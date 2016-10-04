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Истории из жизни

Аста

Моя троюродная сестра (её бабушка сестра моей бабушки) рассказывала:

Через пару месяцев после смерти бабушки, она – бабушка, начала мне сниться. И вот, снится мне какой-либо сон. В какой-то момент сон "останавливается", будто нажали на стоп-кадр. Откуда ни возьмись, образовывается бабушка и требует, чтоб я отдала ей Асту (Аста – это беспородная собака, которую после смерти бабушки забрала себе её внучка, т.е. рассказчица). А я объясняю, что собака живая, как я её отдам, не могу ж я убить её из-за прихоти умершего человека. Прошу, чтоб подождала, ведь собака старая, сама помрет. Бабушка злилась и уходила. И дальше продолжался сон, будто отключили стоп-кадр.

Так повторялось не один раз. На протяжении полугода и почти каждый день бабушка приходила, вернее, врывалась в мои сны, просила, а на отказ обижалась, а то и ругалась, и уходила. И вот в какой-то момент мне это надоело, я начала ругаться на неё матом сама, чтоб не ходила. И бабушка перестала приходить.

Прошло месяца полтора-два, и однажды Аста не проснулась. Увезли на кладбище для животных (есть у нас в городе такое, не официальное, но там даже памятники настоящие, как у людей встречаются) и закопали.

А еще через месяцок мы с мамой на могилку к бабушке поехали прибраться. Смотрю, а рядом с могилой из-под земли что-то торчит. Я ковырнула и обомлела, это ж ошейник Асты, который мы еще месяц назад потеряли, причем где-то дома, потому что собрались как-то на прогулку и не нашли ошейник, пришлось ремень перепрофилировать на это дело, хотели на следующий день новый купить, да не понадобилось, собаки не стало.

Тут мама говорит: «Закопай назад, мне, говорит, бабушка долго снилась, просила, чтоб ошейник Асты привезла ей на могилку и прикопала. Я не соглашалась долго. В итоге сделала так, как она просила, увезла ей ошейник собаки. Потом только, когда Аста на следующее утро не проснулась, поняла для чего».

Может, просто так совпало, и мистики тут нет. Но сестра и её мать уверены, что собаку хозяйка забрала, хотя при жизни бабка врединой не была, и в «магию» не верила. Скучала, видимо.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 23:25 by Скептик 2012Просмотров: 234Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Аста собака сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Befana
Вчера, 23:48
+2
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Публикаций: 5
Комментариев: 46
+ Вспомнились мне сказки в которых гг продает на ярмарке коня или бычка там, но оставляет себе уздечку, после чего животное к нему возвращалось))

Бабулька возможно собиралась переродитья в ближайшее время и не могла подождать, когда собачка сама к ней прийдёт. Возможно хотела перейти в новую жизнь с ней, может ещё приснится и расскажет))
Зарегистрирован: 4.10.2016
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:00
+3
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Комментариев: 544
Представила, как сон ставят на стоп-кадр) Интересная история) +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 01:08
0
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Комментариев: 567
Интересная история. Плюс! Вот нужна же была ей там собака зачем-то.
Зарегистрирован: 14.09.2019
 
#4 написал: Баба Клава
Сегодня, 01:13
0
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Публикаций: 45
Комментариев: 2 982
А у мамаши мозги то в каком месте были, когда она ошейник живой собаки в могилу закапывала? А потом еще и скрывала когда искали его. Может нарочно собачку то со свету она сжить хотела? А может быть вообще отравила? Больно скоро собачка на тот свет ушла. А то что бабка забрала это отговорки. До фига вопросов короче.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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