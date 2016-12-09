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Истории из жизни

Что же я всё-таки видела?

Иногда происходят в жизни события, которые мистическими назвать нельзя, но, в то же время, найти им устраивающее логическое объяснение довольно сложно.

Сначала расскажу о нескольких моментах, про которые иногда вспоминаю, а потом более подробно о том, что произошло на этой неделе. Прошу оставить в комментариях ваши соображения по поводу прочитанного.
Пару раз я видела какие-то странные летящие предметы.
1. Лето, пасмурный день, серое низкое небо. Замечаю, что вдалеке, на расстоянии до километра (более точно мне расстояние назвать сложно, потому что оценить размеры объекта у меня так и не получилось), по воздуху движется от леса к населенному пункту что-то темное, непонятное. Когда нечто немного приблизилось, оно стало напоминать перевернутый купол парашюта, по середине которого располагался треугольник. Расстояние до предмета в небе всё ещё оставалось значительным, и я видела его как бы на плоскости. В какой-то момент он просто скрылся за деревьями. Что это могло быть, до сих пор непонятно.

2. Спустя какое-то время с того же места я наблюдала, как по небу движется на высоте птичьего полета, очень живописно переворачиваясь и колыхаясь, огромный темный кусок то ли ткани, то ли брезента. Гонимый ветром. С этим всё более-менее понятно, хотя до того видела только летающие на небольшой высоте при сильном ветре пакеты, однажды, правда, шатер на алюминиевом каркасе взлетел у меня на глазах... не успели закрепить)) Удивляет высота полета и размеры летящего полотнища.
3. Несколько лет назад поздно ночью сидели с сыном в саду, ждали звездопад. Очень удачно не работал фонарь у соседского дома, поэтому небо было как на ладони. Смотрю на звёзды, но в поле зрения попадает крона старой липы метрах в 30 от нас. Неожиданно краем глаза замечаю, что над липой из ниоткуда появляется небольшой (с детский мяч) зелёный светящийся шарик, который, скользнув немного вперёд, исчезает так же неожиданно, как и появился... Даже удивиться не успела. "Ты видел?"- спрашиваю сына. "Да, зелёное что-то мелькнуло", - говорит.

Ну и самое последнее, свеженькое из непонятно чего увиденного.
В прошлый понедельник гуляла с малышом на даче. Теплое солнечное утро, небольшой ветерок. Жмуримся на солнышке, слушаем скворца, считаем воробьев на просыпающейся сирени. Красота...
Стоим на открытой веранде. С нее открывается замечательный вид на наши подросшие туи, невысокий соседский забор и вишни за ним.
В какой-то момент я вижу, что между макушками туй появляется темное облачко, небольшим широким шлейфом проскальзывает вперёд по направлению ветра и тут же рассеивается. Как будто кто-то набрал пыли на огромную ладонь и слегка на нее подул. Но откуда взяться пыли? За забором не было людей, только голые ветви вишни. Дым? Зола? Костер по близости не горел, да и на дым это похоже совсем не было. На туях после недавних ливней с грозами ничего сыпучего остаться не могло. Хотя первое впечатление было - ветер что-то стряхнул с их веток. Но нет, нечего там было стряхивать, тем более, что объем "стряхнутого" был достаточно большим, не горстка и не две.
Что же я всё-таки видела?
Впечатление осталось странное, раздражает, когда не могу найти объяснение тому, что видела своими глазами.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:02
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:02 by AksiaПросмотров: 696Комментарии: 8
+12

Ключевые слова: Глаза подвели непонятное явление что-то странное авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 14:20
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2922|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 015
Последнее могло быть тучкой-кучкой мелких насекомых +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: svv43
Вчера, 15:50
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 81
Я не знаю из какого Вы региона, но последнее очень похоже на пыльцу при цветении туи
Зарегистрирован: 1.02.2016
#3 написал: Jako tako
Вчера, 17:45
+4
Группа: Посетители
Репутация: (228|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 085
Последнему, как мне кажется, можно найти объяснение. А вот другим историям сложно дать описание. Меня особенно заинтересовала та, что про ткань в воздухе. Я в детстве очень любила просто сидеть смотреть в небо и видела однажды нечто подобное. Привычных сейчас чёрных мешков для мусора в те времена не было. Чёрной ткани тоже особо неоткуда было взяться, да и ветер на улице не был настолько сильным, чтобы ткань поднять в воздух. Причём это нечто появилось в небе в виде приближающейся точки из ниоткуда (как будто из облаков), и пропало тоже внезапно. Это было нереалистично и жутко.
Очень много странных предметов вот так можно увидеть в небе.
Историю плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Orlando
Вчера, 17:55
+1
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Публикаций: 8
Комментариев: 21
Есть над чем подумать. От меня плюс
Зарегистрирован: 3.04.2022
#5 написал: Скарм
Вчера, 20:00
+1
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Репутация: (85|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 561
Много странных и непонятных явлений бывает. ++++++++++
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#6 написал: Aksia
Вчера, 20:14
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 67
Цитата: Tigger power
Последнее могло быть тучкой-кучкой мелких насекомых +

Возможно, но кучка была слишком уж густой. И насекомые, даже рассеявшись, были бы какое-то время видны хотя бы поштучно...?

Цитата: svv43
Я не знаю из какого Вы региона, но последнее очень похоже на пыльцу при цветении туи

Московская область. Вроде бы рановато для цветения, но вполне может быть. Надо будет рассмотреть повнимательнее.

Цитата: Jako tako
Последнему, как мне кажется, можно найти объяснение. А вот другим историям сложно дать описание. Меня особенно заинтересовала та, что про ткань в воздухе. Я в детстве очень любила просто сидеть смотреть в небо и видела однажды нечто подобное. Привычных сейчас чёрных мешков для мусора в те времена не было. Чёрной ткани тоже особо неоткуда было взяться, да и ветер на улице не был настолько сильным, чтобы ткань поднять в воздух. Причём это нечто появилось в небе в виде приближающейся точки из ниоткуда (как будто из облаков), и пропало тоже внезапно. Это было нереалистично и жутко.
Очень много странных предметов вот так можно увидеть в небе.
Историю плюсанула.

Спасибо за комментарий. Вот и мне показалось, что летящая ткань(?) была не черным целлофаном, а чем-то более плотным и тяжёлым??

Цитата: Orlando
Есть над чем подумать. От меня плюс

Спасибо)

Откуда-то вопросительные знаки выскакивают в моих комментариях...чудеса)))
Зарегистрирован: 16.08.2018
#7 написал: Eifersucht
Вчера, 21:59
+1
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 376
Вообще сложно что-либо предположить. Но по первому случаю, может быть, рой пчёл летел, хотя треугольник к рою, ну, никаким боком.
По второму случаю, очень похоже на ковёр-самолёт, на нём, скорее всего, кто-то летел в Запретный город.
А про шарик... . Джинны играли в теннис. А вообще плюс вам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#8 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 05:38
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 886
Цитата: Eifersucht
Вообще сложно что-либо предположить. Но по первому случаю, может быть, рой пчёл летел, хотя треугольник к рою, ну, никаким боком.
По второму случаю, очень похоже на ковёр-самолёт, на нём, скорее всего, кто-то летел в Запретный город.
А про шарик... . Джинны играли в теннис. А вообще плюс вам.

Да вы романтик, оказывается)))
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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