краю", - говорит Сева, раздевается - совсем- и ложится со мной рядом с другого края. Автомат кладет рядом у подушки. Я в ужасе! Я не хочу этого. А главное, муж рядом! Он сейчас проснется! Сева очень крупный, он вдавливает меня в кровать, я пытаюсь заорать, а он закрывает мне рот ладонью. Я не могу дышать. Даже мычать не могу. Севе легко удалось сконнектиться со мной, кровать уже ходит ходуном, а муж лежит спиной к нам. И я не понимаю, жив он или нет!!! Наверное, Сева убил меня на некоторое время или я потеряла сознание...Я очнулась от удушающего запаха сигаретного дыма. Сева курил в кресле. Я посмотрела на розы, которые он принес вечером, а цветки на глазах увеличиваются, раскрываются, увядают, и вызревают и раскрываются новые бутоны. И все это шевелится и перетекает одно в другое, быстро и плавно, как в калейдоскопе. "У нас будет сын", - говорит Сева, потом берёт розы и начинает пожирать их, а бутоны размножаются прямо во рту, и кровь хлещет из Севиной пасти. И тут я понимаю, что сплю. Но не могу проснуться. Начинаю мычать, чтоб муж услышал и разбудил меня.На следующий день после своего дня рождения я узнала, что беременна. У меня родился сын. И лежала я в одной палате с - угадайте кем? С Севиной женой! Его жене на тот момент было за 40, это был ее первая беременность. И она тоже родила сына через несколько дней после меня. Потом они уехали в Киев. Такой вот щаслывый кинэц.Очень надеюсь, что с пацаном сейчас все нормально.

Ключевые слова: Друг торговля сын авторская история

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