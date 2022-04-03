Дедушка

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:24

Ялил Просмотров: 197 Комментарии: 4 +9 Вчера, 22:24 by

Мои дедушка и бабушка по материнской линии жили в небольшом казачьем хуторке. А я в районном центре, в доме, доставшемся по наследству от дедушки по отцовской линии. На тот момент он несколько лет как умер.Оставшийся деда (мы с братом так его называли) раз в месяц заезжал ко мне в гости. Я только устроилась на работу, после обучения в колледже, начала самостоятельную жизнь. С молодости деда гонял на тяжёлом мотоцикле в любое время года. И меня, маленькую, забирал на каникулы, посадив в коляску. А когда "внуча" подросла, продукты домашние привозил.Вот и в этот раз приехал по делам, закупить необходимое, мне привезти сюрпризики. А я в этот момент сижу в слезах, собака у меня умирала на руках. Собакен от старости скончался, у меня жил не долго, но привязалась к нему сильно. Назвала его Банан, потому что похож на этот тропический фрукт был. Гончий - худой, изогнутый. Двор у меня частный, большой, на тот момент маленькую дворнягу завела, невысокий и кругленький псинчик. Банан стал к моему Бобику в гости прибегать, покушать. Так и остался у меня, прогонять не стала, глаза грустные , жалко. Через какое-то время появился хозяин моего нового питомца и спросил, оставлю я его себе или нет, а то он его пристрелит, так как к охоте не пригоден. Если нужны документы - отдаст. А мне, что на выставки его водить или с ружьём по охотам бегать? Пусть просто живёт... К охоте не пригоден, зато сторож оказался отличный. Многих веселили мои собачки, длинная и худая, низкая и кругленькая. Вот мой долговязый любимчик, страдающий от слепоты по старости своей, поскуливая, издал последний вдох. Умирал у меня на руках, я его успокаивала, гладила. И вот, сижу возле тёплого трупика - реву, размазывая слезы, сопли и всё, что размазать можно по лицу. А тут деда заходит и эту картину маслом видит. И говорит: "Внуча, если ты над собакой так убиваешься, чтобы на похороны ко мне не приезжала! Да и вообще, мне похороны не очень то нужны. Понапьются алкаши местные, начнут базар с песнями". Деда немногословный был, но если скажет, всё важное. А хуторки маленькие, все друг друга знают, что на похороны, что на свадьбы всё приходят.Пробежал не один год, деду два раза инсульт разбивал. На мотоцикле своём уже гонять не мог, слова не всё помнил. Рассказал он нам сон, что на кладбище могилки родных убирать поехал, а они всё у ворот стоят, ждут. "Мы тебя ещё тогда ждали (называют дату первого инсульта), а ты не пришёл!"Не прошло и месяца, деда совсем плохой стал. Моя мама и тётя, поехали в хутор, бабушке помочь. Мама домой вернулась, а тётя осталась, она отпуск взяла. В эту ночь деда и умер. К похоронам подготовились. Вечером, перед похоронами, близкие родные по домам разъехались, решив не ночевать в хуторке. Это было перед Новым годом, но погода в наших краях редко на НГ снегом балует. Грязь - да, снежок - да. Но в эту ночь поднялась такая буря, что мы редко такое видели. Выехать смогли только за чёрту города, где дороги расчистили, а дальше сугробы высотой с легковую машину были. И ветром машину так и пыталось с дороги снести. Развернулись и домой поехали. А к дедуле на похороны попали только близкие соседи. Родственники издалека, как и мы, даже из городов своих выехать не смогли. На кладбище дедушку везли несколько часов, разрывая дорогу, хотя добираться полтора километра всего. На следующий день после похорон всё растаяло, солнышко по-весеннему пригревало, и не скажешь, что сугробы были по пояс.Но самое удивительное ожидало нас на 40 дней. Снова моя мама и тётя поехали готовить поминальный обед. А мы, всё родные, должны были в день обеда приехать. В этот раз снег с утра начал крупными хлопьями валить на землю. Выехать-то мы выехали, но не доехали. С середины пути снова завалы снеговые. Сначала пытались таранить, получалось, где-то копали. Но когда дорогу нам преградила сломавшаяся снегоуборочная техника, возле которой мы простояли пару часов, мы решили вернуться.Я не видела похороны, гроб, деду... И до сих пор я не осознаю, что его нет, не воспринимаю крест, могилу, фото... Мне кажется, что он живёт у себя в хуторке, гоняет по пыльным дорогам на своём "тяжеке"... Уже много лет бабушка живёт у моих родителей, старенькая, ходит плохо. А деда для меня всё так же жив, только не видимся...А живность у нас вся из " Брошенок". Сейчас кошка, которая в одно время с Бананом пришла и щенок овчаренок-годовасик, подобрали с мужем на трассе.

Ключевые слова: Дедушка собака банан метель снег.

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