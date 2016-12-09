Что же я всё-таки видела?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:02

Причина: Стилистика автора сохранена.

Aksia Просмотров: 696 Комментарии: 8 +12 Вчера, 14:02 by

Иногда происходят в жизни события, которые мистическими назвать нельзя, но, в то же время, найти им устраивающее логическое объяснение довольно сложно.Сначала расскажу о нескольких моментах, про которые иногда вспоминаю, а потом более подробно о том, что произошло на этой неделе. Прошу оставить в комментариях ваши соображения по поводу прочитанного.Пару раз я видела какие-то странные летящие предметы.1. Лето, пасмурный день, серое низкое небо. Замечаю, что вдалеке, на расстоянии до километра (более точно мне расстояние назвать сложно, потому что оценить размеры объекта у меня так и не получилось), по воздуху движется от леса к населенному пункту что-то темное, непонятное. Когда нечто немного приблизилось, оно стало напоминать перевернутый купол парашюта, по середине которого располагался треугольник. Расстояние до предмета в небе всё ещё оставалось значительным, и я видела его как бы на плоскости. В какой-то момент он просто скрылся за деревьями. Что это могло быть, до сих пор непонятно.2. Спустя какое-то время с того же места я наблюдала, как по небу движется на высоте птичьего полета, очень живописно переворачиваясь и колыхаясь, огромный темный кусок то ли ткани, то ли брезента. Гонимый ветром. С этим всё более-менее понятно, хотя до того видела только летающие на небольшой высоте при сильном ветре пакеты, однажды, правда, шатер на алюминиевом каркасе взлетел у меня на глазах... не успели закрепить)) Удивляет высота полета и размеры летящего полотнища.3. Несколько лет назад поздно ночью сидели с сыном в саду, ждали звездопад. Очень удачно не работал фонарь у соседского дома, поэтому небо было как на ладони. Смотрю на звёзды, но в поле зрения попадает крона старой липы метрах в 30 от нас. Неожиданно краем глаза замечаю, что над липой из ниоткуда появляется небольшой (с детский мяч) зелёный светящийся шарик, который, скользнув немного вперёд, исчезает так же неожиданно, как и появился... Даже удивиться не успела. "Ты видел?"- спрашиваю сына. "Да, зелёное что-то мелькнуло", - говорит.Ну и самое последнее, свеженькое из непонятно чего увиденного.В прошлый понедельник гуляла с малышом на даче. Теплое солнечное утро, небольшой ветерок. Жмуримся на солнышке, слушаем скворца, считаем воробьев на просыпающейся сирени. Красота...Стоим на открытой веранде. С нее открывается замечательный вид на наши подросшие туи, невысокий соседский забор и вишни за ним.В какой-то момент я вижу, что между макушками туй появляется темное облачко, небольшим широким шлейфом проскальзывает вперёд по направлению ветра и тут же рассеивается. Как будто кто-то набрал пыли на огромную ладонь и слегка на нее подул. Но откуда взяться пыли? За забором не было людей, только голые ветви вишни. Дым? Зола? Костер по близости не горел, да и на дым это похоже совсем не было. На туях после недавних ливней с грозами ничего сыпучего остаться не могло. Хотя первое впечатление было - ветер что-то стряхнул с их веток. Но нет, нечего там было стряхивать, тем более, что объем "стряхнутого" был достаточно большим, не горстка и не две.Впечатление осталось странное, раздражает, когда не могу найти объяснение тому, что видела своими глазами.

Ключевые слова: Глаза подвели непонятное явление что-то странное авторская история

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