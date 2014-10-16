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Истории из жизни

Как я спасла мужа

Со мной же произошло вот что...

Мы с мужем крепко поругались. В те годы он много работал и редко бывал дома. Да, зарабатывал, мы купили квартиру в только что построенном доме, который еще не был весь заселен. Мы мало виделись, а при встречах ссорились. Я укоряла мужа в том, что он не уделяет внимания мне и ребенку, его никогда нет дома, я ревновала – известная история.

И вот он мне сообщает, что едет в поездку на все выходные. По бизнесу. Я устроила ему скандал, он тоже не стерпел, накричал, выскочил из квартиры и я услышала, как внизу завелась и уехала его машина. Я плакала и злилась.

Потом я вдруг вспомнила, что мой милый едет далеко, в ночь, по очень плохой, нечищеной зимней дороге. Конечно, об этом надо было думать до скандала, и то, что он был такой расстроенный, выведенный из себя, за рулем ночью, не давало мне покоя. Я вдруг поняла, что крепко накосячила и не знала, что мне делать. Я испугалась и стала молиться. Я просила всех святых, чтоб сберегли моего мужа в дороге, каялась и просила прощения.

И вдруг по комнате поплыл чудесный аромат. Зимой, при закрытых форточках. При полупустом доме (на нашем этаже никто не жил, кроме нас). Я перестала читать "Отче наш" и запах исчез. Еще подождала и продолжила молитву – запах растекся по всей комнате, тонкий, успокаивающий…

Муж вернулся в воскресенье вечером. Мы обнялись и поцеловались без слов, мне было стыдно за скандал, а он мне рассказал, что той ночью он чуть не погиб. Из-за поворота на него вынеслась тяжелая фура, вырулить в кювет муж не мог – дорога была с глубокой обледенелой колеёй. Он просто закрыл глаза и понял, что конец. Когда открыл глаза, увидел, что поворот они оба проехали, и шофер с фуры бежит к нему — оба не поняли, как им удалось разъехаться. Даже по следам смотрели и решили, что это какая-то фантастика. Столкновение было неизбежным.

А я знаю — это мне знак был. Вымолила я его. Урок мне был на всю жизнь.

Автор - Любаша.
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Новость отредактировал Kiria - Вчера, 12:53
Вчера, 12:53 by слон и слоненокПросмотров: 1 046Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Муж скандал поездка молитва

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Вчера, 13:53
+6
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (117|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 437
В те годы он много работал и редко бывал дома.
Ага...,то есть, если следовать женской логике, то он должен мало работать и часто бывать дома.
Так тогда стали бы его пилить за то, что он мало работает, и много времени находится дома.
Да, зарабатывал, мы купили квартиру в только что построенном доме.
Может он купил квартиру, ведь именно он много работал.
Я укоряла мужа...Я устроила ему скандал...
Работа мужчины связана всегда с конфликтами, тревогами, стрессами, депрессиями, страхами и так далее. А тут тебе еще и мозги высверливают.
Урок мне был на всю жизнь.
Вся жизнь — это уроки, и все начинается с познания своего мышления.
Как я спасла мужа
Нет, просто отсрочили приход смерти.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#2 написал: Гюльнара
Вчера, 16:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (61|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 008
Жизненная история. К сожалению, всегда мы задним умом крепки. "Что имеем - не храним, потерявши, плачем." +++
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#3 написал: daytaler
Вчера, 17:00
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (117|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 437
Цитата: Гюльнара
К сожалению, всегда мы задним умом крепки.

Да тут все просто, речь идет о том, что спутника мышления необходимо искать, а не критика твоих действий.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#4 написал: Jako tako
Вчера, 18:37
+2
Группа: Посетители
Репутация: (226|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 084
daytaler
Как не странно, соглашусь с Вами.
Всегда конечно хочется всего и сразу, но так бывает редко у кого. Вообще не знаю таких, честно говоря.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: svv43
Вчера, 19:56
0
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Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 80
Закрыть глаза в такой ситуации - не лучьшее решение...
Зарегистрирован: 1.02.2016
#6 написал: Kinigos
Сегодня, 02:53
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 622
Цитата: daytaler
не критика твоих действий.

У моей подруги похожая история. Муж много работал (она сама, кстати, тоже), часто разъезжал по командировкам, купили квартиру. Она его не пилила и не упрекала, не ревновала и слежек не устраивала. Неожиданно всплыло - у него образовалась вторая семья. Собрала его пожитки и отправила туда, в край, в новое семейство. Сама сейчас живёт свободно и счастливо.

В истории акцент именно на мистическую составляющую, а не на взаимоотношения супругов. Может муженёк к своим был равнодушен и холоден как могильная плита. Может, под видом деловых встреч он развлекался в своё удовольствие, наплевав на семейство, а жена это знала и клевала ему макушку..
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#7 написал: daytaler
Сегодня, 10:26
0
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Репутация: (117|-6)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 437
Цитата: Kinigos
Неожиданно всплыло - у него образовалась вторая семья.

Это нормально, так еще и естественно. Если мужчину искренне любят много женщин ( а любить — это дарить, а не хапать внимание), то почему бы и ДА!

Однажды Сталину доложили, что у маршала Рокоссовского появилась любовница – известная красавица актриса Валентина Серова. И, мол, что с ними теперь делать будем? Сталин вынул изо рта трубку, чуть подумал и сказал: – Что будем, что будем… завидовать будем!

Человек в исконной природе своей – это тот, кто проявляет мысль, а не мясо на костях.
Полюбилась плоть, и приобретаемый достаток материальный, так это любовь материального сознания, зверя, а вот когда мышление благомыслия, это дух духу внимает.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 11:04
0
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Репутация: (365|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 622
Цитата: daytaler
Это нормально, так еще и естественно

Я, как истинный сторонник пользы полигамности всецело за. Сколько бы драм и конфликтов можно было избежать, скольких разводов бы не состоялось, люби все друг друга [/i] безусловно и бескорыстно [i].
Парочка жён и несколько мужей - рай при жизни.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
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