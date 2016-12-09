il divin codino

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:46

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Сабелька Просмотров: 533 Комментарии: 6 +11 Вчера, 13:46 by

В начале июля 1990 года я жила пару недель в Казани, в гостинице "Молодежный центр". Стояла жуткая жара. Для Казани того времени были характерны сильные перебои с общественным транспортом, и я помню, как толпы людей на остановке, подолгу ожидая трамвая под палящим солнцем, спускались по дорожке к реке Казанке, чтоб охладиться.В соседних номерах проживала группа молодых людей из Германии. Мне удалось с ними познакомиться и даже наладить контакт через прикреплённого к группе молодого переводчика. Берлинская стена рухнула за несколько месяцев до того, и я узнала много интересного об этом событии и о стране из первых уст.Июль 1990 был ознаменован проведением ЧМ по футболу. Германия уверенно шла к финалу, будоражасознание моих соседей-немцев.В день финала ребята пригласили меня поболеть с ними, но футболом я тогда совсем не увлекалась, вдобавок чувствовала себя не очень хорошо и решила пораньше лечь спать. Из холла был слышен шум телевизора и гул болельщиков, но я быстро уснула. И увидела жуткий сон, тревожный, атмосферный, один из самых удивительных снов в моей жизни.Среди ночи я проснулась от невыносимой жары и, ещё не открывая глаз, поняла, что надо встать испить воды. Шевелиться не хотелось. Ещё немного полежав, поняла, что организм не смирится с жаждой. Усилием воли кое- как перетекла в сидячее положение, открыла глаза и с удивлением уставилась на свои руки. Они излучали лёгкое голубоватое свечение. Встала, не включая свет, попила и повернула голову в сторону зеркала. Увидела себя. Я вся светилась голубым. С удовлетворением отметила свои длинные красные волосы и "вспомнила", как недавно их сделала (на самом деле о таких волосах я тогда только мечтала, отрастить их до желаемой длины и покрасить удалось только через 4 года). Выпитая вода не избавила от жажды и я решила спуститься к Казанке. Одна! Среди ночи! Я вышла из номера прямо в сорочке и прошла по пустому темному холлу. Вышла на улицу. Ни одного человека, абсолютная тишина. И везде ровный тускло- голубой свет, искусственный и безжизненный, как бывает на сцене, когда изображают ночь неумелые осветители... Река оказалась не заключённой в бетон, как было ещё сутра, а с земляными берегами. Я решила перелететь на противоположный берег. Просто подняла руки, как это делаю обычно, и перелетела. С удивлением отметила, что река не имеет течения, вода стоит. Скинув сорочку, зашла в воду, почувствовала кайф от прохлады.Издав крик, от воды тяжело поднялась в небо стая испуганных темных птиц. Ко мне подплывал юноша. (Какой в 19 лет может быть сон без юноши). Я нисколько не испугалась. Мне было радостно и приятно его видеть. Он был красив. Правильные черты лица, прямой нос, темные вьющиеся волосы. Я отчётливо видела его лицо, я его запомнила. Парень обнял меня..." Мы увидимся ещё?"- спросила я . "Совсем скоро, - ответил он, - запомни, я покажу тебе вот так", - и он приложил указательный палец к губам. "Ты будешь сильно болеть, до самого конца своей жизни""Назови свое имя! Кто ты?"- спросила я. "Хвостик",- услышала я, и ответ привел меня в ужас: устрашающим, дьявольским показалось непонятное имя, произнесённое не им, а нестройным рыком тысяч разных голосов, вышедшим из его рта!!!! От ужаса я закричала, и картина сменилась.Я видела футбольное поле, стадион ревел, игрок в синей майке с номером 10 ставил перед собой мяч. Я видела его со спины. Удар- мяч в небе - и победный рев вокруг, и закружились желто- зелёные краски карнавала.Я проснулась от криков. В холле гостиницы немцы шумно праздновали победу своей страны в чемпионате мира.Мне мама всегда говорит: "Если снится вода, я непременно заболею ". Интересно, что и у меня эта примета работает. Долго время увиденный сон держал меня в напряжении. Мне страшно было вспоминать его зловещее пророчество...Я вышла замуж. Муж- страстный футбольный болельщик- очень быстро приучил меня к футболу. Болеть с ним было весело и интересно, он комментировал не хуже "телевизора". И вскоре я уже достаточно хорошо ориентировалась в теории и истории футбола.Ну а дальше - коротко.ЧМ 1994 года. Молодой красивый итальянец, звездный Роберто Баджо. Я заметила его сразу. Забив свой первый мяч на том чемпионате, он приложил палец к губам... Фактически в одиночку дотащил команду до финала. Двухчасовая игра финала - выматывающая, вязкая, безрезультативная - впервые в истории чемпионатов завершилась послематчевым пенальти.Баджо наносил решающий удар. Наверное, мне нужно было сделать ставку. Потому что я видела эту сцену во второй раз. Прицелившись под перекладину, звездный игрок пробил выше ворот. Мяч улетел вверх, и закружились жело- зелёные краски бразильских флагов . Этот промах вошёл в число самых знаменитых промахов в истории футбола.Для меня так и осталось непонятным, почему я "встретила" итальянского футболиста, зачем он показал мне "условный жест" и для чего мне транслировали картинку недалекого будущего. Думаю, может, планета давала мне шанс непомерно разбогатеть, который я упустила?У Баджо было прозвище, которое дали ему поклонники за его прическу - divin codino - "божественный хвостик".А я болею до сих пор.

Ключевые слова: Сон голос совпадение авторская история

Другие, подобные истории: