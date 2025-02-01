Загробный мир

Не знаю даже, как вам и сказать,Так, чтоб от страха вы не оборались...Мне кажется, покойник шепчет: «Сам лезь!» —Начнёшь как только ров ему копать.А если вспомнить, сколько здесь могил,И в каждой — труп,И он обезображен;Обмыт, напудрен, вымазан, накрашен...— Постойте-ка, мне надобно в сортир!Бывает, что у ямы так стоишь,И будто голос из могилы слышишь:— Как только горсть земли на гроб мой кинешь,Пусть я сгнию,Но ты — в аду сгоришь!Штаны свои пощупайте...Ну как?От ужаса ещё не обмочились?А вдруг мертвец из гроба уже вылез,И где-то рядом,Может, в двух шагах?Простите, я немного не в себе...Вообще-то я не верю в мир загробный,Но марш едва услышу похоронный —Чёрт знает что творится в голове.

