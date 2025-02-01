Загробный мир

Загробный мирНе знаю даже, как вам и сказать,
Так, чтоб от страха вы не оборались...
Мне кажется, покойник шепчет: «Сам лезь!» —
Начнёшь как только ров ему копать.
А если вспомнить, сколько здесь могил,
И в каждой — труп,
И он обезображен;
Обмыт, напудрен, вымазан, накрашен...
— Постойте-ка, мне надобно в сортир!
Бывает, что у ямы так стоишь,
И будто голос из могилы слышишь:
— Как только горсть земли на гроб мой кинешь,
Пусть я сгнию,
Но ты — в аду сгоришь!
Штаны свои пощупайте...
Ну как?
От ужаса ещё не обмочились?
А вдруг мертвец из гроба уже вылез,
И где-то рядом,
Может, в двух шагах?
Простите, я немного не в себе...
Вообще-то я не верю в мир загробный,
Но марш едва услышу похоронный —
Чёрт знает что творится в голове.
