Lillyasso.exe

Новость отредактировал Летяга - 6-11-2025, 12:47

Причина: Стилистика автора сохранена

paperspadekazan120 Просмотров: 103 Комментарии: 0 -1 6-11-2025, 12:47 by

Как-то раз в вечер пятницы я бродил по разным жутким сайтам, чтобы пощекотать нервишки. И я нашел один странный сайт с длинным названием, и его оформление было очень ярким. На сайте была только одна кнопка «DOWNLOAD», но не было написано, что скачается. Я заинтересовался и нажал на кнопку. У меня в браузере появилось окно «Вы хотите сохранить файл Lillyasso.exe?», и была только одна кнопка — «Да». Не было крестика, чтобы закрыть окно, поэтому я нажал на «Да». Файл весил очень много и скачался очень быстро для скорости моего интернета, из-за чего я сильно удивился. Пока он скачивался, я решил посмотреть в переводчике, что значит название файла. Название перевело как слово «Смерть», что меня насторожило.Я запустил файл, открылось видео в проигрывателе, который был похож на проигрыватель Windows Media Player, но не было крестика, паузы и перемотки, что испугало меня, которое называлось так же, как и ехе-шник. На первых семи секундах просто черный экран. На десятой секунде проявляется изображение заброшенного девятиэтажного дома, у которого стоит девочка и звонит в квартиру «666», хотя видно, что в многоэтажке всего 100 квартир, и что-то бормочет. Но когда уже она нажала десятый раз на кнопку квартиры «666», она кричит «ГДЕ МОЙ ДОМ» и начинает реветь. Она нажимает на домофоне цифры «666» и заливается слезами, и вскоре впадает в истерику и орет «ГДЕ МОЯ МАМА?»В кадре появляется лицо истерящей девочки, оно очень жуткое. У неё пустые глазницы, её зубы гнилые, руки все изодранные, нет на двух руках двух пальцев, на её ногах нет трёх пальцев, её ногти кривые, ноги грязные, а лицо бледное, как у трупа. У нее длинные чёрные волосы и рваное белое платье. Обуви на девочке нет. На её шее был глубокий порез и застывшая кровь. Девочка с такими побоями не могла выжить, и это напугало меня до полусмерти, но дальше произошло нечто.Дверь изнутри начало что-то царапать и драть, а после входная дверь в девятиэтажку сошла с петель, девочку парализовало, и из дома вырвалось страшное существо. Оно выглядело очень жутко и не было похоже на человека, у него не было половых признаков, оно было бледное, у него были очень длинные когти, в его пасти были острые, гнилые зубы, вместо глаз у него были пустые глазницы, из которых сочилась кровь. Оно подбежало к девочке и начало рвать ее, начиная с ног. Она орала нечеловеческим криком и умерла раньше, чем существо ее разодрало.Видео было чёрно-белым и было снято очень давно. Я был в шоке, и меня будто парализовало, я потерял дар речи и не мог двигаться, я просто резко упал со стула и потерял сознание. Я очнулся и уже мог говорить, но с трудом и еле-еле двигаться. Видео автоматически закрылось, но пугал меня больше рабочий стол. На нём не было значков, была только папка, название которой было, вероятнее всего, на латыни, но испугало меня больше то, что на рабочем столе стояла картинка из видео, и было то куски от девочки, которые поедало то существо. Это было очень мерзко и жутко.Я открыл папку, в ней были: текстовый документ с названием файла, видео, аудиозапись и картинка. Я открыл текстовый документ «lillyasso.txt». В нём был текст на латыни, который я перевел в переводчике. В тексте писалось об истории дома из видео, немного про существо, про каннибализм и жертвоприношение. Это меня пугало, но сознание я не потерял. Потом я открыл картинку «peccatumia.jpg». Это было чёрно-белое искажённое фото той девочки из видео. Как оказалось, «Пеккатумия» — ее имя, которое произошло от слова «peccatum» — грех, что может значить, что девочка была грешницей и была убита существом за грехи. Но на картинке была надпись «sacrificium», что значит жертва или жертвоприношение. Оказывается, девочку существо хотело принести в жертву, изувечив ее, но она осталась жива. Приносят в жертву: девственников, воинов, целителей, стражей и мудрецов. Видимо, девочка была девственницей, и существо её убило, чтобы принять её облик. После этого я включил аудиозапись очень низкого качества, на которой был записан ритуал жертвоприношения на древнем языке, но в конце аудиозаписи были очень сильные и жуткие помехи, но можно было различить слова «tu deinde», что означало: «Ты следующий».Я впал в шок и решил позвонить подруге, чтобы она меня успокоила. На часах было пол одиннадцатого, но время жертвоприношения было ровно 0:00, поэтому я быстро схватил телефон и набрал номер Ани. Она взяла трубку, и я её позвал в гости к себе.Аня жила в другом подъезде моего дома и быстро пришла. Я рассказал ей о том, что видел, но она мне не поверила и ушла из моего дома.Я хотел крикнуть «стой», но не успел. Она выбежала из моего дома и пошла к себе домой, но когда она уже была перед своим подъездом, её что-то резко ударило в голову. Она упала и увидела перед собой безобразное существо, рассмеялась, но существо быстро разодрало ей глотку, и Аня не успела ничего сказать.Она потеряла сознание. Через несколько секунд Аня очнулась, встала и побежала к моему подъезду. Она начала долбить и драть дверь, что даже казалось, что вся улица и весь дом слышал, как она раздирает дверь, но я не знал, кто (или что) пытается сломать дверь, я подумал, что это то существо пришло за мной. Я быстро спрятался в большом шкафу, находящемся в моей комнате, и закрыл шкаф изнутри ключом. Аня уже пробила дверь, я подумал, что это то самое существо, но моя дверь была не заперта.Аня быстро открыла дверь, и я офигел. Глаза Ани горели красным цветом, её кожа была как у трупа. Она была холодная, и у неё был глубокий порез на шее, как у той девочки. Я подумал, что существо переплотилось в Аню, но это была настоящая Аня.— Уходи!!! — крикнул я.Но Аня шептала на латыни: «Ты следующий!» и подходила ко мне. У неё были уже когти, а не ногти. Я подумал, что нахожусь во сне или мне это мерещится. Но это была реальность.Я отходил назад и дошёл до кухни. Передо мной стоял маленький табурет, который я схватил и сильно ударил Аню по голове. Она упала, и я стал бить табуретом ей в живот. Когда я её бил, то она превращалась в настоящую себя, и перед смертью, когда я увидел, что она истекала кровью и стала собой, она сказала:— Что ты со мной сделал, Лллеххха...Память у неё не пропала, и когда перед её смертью я поцеловал её в лоб и губы и сказал: «Я всегда буду с тобой», то она уже была мертва.Я был в ужасе, не знал, что делать. У меня не было места, где спрятать, уничтожить и выкинуть труп можно беспалевно. Я решил лечь спать. Мне снился ужасный кошмар про то, что я стал тем существом и убил своих друзей, тех, кто мне был дорог.Но я проснулся от сирены милицейской машины, подъехавшей к моему дому. Полицейские, следователи и родители Ани вошли через проломленную дверь подъезда и открыли дверь в мою квартиру. Стали обыскивать все комнаты, но не ту, в которой я лежал, так как я прикинулся спящим. На кухне нашли труп Ани, и полицейские позвали меня.Дальше меня отправили в СИЗО, а затем в суд, но у меня не было адвоката. Я не мог объяснить, что произошло, потому что не мог говорить из-за шокового состояния. Вердикт суда был таков: меня отправили в психоневрологический диспансер на принудительное лечение.Мораль такова: никогда не качайте файл Lillyasso.exe, если вы цените свою жизнь!

Ключевые слова: Сайт видео существо девочка смерть файл

Другие, подобные истории: