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Истории из жизни

Эхо войны

Свою прабабушку по материнской линии я застал в светлом уме и добром здравии. Правда, ни о чём серьёзном с ней в силу своего детского возраста я не говорил. Её супруг, мой прадедушка, не вернулся с войны. Как говорила мне моя мама, когда я в юном возрасте задавал ей вопросы, он пропал без вести.

С развитием интернета появилось множество сайтов памяти и архивных данных, где можно было найти весточки о своих родственниках, участниках тех далёких сражений. Осложнялось всё скудной информацией, которой я обладал, но лиха беда начало, дело пошло споро. Сам прадед уроженец Липецкой области, но призывался из Парголово Ленинградской области (работал там на торфо-заготовках), служил в разведке. Этих данных оказалось вполне достаточно.

История и произошедшие далее события оказались весьма неожиданными. Прадед не пропал без вести, а погиб в боях за освобождение Белоруссии. В данных было указано место захоронения. Изначальное д. Редьки и последующее перезахоронение в братской могиле. Оказывается, прабабушка не говорила о том, что пришла похоронка, возможно, ждала до последнего и надеялась на лучшее, поэтому все в семье и считали его без вести пропавшим.
Для моей семьи это было неожиданным открытием, и летом того же года, а именно 2018, я отправился к мемориалу почтить память своего родственника.
Мемориал Рыленки довольно большой, порядка десяти тысяч захоронений. Находится практически на границе Белоруссии и России, деревня Редьки, где и погиб прадед, расположена так же неподалёку. Сначала я посетил саму деревню, пообщался с местными жителями, они рассказали, что линия фронта проходила совсем рядом. Наша армия постоянно находилась на линии соприкосновения с противником. Там были тяжёлые бои. Затем я посетил сам мемориал.

Длинная дорожка, обильно поросшая по краям люпинами, и несколько десятков стел с выбитыми на них фамилиями бойцов. Тихое и спокойное место. Тишина нарушается лишь поездами проходящей неподалёку железнодорожной ветки. Стелу с фамилией своего прадеда я нашёл не сразу, в душе было неведомое доселе ощущение. Ведь я никогда не видел своего родственника, даже на фото, более того, всегда считал его просто не вернувшимся с войны, пропавшим, но не погибшим. Найдя фамилию и инициалы я помолился за упокой его души, побыл какое-то время рядом и отправился в обратный путь.

Самое сложное в моём сознании было то, что я не мог его себе представить, хотелось увидеть хоть раз, хоть на фото. В архивах фотографий не было, а родственники сообщили что фото были, но утеряны при переезде. И вот однажды мне приснился сон. Светлый день, разбитая сельская дорога с огромными комьями грязи и широкими колеями, по которым вереницей ехала военная техника. С противоположной от меня стороны дороги стоит солдат и машет мне рукой. Старая, выцветшая телогрейка и добрый взгляд с улыбкой. Нас разделяла дорога и бесконечная вереница грузовиков, тянущих за собой пушки (сорокопятки). После очередного прошедшего мимо нас грузовика солдат исчез. Его улыбка твёрдо отпечаталась в моей памяти.

А далее произошло ещё одно, ключевое во всей истории событие, которое выходит за рамки наших понятий о материальном мире. У моего прадеда, того самого, чьё захоронение я посещал, было трое детей. Две дочери и сын. Мои бабушки и дедушка. Они, к сожалению, сейчас уже умерли, и мы с родственниками как-то, разбирая старый семейный фотоархив, наткнулись на несколько чёрно-белых потёртых фотографий, явно военного времени. И вдруг на одной из них я увидел того самого солдата из сна. Та же улыбка, светлые волосы, даже одежда (выцветшая телогрейка, ватные штаны и солдатские сапоги). Перевернув фото я буквально оторопел, 331 ОРР (отдельная разведрота), старший сержант и фамилия с инициалами. Солдат, которого я видел во сне, и мой прадед, о котором я долгое время ничего не знал, были похожи как две капли воды. А самое главное, он навестил меня, видимо, почувствовал, что я очень хотел его увидеть.... Рад был поделиться с вами своей историей.

Сегодня, 06:59 by OrlandoПросмотров: 203Комментарии: 0
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Ключевые слова: Предки прадед война мемориал фотография авторская история

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